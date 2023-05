Roger Waters volverá a Uruguay este año: ¿cuándo y donde será el show?

Roger Waters volverá a Montevideo en noviembre de este año. El cantautor británico, exmiembro de la mítica banda Pink Floyd, dará el segundo show de su trayectoria en suelo uruguayo en el mismo lugar donde sucedió el primero, el Estadio Centenario.

Según publicó Búsqueda y confirmó El Observador con fuentes vinculadas a la organización, el espectáculo tendrá lugar hacia el final del año, y estará producido por AM, la empresa que tiene la concesión del Centenario para shows musicales hasta 2024.

Este viernes el artista confirmará de forma oficial el tramo sudamericano de su actual gira, This is not a drill, que actualmente lo tiene recorriendo escenarios en Europa, un tramo que se extenderá hasta junio de este año.

El músico británico viene de lanzar el disco The Lockdown Sessions, editado en diciembre de 2022, un álbum de versiones de clásicos de Pink Floyd como Mother y Confortably Numb grabado durante la pandemia de covid-19.

Asimismo, está trabajando en una regrabación del célebre disco The Dark Side of the Moon, anunciada en marzo de este año, y que se engloba en la conmemoración del aniversario 50 del álbum.

Waters se había presentado por primera vez en su carrera en Uruguay en noviembre de 2018, dentro de su gira Us + Them, en un espectáculo con un gran despliegue visual que convocó a 40.000 espectadores.

La visita del músico también incluyó una visita a la sede del PIT-CNT, donde dio una conferencia sobre “Palestina y los derechos humanos”. Además, fue declarado Visitante Ilustre de Montevideo por parte de la Intendencia.

La visita de Waters se suma al anuncio de este miércoles de parte de Robert Smith, cantante y guitarrista de la banda The Cure, de que el grupo tocará por primera vez en Uruguay este año.