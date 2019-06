Abuelas de Plaza de Mayo anunció que se encontró al nieto 130

La organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo confirmó la restitución del nieto 130 mediante un comunicado en su web y en su cuenta de Twitter.

Confirmamos la restitución del #Nieto130 y anunciamos conferencia para el jueves 13/06 a las 13 hs. En la sede Virrey Cevallos https://t.co/U1c9hED3LK — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) 10 de junio de 2019

"Con felicidad anunciamos una nueva restitución de identidad". Así comienza el comunicado en el que anunciaron que harán una conferencia de prensa para brindar detalles de la historia este jueves 13 a la hora 13.

Según informaron, el hombre vive fuera de la Capital Federal de Buenos Aires pero estará presente durante el anuncio en la sede de Abuelas.

Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, habló con el programa Habrá consecuencias en Destape Radio, de Argentina, y explicó que estaba trabajando en “una buena noticia”. En la entrevista dijo: “Vamos a mostrar algo que ya se encontró pero la prensa no ha tenido la oportunidad de estar al tanto de toda la información”.

Lula y Cristina

En la entrevista radial, Carlotto también se refirió al escándalo en Brasil: "El juez Moro hizo una trampa para desprestigiar a Lula y que no pudiera competir. Esto es muy serio. Nos imaginamos que van a tratar de taparlo”. “Lo que pasa en Brasil es similar, pero nosotros estamos en pie. Argentina es un ejemplo en tema de derechos humanos y la grandeza de la juventud”, agregó.

Además, comparó la situación de Lula con la expresidenta argentina. “La prensa que no publica lo de Brasil es la que no va a publicar cuando se descubra que aquí le hicieron lo mismo a Cristina”, dijo, y agregó: “Quieren ponerla presa a Cristina y hasta ahora no han podido (...) “Si le sacaban los fueros a Cristina hubiera sido un golpe nacional e internacional tremendo y hubiéramos perdido la paciencia”

El pasado 9 de abril la organización anunció la recuperación de la nieta número 129, hija de una militante política desaparecida durante la última dictadura en el país vecino (1976-1983) y residente en España.