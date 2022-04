Asamblea de la Mutual aprobó trasladar las urnas de votación a los clubes, en elecciones del lunes

La asamblea de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), que este jueves de noche se reunió con más de 200 jugadores, respaldó por abrumadora mayoría la actuación de la comisión electoral que planteó trasladar las urnas de votación a los entrenamientos y el próximo lunes, los 900 futbolistas profesionales activos y socios de la gremial, sufragarán en sus clubes.

Las elecciones de la MUFP, que se realizarán el lunes, plantearon en las dos últimas semanas una reñida disputa entre el oficialismo, con Diego Scotti como candidato para continuar en la presidencia, y la oposición que postula a André "Varilla" González.

La comisión electoral que integran Juan Álvez, Sebastián Fernández y Robert Flores propuso, para que participe la mayor cantidad de socios de las elecciones y que no se aglomeren 1.200 personas en la Mutual, que en la sede de la gremial puedan votar los 300 socios honorarios y que siete u ocho urnas recorran los entrenamientos de los planteles, en donde los futbolistas podrán sufragar en un lugar reservado de las instalaciones de cada club.

Las urnas recorrerán los distintos puntos del país en los que se encuentran los 28 equipos de Primera y Segunda División Profesional y recogerán los votos de los futbolistas profesionales que están habilitados a sufragar.

Esta propuesta fue rechazada por la oposición porque el estatuto establece que las elecciones se deben realizan en la sede de la Mutual y que para poner en funcionamiento esta iniciativa de la comisión electoral necesitan que las dos listas estén de acuerdo.

La que postula al Varilla González no compartía la idea de realizar ese movimiento y quería que el acto eleccionario se realizara en la sede de la calle Rivera.

El tema llegó a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

La directiva de la Mutual explicó la razón de la decisión de llevar las urnas de votación a los planteles y recibieron la respuesta afirmativa del MEC siempre y cuando una asamblea aprobaba tal determinación.

Por esa razón, este jueves llamaron en forma urgente a la asamblea que reunió a más de 200 futbolistas, y con 97% de votos a favor aprobaron la moción de la comisión electoral.

Además, antes de la asamblea, la oposición llevó el tema a la Justicia, en la que fueron citados a declarar este jueves el presidente Diego Scotti y el secretario Mitchell Duarte.

Las dos listas

El oficialismo se presenta a las elecciones con la lista 2018 que postula al actual presidente a continuar en el cargo, Diego Scotti, y que integran además Mitchell Duarte, Sergio Pérez, Maximiliano Russo, Cristian Sena, Andrés Lamas, Fabricio Santos, Rodrigo Odriozola, Mathías Cardacio, Esteban Conde, Ignacio De Arruabarrena, Juan Castillo, Álvaro Fernández y José Luis Tancredi.

La mayoría de los integrantes son jugadores en actividad.

La lista 2018 del oficialismo que impulsa la candidatura de Diego Scotti

La oposición, con la 1950, impulsa a André González como presidente y a Mario Orta, Maximiliano Pereira, Walter Gargano, Enrique Peña, Walter Fernández, Ruben Sosa, Cono Aguiar, Horacio Peralta, Enrique Ferraro, Gabriel Álvez, Jorge Lavieja, Carlos Camejo y Darío Larrosa.

Salvo dos futbolistas en actividad, el resto son jugadores retirados.

La lista 1950 de la oposición que postula a Varilla González

¿Quiénes votan en la Mutual?

En las elecciones del lunes votan los futbolistas activos y honorarios. En total son 1.200 habilitados.

Los jugadores activos profesionales de Primera y Segunda con contratos registrados en la AUF son 900 y los honorarios 300.

Esta última categoría la integran todos aquellos que alguna vez participaron en la directiva o que hayan sido votados en asamblea para tal condición por algún mérito deportivo. Los socios honorarios son el 25% del padrón.

Diego Lugano salió a escena

En las últimas horas, el excapitán de la selección Diego Lugano se expresó en Peloteando Depor, que se emite por AM 970, y dijo que las elecciones en la Mutual tienen un importante "valor" simbólico porque dentro de tres años vence el contrato que liga a la AUF con Tenfield, por los derechos de televisión del fútbol uruguayo.

"Esta elección de la Mutual es simbólica, porque todos saben que el año 2025 vencen los derechos del fútbol uruguayo que hace 25 los tiene una empresa. Eso no lo cuestionamos nosotros, pero en todo ese tiempo ni la AUF ni los dirigentes han contratado una consultoría para saber cuánto vale el fútbol, a dónde podemos ir, qué activos tenemos. ¿Qué se hizo? Cuatro o cinco años antes se iba renovando y renovando ese contrato y eso nos hundió como industria fútbol. Entonces los jugadores de la selección cortamos ese ciclo y hemos sufrido bastante. A mí me han puteado de todos lados, sobre todo los que se ven afectados por ese cambio. Pero es una responsabilidad, si no somos puro cuento, hablar en un asado y decir que todo está mal es fácil, pero hacer cosas es distinto", agregó Lugano.