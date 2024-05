5 consejos para que las mujeres logren tener un orgasmo

“Un orgasmo no se tiene, se aprende a tenerlo, o mejor dicho, se aprende a permitirse obtenerlo”.

La frase, de autoría de la reconocida sexóloga e investigadora francesa Valérie Tasso, refleja un pensamiento que muchos expertos han venido advirtiendo hace un buen tiempo: que da igual cuán increíble es la pareja de una mujer en la cama -o cuán moderno es su juguete sexual- si ella no se permite sentir un orgasmo.

Esquivo para muchas, llegar al clímax puede convertirse incluso en una obsesión inalcanzable, en algo que solo está en el imaginario de una intensa escena erótica que aparece en las películas.

Películas que, por cierto, alimentan muchos de los mitos que diversos educadores sexuales han intentado desacreditar, como que el orgasmo solo ocurre a través de la penetración (lo que contrasta con estudios han revelado que sólo alrededor del 25% de las mujeres lo alcanza de esa manera).

Además, investigaciones han planteado que durante los encuentros sexuales heterosexuales, las mujeres tienen muchos menos orgasmos que los hombres.

A esto se le llama la “brecha del orgasmo” y está documentado en la literatura científica desde hace más de 20 años.

Frente a esta realidad, en BBC Mundo hablamos con distintas expertas sobre algunas maneras que pueden ayudar a las mujeres a experimentar orgasmos. No hay fórmulas mágicas ni guías rápidas -advierten- pero sí algunos consejos que pueden ser útiles.

1. Pregúntate: ¿qué es un orgasmo para ti?

¿Te has preguntado alguna vez qué es realmente un orgasmo para ti? Esa simple pregunta, dicen las expertas, es clave para lograr el clímax.

“Es importante que las mujeres nos preguntemos qué significa un orgasmo para nosotras y para qué queremos tenerlo. Muchas lo quieren solo para demostrarle a sus parejas que son buenas amantes pero eso las bloquea y no las ayuda a concentrarse en lo que realmente a ellas les gusta”, le dice a BBC Mundo Fabiola Trejo, especialista en placer sexual de México.

La investigadora agrega que usualmente la problemática para tener orgasmos tiene que ver con ideas prestablecidas en la cabeza, con el “deber ser” y con la “idea pornográfica” que muchas mujeres tienen sobre el placer sexual.

“Hay muchas mujeres que están teniendo orgasmos y que no se dan cuenta porque no se ve como les dijeron. Por eso, el primer paso, es entender lo que es un orgasmo y cómo mi propio cuerpo tiene orgasmos aunque no sea vean como me dijeron que se tenían que ver”, señala.

Trinidad Forttes, psicóloga chilena especialista en sexualidad, coincide.

“Debemos deconstruir nuestras ideas preconcebidas, los estereotipos de género que puedan estar afectando a nuestro placer sexual”, señala.

“Tenemos que preguntarnos qué es el placer para mí, qué es el orgasmo, qué es la sexualidad... De esta manera, podremos construir nuestra propia sexualidad”, agrega.

2. Explora y conoce tu cuerpo:

Lo segundo que recomiendan las especialistas a las mujeres para lograr orgasmos es tener un buen conocimiento sobre su propio cuerpo.

“Y, en particular, de nuestra vulva”, dice Fabiola Trejo.

“Este es un paso fundamental para que las mujeres entendamos cómo funciona nuestro proceso de placer. Y no es solamente verla en un espejo, es tocarla, masajearla para ir despertando sensaciones e identificarlas”, agrega.

La especialista asegura que muchas mujeres no saben dónde está su clítoris y que nunca se han masturbado, lo que genera una “desconexión con el cuerpo”.

Por su parte, Trinidad Forttes afirma que “desde pequeñas nos dicen que está prohibido tocarse y el resultado es que hoy tenemos mujeres que no saben nada sobre su cuerpo”.

“Mujeres que no saben nada de sus genitales, de sus labios internos, externos, clítoris, etc. Es por eso que yo promuevo la autoexploración, que ayuda al autoconocimiento, aumenta el erotismo y el deseo sexual”, indica.

“La autoexploración es una actividad sexual normal y sana que juega un papel clave en el desarrollo sexual saludable”, añade.

Getty Images "Desde pequeñas nos dicen que está prohibido tocarse y el resultado es que hoy tenemos mujeres que no saben nada sobre su cuerpo", dice Trinidad Forttes.

