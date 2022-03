Las propuestas de la oposición en las elecciones de la Mutual con Varilla González de candidato

Andrée “Varilla” González es el candidato opositor en las elecciones que realizará la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales el lunes 4 de abril.

En diálogo con Referí, González sostuvo que en estos días previos están tratando de llegar a un acuerdo con la lista oficialista, pero mantienen algunas diferencias.

“Hay muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo sobre cómo quieren plantear las elecciones. Pusimos abogados porque ellos quieren llevar las urnas a los planteles y que voten en sus lugares de entrenamiento y eso no está en el estatuto. Para que suceda eso, tiene que ser de común acuerdo entre las dos listas y nosotros no estamos de acuerdo. Las elecciones tienen que ser en la sede de la Mutual como ha sido siempre”, explicó el candidato opositor.

Si bien sostuvo que el actual presidente Diego Scotti busca su reelección por la lista oficial, González dice que “se puso a nuestra disposición, pero le estamos pidiendo desde que Jonathan (Píriz) era el candidato, y había ido a buscar los padrones, para saber como opositores, cuántos pueden votar, cuáles son los socios honorarios que pueden votar, y sin embargo nunca se nos dieron los padrones. Se los mostraron en el momento a los abogados y a Jonathan, pero no nos dan nada en papel para poder movernos. Nos hacen ir a la Mutual, nos muestran en la computadora, pero nada impreso”.

A su vez, explica que les habían dicho “que supuestamente los clubes iban a sacar una nota de no poner la política en las instituciones, en los planteles y ellos han ido a los clubes, han ido a la selección, promocionando la reelección de su lista”.

Leonardo Carreño

La lista 1950 que encabeza Varilla González, quiere que las elecciones de la Mutual se lleven a cabo en la sede

Y agregó: “En una de nuestras reuniones se informó que algunos clubes iban a sacar comunicado diciendo que no iban a aceptar que se hiciera política dentro de los planteles, por esa razón decidimos no ir a los clubes. Pero vemos que ellos van a todos los clubes a presentar su reelección. Nosotros también vamos a hacerlo para entregarle nuestra propuesta a los capitanes y que ellos se la entreguen a sus jugadores”.

Las propuestas de la oposición

Según comentó Varilla González a Referí, su lista tiene distintas propuestas, sobre todo, para los futbolistas más necesitados.

“Si bien tenemos preocupación por todos, más tenemos por los que más necesitan y los jugadores de la B tienen un sueldo sumergido. Pensamos que habría que preocuparnos en tratar de que el sueldo mínimo de la B pueda tener un aumento considerable de un 50% y pelear por esa mejora. Ese sueldo hoy es de aproximadamente $ 23 mil y con descuentos les queda en $ 20 mil”, indicó.

En la lista, también se encuentran Mario Orta, Maximiliano Pereira, Walter Gargano, Enrique Peña, Walter Fernández y Ruben Sosa.

Su grupo también propone “que la Divisional C pueda pasar a ser una liga semiprofesional, que los jugadores puedan recibir algún viático de $ 10 mil o 12 mil, dándole oportunidad a la gente que no tenga trabajo, que pueda tener algún trabajito ahí, ya que ahora se generó la Divisional D, entonces que esta sea la amateur y la C, semiprofesional”.

A su vez, quiere que los futbolistas de la Primera Amateur puedan tener los beneficios de médicos, kinesiólogos y cursos que tienen hoy los que militan en Primera y Segunda.

Leonardo Carreño

Andrée González tiene propuestas diferentes para los jugadores

Otra de las propuestas es que haya “boletos gratis para los jugadores de la B y de la C”.

González y su grupo también plantean “unificar al fútbol femenino con la Mutual. Ponerlo también en con los beneficios que tienen la A y la B”.

Sobre los cursos que consiguió la Mutual, comentó: “Es algo bueno que generó y queremos continuar con eso, porque hay cosas buenas que esta directiva ha hecho, no se puede desconocer. Y la intención es poder mejorarla aún”.

“Queremos implementar un fondo de solidaridad porque en la pandemia hubo jugadores que no recibieron ni una canasta de parte de la Mutual. Tener un fondo para ayudar a la gente que la pasa mal”, añadió.

Otro de los puntos a los que apunta su lista, la 1950, es “comprar dos casas para exjugadores, para gente vinculada al fútbol y al carnaval, que no tenga donde quedarse y que le podemos brindar residencia, un plato de comida, apoyo. Que esa gente tenga una residencia para vivir”.

Consultado acerca de algo por lo que trabajó la actual directiva de la Mutual, que es la prevención del suicidio en los futbolistas, González dijo que por ahora no lo hablaron en su grupo, “pero estaría bueno plantearlo porque cada vez hay más y se han visto muchos hechos en el fútbol, y aparte con gente joven. Estaría bueno implementar algo que pueda ayudar a esa gente”.

Leonardo Carreño

Se acercan las elecciones en la Mutual y Andrée González luchará contra el oficialismo de Diego Scotti

A su vez, la lista 1950 también quiere volver al viejo escudo de la Mutual.

“Ellos sacaron las cadenas y es algo representativo de la Mutual. Eso fue conseguido en su momento por gente que trabajó para ello, las cadenas tienen un significado y ellos lo cambiaron y queremos que vuelva a ser como estaba. Eso fue conseguido por jugadores que estuvieron mucho antes que nosotros y es historia misma de la Mutual”, dijo.

"La selección está detrás de esta Mutual. Está pasando un momento espectacular, clasificó al Mundial, como uruguayo a uno lo pone muy contento, pero todos sabemos que muchos representantes de esa selección están del otro lado, haciendo campaña para la otra lista. La selección ha mejorado muchísimo para lo que era antes, queremos que eso se siga mejorando, pero también preocuparnos por los jugadores que menos tienen como los de la B y la C, que nosotros como lista pretendemos mejorarle los sueldos, las condiciones de entrenamiento a los que más necesitan. Después todo estará encadenado y se les dará un aumento a los de la A. Preocuparnos primero por los que menos tienen”.

Finalmente, González expresó: “Esperemos que sea una elección que se pueda hacer en los ámbitos que siempre se hicieron, que no haya cosas extras, que sea una elección normal y que gane el que tenga más votos”.