Aborto: “Defender el derecho del no nacido es de avanzada, no la veo como conservador”

“Yo estoy convencido, siempre estuve convencido, de que defender el derecho del no nacido, del concebido, es una posición de avanzada”, dijo Pablo Mieres y aseguró que no lo ve como una posición conservadora. Aseguró que dentro de unos años, “va a ser obvio. Porque todos los avances tecnológicos y científicos demuestran que hay vida y que hay una vida que está sintiendo, viviendo y marcándose ya desde el momento de la concepción”.

Cuando Facundo Ponce de León le preguntó si en ese tema no se la podía asociar con una postura conservadora, Miere respondió: “La verdad me tiene sin cuidado”. “Me siento una persona progresista, de preocupación por los derechos de la gente, que luché por la equidad y por la justicia social y eso para mí es parte de mi compromiso cristiano. Porque creo en eso. Creo en una sociedad donde los más débiles tengan espacio. Donde todos los derechos de las personas sean respetados y eso me ha separado también de cosas que la iglesia sostiene”, reiteró.

En cambio, marcó una postura diferente con otros temas con respecto a lo que sostiene la Iglesia Católica. “En el tema de la homosexualidad, del celibato de los curas, de que las monjas puedan ser curas, que puedan ejercer el ministerio sacerdotal. En fin. El divorcio. En todas esas cosas yo tengo una diferencia importante con la Iglesia Católica”, dijo el senador.

