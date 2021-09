Acciones de dLocal cayeron 9% y acompañaron baja de otras tecnológicas

Las acciones de la empresa dLocal cayeron 9% este martes en un contexto en el que los mercados globales sufrieron importantes caídas, particularmente en lo que tiene que ver con tecnología. Esta situación se da luego de que los rendimientos de los bonos del tesoro rozaran máximos que no se habían visto en tres meses.

El Nasdaq Composite cayó en torno al 2,8% en lo que significa su peor día desde mayo. Una situación muy parecida vivió el S&P 500, perdiendo cerca del 2% de su cotización.

Uno de los sectores más castigados vuelve a ser el ligado a la tecnología y en él también se vio afectada la uruguaya dLocal. Esto se explicó porque el aumento de tasas antes de lo previsto hace que los flujos de efectivo sean menos valorados, haciendo parecer sobrevaloradas a las principales acciones, incluidas las de dLocal, sumado también a que se ve afectada su capacidad de financiar el crecimiento.

Las acciones de Facebook y Alphabet (matriz de Google), por ejemplo, perdieron más del 3%, mientras que las de Amazon cayeron un 2,9%. Pero el rendimiento de dLocal fue todavía peor, ya que perdió más del 9% de su valor.

“Específicamente lo que vemos en la acción de dLocal y esta última caída, parece ser una oportunidad bastante interesante de entrada, sobre todo teniendo en cuenta que en el aspecto técnico está alcanzando un nivel de soporte relevante, lo cual supone un buen nivel de entrada entorno a los US$ 58, US$ 59 por acción, para ir en búsqueda de niveles vistos hace poco, cercanos a los US$ 67 en primera instancia, sin descartar los máximos alcanzados a principios de setiembre, donde estuvo sobre los US$ 73 en algún momento”, explicó Nicolás Müller Lyng, analista de mercado de Capitaria.

El experto agregó además que “esto sucede en un contexto en el que los grandes inversionistas especularon que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) cumpliría con paralizar los estímulos en cuanto a compra de bonos a medida que aumenta la inflación y una posible alza de tasas anticipada, sumándose a la preocupación que se mantiene por lo que pueda ocurrir en el mercado chino”.