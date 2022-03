Diego Lugano dijo que las elecciones en la Mutual son "simbólicas" por el fin del contrato de derechos de TV de 2025

El excapitán de la selección uruguaya de fútbol Diego Lugano dijo que las elecciones que se celebrarán el próximo lunes en la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales tienen un importante "valor" simbólico porque dentro de tres años vence el contrato que liga a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con Tenfield, por los derechos de televisión del fútbol uruguayo.

"Nuestra generación no se conformó con llevar a Uruguay al cuarto puesto del Mundial de Sudáfrica, con ser campeón de América y con ser segundo en el ranking FIFA. Nos sentíamos vacíos sin hacer algo de verdad por el fútbol uruguayo. Nuestro fútbol funcionaba mal por diferentes motivos que ustedes saben, entonces decidimos un día de tanto que hablábamos en las concentraciones y en los viajes, de salir del discurso y ponernos las pilas. Y estos fenómenos de la barra le dieron para adelante", dijo Lugano a Peloteando Depor que se emite por AM 970.

"Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y el degaste que implicaba, porque cuestionar a una estructura de 25-30 años con el status quo que eso genera iba a ser difícil. Pero todo lo que sabíamos no era ni el 10% de todo lo que sufrimos. Fue y es bastante complicado. El fútbol uruguayo mueve mucho dinero, influencias y poder. Pero nosotros nos vimos en la obligación de cambiar para imponer la lógica que funciona en el mundo en cuanto a estructuras, capacidad económica, gestión y transparencia. Nos ha costado, pero hemos avanzado todo lo que nos propusimos, y al final del día las cosas se hicieron por el bien común, por altruismo y eso es lo que termina ganando", afirmó.

PEDRO UGARTE / AFP

Lugano, capitán de Sudáfrica 2010 y en campeón de América en 2011

"Esta elección de la Mutual es simbólica, porque todos saben que el año 2025 vencen los derechos del fútbol uruguayo que hace 25 los tiene una empresa. Eso no lo cuestionamos nosotros, pero en todo ese tiempo ni la AUF ni los dirigentes han contratado una consultoría para saber cuánto vale el fútbol, a dónde podemos ir, qué activos tenemos. ¿Qué se hizo? Cuatro o cinco años antes se iba renovando y renovando ese contrato y eso nos hundió como industria fútbol. Entonces los jugadores de la selección cortamos ese ciclo y hemos sufrido bastante. A mí me han puteado de todos lados, sobre todo los que se ven afectados por ese cambio. Pero es una responsabilidad, si no somos puro cuento, hablar en un asado y decir que todo está mal es fácil, pero hacer cosas es distinto", agregó Lugano.

"No he escuchado nada pero sin escuchar me imagino lo que se dice. Tiene que ver con que hemos intentado transformar. Hoy todo el mundo está más informado de cómo funciona el mundo, qué valores se manejan, cómo debería ser. Como funcionaba antes, ya no debería funcionar; cada vez hay que estar más actualizados en ingresos para jugadores, para clubes y en la comodidad para el hincha. Hace más de 30 años que no competimos a nivel internacional, la selección es una excepción. Por eso muy firmemente creemos que hay que seguir cambiando, actualizándose porque así funciona en los países desarrollados. Hay mucha plata en juego, poder y prestigio. Los que vivían de eso, lo defienden con uñas y dientes, pero nuestro pensamiento es altruista porque queremos el mejor fútbol uruguayo. Lo tomamos en serio porque fue nuestra responsabilidad como jugador de selección hacer algo más que patear una pelota, por eso mi admiración a Luis (Suárez), (Diego) Godín, (Fernando) Muslera porque se involucraron en esto", concluyó Lugano.

Los futbolistas de la selección apoyan la candidatura de Diego Scotti para su reelección. La lista opositora es encabezada por André "Varilla" González.