Seguí el minuto a minuto del sorteo del Mundial de Catar 2022

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Catar 2022 se realizará este viernes (13:00 de Uruguay) en Doha, donde la selección uruguaya conocerá cuáles son sus rivales en el torneo que se disputará entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre.

Uruguay estará en el bolillero 2 de los cuatro en que se reparten los 32 cupos, entre los que ya hay 29 selecciones confirmadas a falta de los últimos tres repechajes:

Bombo 1 Bombo 2 Bombo 3 Bombo 4 Catar (anfitrión) México Senegal Camerún Brasil Holanda Irán Canadá Bélgica Dinamarca Japón Ecuador Francia Alemania Marruecos Arabia Saudita Argentina Uruguay Serbia Ghana Inglaterra Suiza Polonia Escocia-Ucrania/Gales España Estados Unidos Corea del Sur Nueva Zelanda/Costa Rica Portugal Croacia Túnez Emiratos Árabes Unidos-Australia/Perú

Blog en vivo:

09:30 El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, quien está en Catar, expresó que aún no se le había informado a la delegación uruguaya si Perú podía ser rival de Uruguay en caso de salir en el grupo de la celeste y lograr su clasificación al Mundial. En primera instancia se ha informado que no puede haber dos equipos sudamericanos en un mismo grupo, pero no está claro qué pasa si una selección llega del repechaje. Alonso también adelantó que en junio se definirá si los planteles para el Mundial aumentan a 26 futbolistas, según expresó a 100% Deporte de radio Sport 890.