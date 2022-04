¿Cuánto recibe la AUF por participar de la Copa del Mundo de Catar 2022?

Luego del sorteo de la Copa del Mundo de Catar 2022 llevado a cabo este viernes y que deparó que en el grupo de Uruguay estarán las selecciones de Portugal, Corea del Sur y Ghana, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), anunció cuánto dinero percibirá cada combinado.

Según reveló una fuente a Referí, el monto que percibirá Uruguay está dentro de lo que se esperaba.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) percibirá US$ 10.500.000 solo por disputar la primera fase de la Copa del Mundo.

Ese monto se desglosa de la siguiente manera: US$ 9.000.000 por disputar la fase inicial, y US$ 1.500.000 por gastos de preparación y hospedaje.

No obstante, cabe consignar que de los US$ 9.000.000 que la FIFA le abonará a la AUF por jugar los primeros tres encuentros del Mundial contra Portugal, Corea del Sur y Ghana, el 50% irá a parar a los futbolistas, tal como está firmado de antemano.

Por lo tanto, por el hecho de jugar la primera fase, a las arcas de la Asociación ingresarán US$ 6.000.000, si se toman en cuenta los US$ 4.500.000 repartidos con los jugadores (quienes recibirán el mismo monto) y US$ 1.500.000 que se irán en gastos.