Roger Waters en Uruguay: precio de las entradas, dónde comprar y cómo será el show

El músico británico Roger Waters anunció el pasado viernes que dará el segundo show de su carrera en Montevideo, en el marco de la gira This is not a drill, con la que se despide de los escenarios. Tras su paso por la capital uruguaya en 2018, el exPink Floyd volverá ahora con un espectáculo en el que repasará los éxitos de su carrera con la banda y de su etapa solista.

El show será el próximo 17 de noviembre en el Estadio Centenario, donde ya tocó en su primer pasaje por Uruguay, en una visita que también tuvo algunas actividades vinculadas con movimientos sociales y políticos.

Este martes 9 de mayo a las 11 horas comienza la preventa de entradas para el show de Waters, que se realizará a través del sitio AccesoYa. La primera etapa será exclusiva para aquellos que posean tarjetas de crédito del banco BBVA, tanto Visa (10 cuotas sin recargo) como Mastercard (12 cuotas sin recargo) y se extenderá hasta el jueves 11 de mayo, también a las 11 horas.

A partir de ese momento iniciará la venta general. Las entradas se podrán comprar con tarjetas de crédito de Visa, en hasta diez cuotas sin recargo; Mastercard, Oca, Amex, Líder y Creditel, en hasta doce cuotas sin recargo y Diners (6 cuotas sin recargo). También se podrán adquirir con tarjetas de débito Visa y Oca, mientras que aquellos que opten por el efectivo podrán hacerlo en las redes de cobranza Abitab y Redpagos, aunque como paso previo tendrán que seleccionar sus entradas en la web.

Roger Waters en Uruguay: precios y sectores

Roger Waters en su gira actual

El espectáculo del músico inglés abarcará buena parte del Estadio Centenario, aunque su orientación variará con respecto a su paso previo, donde el escenario estaba ubicado contra la tribuna Colombes.

En esta oportunidad, el show será de cara a la tribuna Olímpica, aunque también hay sectores delimitados en las tribunas Ámsterdam y Colombes, así como en el campo de juego.

Lista de precios para ver a Roger Waters en Uruguay

Tribunas Ámsterdam y Colombes - $ 3300

Tribuna Olímpica anillo 3 - $ 4500

Tribuna Olímpica anillo 2 - $ 4900

Platea Olímpica - $ 4900

Campo general de pie - $ 4900

Tribuna Olímpica anillo 1 - $ 5900

Campo VIP plata - $ 6800

Campo VIP oro - $ 8800

Campo VIP platinum - $ 14000

(a esos precios se debe sumar un 10% de costo de servicio)

Roger Waters en Uruguay: ¿cómo será el show?

El despliegue del tour This is not a drill

El exPink Floyd regresa a Montevideo en el marco de la gira que actualmente lo tiene recorriendo Europa, y que en su etapa sudamericana tiene por ahora tres fechas confirmadas: la uruguaya, una en Buenos Aires, y otra en Santiago.

El repertorio de la gira incluye una veintena de clásicos de Pink Floyd, entre ellos canciones como Comfortably Numb y Wish you were here, además de las canciones solistas de Waters, incluyendo algunas novedades recientes. El propio músico la presenta como "su primera gira despedida", aunque no es del todo concluyente en si será la última de su carrera.

Como sucedió con su anterior presentación en Montevideo, el show de Waters es de gran escala e implica un amplio despliegue de pantallas, luces y escenografía. Mientras que en la etapa europea de la gira el espectáculo fue en formato 360, para Sudamérica se adapta a estadios.

Sonido envolvente, pirotecnia, un escenario gigante y una cantidad de pantallas que desde la organización prometen que es la mayor cantidad que se habrá visto en shows musicales en Uruguay envuelven el trabajo de Waters y su banda.