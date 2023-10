Adiós a Chandler: Conmoción en la farándula por la muerte de Matthew Perry, el icónico actor de Friends

El actor estadounidense Matthew Perry alcanzó la fama mundial con su personaje llamado Chandler Bing en la popular serie Friends, al día de hoy personalidades de todo el mundo lamentaron la muerte de la celebridad que tenía tan solo 54 años.

Los pésames llegaron desde el primer ministro de Canadá Justin Trudeau hasta la cantante británica Adele, quien pausó uno de sus shows para homenajear al actor.

Perry nació en el estado de Massachusetts en 1969 y luego se mudó a Canadá, donde se crió en la ciudad de Ottawa. Es allí donde conoció al hoy primer ministro canadiense Justin Trudeau.

En la capital canadiense, ambos estudiaron en la misma escuela primaria. "Nunca olvidaré nuestros juegos en el patio de la escuela y sé que la gente de todo el mundo no olvidará la alegría que les brindaste", expresó el mandatario canadiense en su cuenta de X este domingo.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023

Otra de las personalidades que lamentó la muerte del actor fue la cantante brtiánica Adele Laurie Blue Adkins. La cantante estaba brindado uno de sus shows en Las Vegas el sábado por la noche y lo interrumpió brevemente para homenajear al actor, según pudo recopilar el medio Los Ángeles Times.

Adele paused her Vegas show to pay tribute to Matthew Perry on Saturday night.



Around Hollywood, Selma Blair, Mira Sorvino and more posted tributes to the “Friends” star on social media. Here’s what they had to say: https://t.co/A8aRhRLKZ0#SNL #Friends #ChandlerBing pic.twitter.com/Zv89QAQAdR — Los Angeles Times (@latimes) October 29, 2023

Por su parte, la actriz Morgan Fairchild, quien interpretó a la mamá de Chandler Bing en Friends lamentó la muerte de "su hijo", debido a que ese era el papel que Perry interpretaba en la popular serie de Warner Brothers. "Estoy desconsolada por la prematura muerte de mi 'hijo', Matthew Perry", expresó la actriz en redes sociales.

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr — Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023

La actriz Maggie Wheeler interpretó Janice Litman, un personaje secundario en la conocida serie, quien era la novia ocasional de Chandler Bing. "Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos", publicó la actriz vía Instagram.

La comediante Paget Brewster, quien también participó de la serie Friends, lamentó la muerte Perry y recomendó leer el libro Friends, Lovers and the Big terrible thing (en español: amigos, amantes y la gran cosa terrible), donde el actor cuenta sus problemas con las drogas y la presión que tenía en la serie.

I’m so very sad to hear about @MatthewPerry. He was lovely to me on Friends and every time I saw him in the decades after. Please read his book. It was his legacy to help. He won’t rest in peace though.. He’s already too busy making everyone laugh up there. — paget brewster (@pagetpaget) October 29, 2023

El elenco principal de la sitcom Friends

La cuenta de redes sociales oficial de la serie Friends también lamentó la muerte del actor. El medio norteamericano especializado en espectáculos TMZ, que fue el primero en dar la noticia de la muerte del actor, afirmó fue Perry fue encontrado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles por su asistente personal. La celebridad tenía indicios de haberse ahogado, según este medio.