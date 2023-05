Roger Waters en Uruguay: confirmada la fecha de la vuelta del exPink Floyd y la venta de entradas

El músico británico Roger Waters, fundador de la mítica banda de Pink Floyd, volverá a Uruguay en 2023, y este viernes se conocieron más detalles de su regreso, entre ellos la fecha del show y la venta de entradas.

La noticia se conoció este jueves, cuando fue publicada por Búsqueda y confirmada por El Observador en base a fuentes vinculadas a la organización. Según se supo ayer, el espectáculo será en noviembre y estará producido por AM, la empresa que tiene la concesión del Centenario para shows musicales hasta 2024.

El músico británico viene de lanzar el disco The Lockdown Sessions, editado en diciembre de 2022, un álbum de versiones de clásicos de Pink Floyd grabado durante la pandemia. Asimismo, está trabajando en una regrabación del célebre disco The Dark Side of the Moon, anunciada en marzo de este año, y que se engloba en la conmemoración del aniversario 50 del álbum.

Roger Waters en Uruguay: cuándo toca el músico en el Estadio Centenario

Este viernes, la web oficial del músico en donde se enumeran las diferentes fechas de la gira This is not a drill confirmó el día en que se presentará en el Centenario, el mismo escenario que lo vio tocar en 2018.

Según la información oficial —que también se publicó en las redes de Waters—, el show tendrá lugar el 17 de noviembre de 2023.

Carlos Pazos Roger Waters en Uruguay, en 2018

🇺🇾 URUGUAY 🇺🇾 - THIS IS NOT A DRILL



NOVEMBER 17TH - ESTADIO CENTENARIOhttps://t.co/mo4B2UVj0Z



🇨🇱CHILE 🇨🇱 - THIS IS NOT A DRILL



NOVEMBER 25TH - ESTADIO MONUMENTALhttps://t.co/9ZK4RB1iu9 pic.twitter.com/UzKKNDGW32 — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) May 5, 2023

Roger Waters en Uruguay: cuándo se ponen a la venta las entradas

Las entradas para el show de Roger Waters se podrán adquirir a través del sitio Acceso Ya en preventa a partir desde el próximo martes 9 hasta el jueves 11 de mayo —exclusivo para clientes del banco BBVA—.

A partir de las 11 de la mañana del jueves 11 se habilitará la venta general. Los precios van desde los $3.300 a los $14.000.