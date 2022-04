Diego Forlán fue a jugar amistosos con estrellas antes del sorteo, y se enojó porque le pegaron sin pelota

Diego Forlán, invitado por la FIFA al sorteo del Mundial de Catar 2022 en Doha, disputó varios partidos de fútbol con distintas figuras que en su momento fueron enormes futbolistas.

El Mejor Jugador de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, compartió equipo con una gloria brasileña Bebeto, campeón del mundo en Estados Unidos 1994 y se tomó una fotografía con él.

Pero los partidos dieron para todo. Por más que eran amistosos, hubo algún jugador local de Catar que fue con pierna fuerte y el uruguayo no se quedó callado.

"¿No le explicaron que es un juego de amigos esto? Parecía que estaban jugando la final del mundo”, indicó el exfutbolista celeste entrevistado por le programa F 90 de ESPN.

Forlán agregó también que jugó varios encuentros cerca de "dos horas" y que le dolía todo el cuerpo.

"En la semifinal se nos fue Bebeto (con un golpe en la cadera) y, de repente, Pupi (Javier Zanetti) me tiró una pelota larga y cuando fui a picar, me pegaron una patada sin pelota. Después vino a pedirme disculpas y le dije: ‘Salí de acá porque no entendiste nada lo que estamos jugando’’, añadió Forlán.

Cuando se formaron los equipos de FIFA y Sudamérica, Javier Mascherano se fue con el de FIFA.

"'Masche, vos sos de Conmebol', le dije. Ellos tenían a Pirlo, Materazzi, Mascherano, Casillas y Djorkaeff. No tiene gracia así”.

Y finalizó: “Mascherano venía y me hacía marca personal y le digo: ‘¿Me estás jodiendo?'. Además, no tiene gracia jugar con un arquero como Casillas en estos arcos (más pequeños)”.