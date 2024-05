La intimidad del 1° de mayo de Mujica junto a Rada, Orsi y Fernando Pereira

Entre agradecido y reflexivo pasó José Mujica este 1o de mayo, rodeado de su círculo más íntimo. Los músicos Ruben Rada y Eduardo Larbanois, el precandidato Yamandú Orsi, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, el ex prosecretario de Presidencia Diego Cánepa, y la diputada Cristina Lustemberg acompañaron al expresidente que volvió a ser protagonista de los asados del día de los trabajadores en el Quincho de Varela.

La clásica celebración que se realizó durante casi 20 años seguidos y supo contar con la presencia de políticos, diplomáticos y celebridades, se había interrumpido por la pandemia y regresó el año pasado con la presencia de Mujica y la exvicepresidenta Lucía Topolansky pero este año tenía un cariz especial.

Dos días después de que Mujica le contó al país y al mundo que padece un cáncer de esófago, sus allegados quisieron rodear al líder político de afecto. Además tampoco había podido estar este miércoles en el acto organizado por el PIT-CNT en las inmediaciones del Palacio Legislativo porque como él mismo contó, le complican las fotos que le piden ya que lo obligan a estar mucho rato parado. "Me tuve que ocultar por el asunto de la foto. Diez fotos no son nada, 20 tampoco, pero me como muchos plantones", admitió.

De todos modos, este miércoles se lo veía bien y por eso, parado a su lado, Rada bromeó con que era "el mayor" pese a que el músico tiene 80 años y Mujica celebrará los 89 este 20 de mayo. Ese día, ya se anunció, habrá celebración también en el Quincho de Sergio Varela, más que amigo, familia del Pepe y cuya barbacoa es sede de todos los festejos ya que está a pocos metros de la chacra de Mujica.

Minutos más tarde, mientras miraba a Rada con admiración, el expresidente dijo que "es un chiste con patas”. Desde que llegó el músico se ubicó junto a su amigo Pepe y no paró de bromear. Más tarde se les sumó Eduardo Larbanois y entre charlas y anécdotas pasaron algunas horas. El que no pudo estar esta vez fue Pepe Guerra, del dúo de Los Olimareños, porque “está muy embromado”, contó Mujica.

Varela, Pereira, Larbanois y Pepe Mujica

La pregunta que más respondió a los invitados es como se siente y él aseguró que está "bastante bien" aunque luego admitió que tiene cierta molestia al tragar y por eso mantiene una dieta blanda. Bromea con que para no dejar de comer asado lo va "a terminar licuando" y se lo va a tomar "tipo bebida con ensalada y todo".

Mientras salía la picada de chorizos y morcillas, y una de las hijas de Varela, Deborah, ofrecía escones que son su especialidad, Mujica dio la nota a los canales de televisión en la que contó lo que parece ser una buena noticia dentro del panorama de la enfermedad: el cáncer está localizado y seguramente podrá ser tratado con radioterapia.

“Me han hecho un chequeo de todos lados y el asunto está localizado, es una variante celular que casi seguro que el tratamiento que me van a imponer sea por radiación”, detalló.

Natalia Roba

El asador del Quincho de Varela

También expresó su agradecimiento por todos los ofrecimientos para tratarse en el exterior que recibió. Afirmó que le sugirieron viajar a Brasil, a Argentina y este miércoles el presidente de una mutualista le habló de la posibilidad de viajar a Estados Unidos, pero declinó esas propuestas. "Yo no voy a ir ni a la esquina. Yo confío en los médicos uruguayos y a la edad que tengo agradezco mucho, vamos a ver lo que podamos arreglar acá en el barrio nomás", aseguró.

Natalia Roba

Mujica con Rada y Sergio Varela

Además expresó su agradecimiento y orgullo por el sistema político del país. "¡Qué lindo es ser uruguayo!", dijo al referirse a las llamadas de apoyo que recibió, también de personas con las que “políticamente” ha “estado enfrentado” y mencionó además de al presidente Luis Lacalle Pou, a los expresidentes Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, y al exsenador colorado Pedro Bordaberry, así como intendentes, entre una larga lista de personas que se comunicaron para saludarlo.

Consultado acerca de si tiene miedo, respondió: “Todo lo que nace nace para morirse. Hay que aceptarlo, he tenido una suerte. Tengo balazos a patadas, tengo una enfermedad inmunológica, estoy viviendo gratis, ¿qué me voy a quejar? ¡cuando me toque, que me toque!”, reflexionó y agregó: "Tendría que creer en Dios". "Estoy vivo de milagro y por eso tengo que gritarle gracias a la vida. Voy a empinar el vaso de la vida hasta el último minuto".

Por último, quiso transmitir un mensaje a los jóvenes y en especial a los que se enfrentaron en las inmediaciones del shopping Nuevocentro el domingo pasado. "La vida es hermosa y yo lo quiero transmitir a la gente joven que no se sienta quebrada (...) cuando se tiene esa edad (adolescentes), la cosa no es agarrarse a trompadas, la cosa es enamorarse y vivir la ternura de la vida porque después vendrá la ancianidad, y ahí el amor se transforma en una dulce costumbre y en compañerismo".