¿Acaso ahora todos somos narcisistas?

Por Jemima Kelly

¿Te has dado cuenta de que las exparejas o los jefes actuales de muchas personas, quizás los tuyos también, son narcisistas hoy en día? No es que la relación de tu amiga simplemente haya llegado a su fin o que haya algún problema de compatibilidad; es que el ex de tu amiga es un narcisista. No es que no estés haciendo muy bien tu trabajo, o que tu jefe y tú no se lleven bien; sí, tu jefe también es un narcisista.

Parece que estamos viviendo en la era del narcisismo. No puedo abrir mi aplicación Podcasts de Apple sin que aparezca otro episodio sobre el tema: "Cómo entender a los narcisistas en tu vida y qué hacer con ellos"; "Cómo dejar a un narcisista"; "13 señales de que estás durmiendo con un narcisista". Hay canales enteros de YouTube dedicados a "Sobrevivir al Narcisismo".

Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué todos parecemos estar rodeados de tantos narcisistas hoy en día? ¿Hay algo inherentemente narcisista en la cultura moderna, o simplemente estamos utilizando más el término por alguna razón?

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) — la biblia de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría — define el trastorno narcisista de la personalidad como que "comprende un patrón generalizado de grandiosidad (en la fantasía o el comportamiento), una necesidad constante de admiración y una falta de empatía". Las investigaciones sugieren que entre el 0.5 y el 5 por ciento de la población estadounidense padece este "trastorno" (y que entre el 50 y el 75 por ciento de esos casos se dan en varones). Por lo tanto, si hablamos en el sentido estrictamente clínico, no es muy frecuente.

Pero también existe la definición no clínica de narcisismo, que el diccionario Oxford define como "excesivo amor propio o vanidad; autoadmiración, egocentrismo" o, como un usuario de TikTok podría llamarlo, "síndrome del protagonista".

Éste es el tipo de narcisismo sobre el que escribieron los psicólogos Jean Twenge y W Keith Campbell en su libro de 2009, La epidemia del narcisismo. Argumentaron que el cambio de enfoque hacia el individualismo desde la década de 1970 condujo a una explosión de narcisismo en las décadas siguientes. Mediante una investigación, demostraron que los rasgos narcisistas de la personalidad entre los estudiantes universitarios estadounidenses habían aumentado con la misma rapidez que los niveles de obesidad desde la década de 1980, y se estaban acelerando en la década de 2000.

"No sólo hay más narcisistas que nunca, sino que las personas no narcisistas se ven seducidas por el creciente énfasis en la riqueza material, la apariencia física, el culto a las celebridades y la búsqueda de atención", escribieron.

Campbell y Twenge escribieron su libro antes de que el primer iPhone con cámara frontal hiciera omnipresente el uso de selfies y su publicación; antes del uso frecuente del botón "Me gusta"; y antes de que ser un influenciador se convirtiera en una opción profesional. El Internet moderno parece diseñado para alimentar nuestras propias tendencias narcisistas. Así que, cabría pensar, semejantes rasgos se habrían disparado en la última década.

Pero las investigaciones sugieren que no ha sido así. Twenge y Campbell publicaron un estudio más reciente que mostró que los rasgos narcisistas entre los estudiantes universitarios en realidad disminuyeron después de la Gran Recesión de 2008-2009, regresaron a los niveles observados en las décadas de 1980 y 1990, y no volvieron a aumentar cuando la economía se recuperó alrededor de 2012. Y un estudio de 2017 descubrió que las cohortes recientes de estudiantes no eran más narcisistas que las generaciones anteriores.

Twenge me dice que, quizás de forma contraintuitiva, esto podría tener algo que ver con el auge de las redes sociales y su tendencia a "hacer que la gente se sienta inadecuada". Según ella, la idea común de que los narcisistas son realmente inseguros es errónea. "La mayoría de las personas con rasgos de personalidad narcisista se sienten realmente seguras de sí mismas", me dice. "Tienen altas puntuaciones en parámetros de autoestima e incluso altas puntuaciones en parámetros de autoestima inconsciente, lo que sugiere que se sienten seguras de sí mismas incluso de forma subyacente".

El Internet nos ha dado a todos acceso a enormes cantidades de recursos de "salud mental" que nos han convertido en psicólogos aficionados capaces de autodiagnosticarnos y diagnosticar a los demás con cualquier cantidad de trastornos.

Esto puede ser útil para darles sentido a determinadas dificultades que podamos tener, o para mostrarnos que nosotros no somos necesariamente el problema. Pero a veces acabamos patologizando problemas perfectamente normales, y a veces — me atrevo a decir — nosotros somos el problema. No he visto un podcast que me diga cómo yo puedo aprender a ser menos narcisista. Tampoco conozco a nadie que busque ayuda profesional para sus propias tendencias narcisistas.

Puede resultar conveniente culpar de la ruptura de una relación o de una situación laboral complicada al hecho de que la otra persona es tóxica y poco racional. Pero poner a todas las personas con las que tenemos problemas en la casilla de "narcisista" sólo significa que no tenemos que asumir la responsabilidad del papel que nosotros mismos hemos desempeñado. Ese comportamiento tiene claramente algo de narcisista.