La española Raquel Graña, sexóloga fundadora de Íntimas Conexiones, dice que también es importante conocerse en el sentido de conectarse con el cuerpo.

“A veces lo forzamos, queremos que actúe todos los días igual cuando las mujeres somos muy cíclicas. Tenemos fases de ovulación, de pre ovulación, de menstruación y pre menstruación. Entonces es importante conocerse”, indica a BBC Mundo.

3. En el encuentro sexual, estimula tu clítoris:

Las especialistas coinciden en que en el encuentro sexual no hay una sola postura que ayude más a la mujer a lograr un orgasmo.

La clave -dicen- está en estimular el clítoris con presión y tensión.

“Hay que entender que no es la postura sino la estimulación del clítoris. Hay diferentes formas de experimentar un orgasmo, pero si nos vamos a la base, a lo más eficaz, necesitas frotación”, indica Fabiola Trejo.

“Los hombres llegan al orgasmo frotando sus penes con sus manos o con la penetración. La diferencia es que para las mujeres las prácticas predominantes en el encuentro sexual se enfocan en la penetración vaginal. Y en la mayoría de los casos, no es posible tener un orgasmo a través de penetración vaginal porque no se está estimulando el clítoris. Es como pedirle a los hombres que tengan un orgasmo sin jamás tocar su pene”, señala.

Getty Images Las especialistas dicen que durante el encuentro sexual la clave para llegar a un orgasmo está en estimular el clítoris con presión y tensión.

Dicho esto, la educadora sexual afirma que sí hay posturas que facilitan la frotación del clítoris, como estar arriba. En esto coincide Raquel Graña.

“Hablando del coito, lo mejor sería que la mujer tuviera una dominancia del movimiento. Lo mejor es que ella esté arriba ligeramente inclinada hacia adelante”, indica.

De todas formas, las expertas coinciden en que no se debe enfocar todo el placer en el coito.

“Debemos sacar el coito del centro de un encuentro sexual, hay muchísimo más”, indica Trinidad Forttes.

4. Usa lubricantes y respira:

De acuerdo con Fabiola Trejo, el uso del lubricante es “fundamental” para lograr orgasmos.

“Siempre hay que usar lubricante aunque creas que no lo necesitas porque te mojas mucho. Es importante porque eso hace que las sensaciones sean más sutiles y diversas”, dice.

“Imagínate que te dan un masaje y no te ponen aceite en la espalda. No será suave, no sentirás todas las caricias, por eso es fundamental”, agrega.

En esto, la experta en placer sexual dice que la respiración también es muy importante.

“La respiración va a marcar el ritmo del orgasmo. Por eso, en lugar de decirte ‘concéntrate’, te digo ‘respira’”, plantea.

Getty Images De acuerdo con Fabiola Trejo, el uso del lubricante es “fundamental” para lograr orgasmos.

Sobre el uso de juguetes sexuales, las especialistas tienen distintas opiniones. Raquel Graña dice que cada persona es libre de experimentar lo que desee.

Mientras que Fabiola Trejo advierte que, si bien son una herramienta eficiente para llegar al orgasmo, hay que tener claro que no es la “única” opción.

“Necesitamos diversificar las formas de estimulación, es decir, tener opciones, un bufet. Lo ideal es que las mujeres puedan tener orgasmos con sus manos, con un juguete, con la estimulación de la pareja y de muchas otras maneras”, indica.

5. Entrena y comunícate con tu pareja:

Finalmente, las expertas plantean que nada de lo anterior será efectivo si no se practica de forma regular.

“Si una mujer está leyendo este artículo y lo va a hacer con su pareja, es poco probable que suceda. Tener un orgasmo requiere práctica, consistencia. Así como conocer tu cuerpo es importante, entrenarlo también es fundamental”, dice Fabiola Trejo.

“El orgasmo no viene solo, lo construyes”, agrega.

En este sentido, la especialista afirma que es importante aclarar que el orgasmo “no es psicológico ni mental, es completamente físico”.

“Hay que entender que el orgasmo no es algo que sucede en tu cabeza. Es algo que sucede en tu cuerpo, entonces no es que no suceda porque no te estás relajando o concentrando. No hay nada de malo en ti”, dice.

Por último, las expertas afirman que, en el caso de las relaciones sexuales en pareja, es clave la comunicación.

“Es muy relevante el poder comunicarse de manera asertiva con tu compañero o compañera sexual. El poder decirle cómo te gusta, de qué forma, sin vergüenza ni culpa”, indica Trinidad Forttes.

