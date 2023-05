“Acabo de tener un bebé”: Robert De Niro volvió a ser padre a los 79 años

Robert de Niro volvió a ser padre. El actor, de 79 años, se encontraba en una entrevista en el marco de la promoción de su última película, Todo sobre mi padre, cuando sorprendió al entrevistador con la revelación de que recientemente nació su séptimo hijo.

En una entrevista con el medio canadiense Enterteinment Tonight Canada la periodista le preguntó sobre su experiencia respecto a la paternidad. "Se que tienes seis hijos...", comenzó a elaborar la pregunta la periodista Brittnee Blair pero De Niro la corrigió en el momento: “Siete, de hecho. Acabo de tener un bebé”. La noticia fue confirmada por la producción del programa con su representante y varios medios estadounidenses también lo aseguran.

La pregunta, de hecho, apuntaba a si De Niro se considera un "padre cool". Pero el legendario actor está en desacuerdo. "Estoy bien", respondió. “Sabes, mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, pero son respetuosos".

“No me gusta tener que imponer la ley y cosas así. Pero (a veces) no te queda más remedio. Y creo que cualquier padre diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, comentó.

Si bien la revelación fue confirmada, todavía no se ha confirmado quién es la madre de su séptimo hijo ni cuál es el sexo biológico del bebé.

¿Quiénes son los hijos de Robert De Niro?

El dos veces ganador del Oscar tiene otros seis hijos, de entre 51 y 11 años.

Su primera esposa fue la actriz y cantante Diahnne Abbott, con quien compartió pantalla en Taxi Driver. La pareja se casó en 1976 y tuvo un hijo, Raphael de Niro, que hoy tiene 46 años. Pero el actor también adoptó Drena, hija de un matrimonio anterior de su esposa, cinco años mayor que su hermano.

En 1995 De Niro tuvo gemelos con su pareja, la actriz y modelo Toukie Smith, mediante la subrogación de un vientre: Aaron Kendrick De Niro y Julian Henry De Niro. Ambos tienen actualmente 27 años.

Hasta el momento se sabía que los hijos más jóvenes del actor eran Eliot De Niro, de 25 años, y Helen De Niro, de 11 años. Ambos los tuvo durante la duración de su matrimonio con la actriz Grace Hightower, con quien se casó en 1997. En este caso, también fueron gestados a través de la subrogación de un vientre.

Robert De Niro y Grace Hightower

El matrimonio entre De Niro y Hightower terminó definitivamente en 2018. Desde entonces la vida sentimental del actor ha pasado más desapercibida para los medios internacionales, que ahora intentan discernir quién puede ser la madre de su último hijo.

Varios portales acotan que se podría tratar de la instructora de artes marciales Tiffany Chen, con quién trabajó durante el rodaje de Pasante de moda en 2015. Se los ha fotografiado juntos en varias oportunidades, tanto en Estados Unidos como en su reciente visita a Argentina, solos o acompañados por alguno de los hijos del actor.

De hecho, el sitio TMZ informó que se rumoreaba que Chen estaba embarazada en marzo. Según el portal de la farándula, mientras se dirigían a su automóvil entre paparazzis que intentaban tomarles fotos alguien de su entorno sostuvo: "Chicos, vamos, está embarazada".