José Mujica dijo que el tumor está localizado y seguramente podrán tratarlo con radioterapia

El expresidente de la República, José Mujica, habló este miércoles por primera vez luego de anunciar en conferencia de prensa que padece un tumor en el esófago. Contó que el tumor está localizado y es un tipo de variante que es muy atacable por radiación así que el tratamiento que le van a hacer sea seguramente radioterapia.

Desde el Quincho de Varela, donde volvió a reunirse con amigos y dirigentes cercanos, Mujica afirmó que el presidente de una mutualista importante le ofreció tratarlo en Estados Unidos. "Yo no voy a ir ni a la esquina. Yo confío en los médicos uruguayos y a la edad que tengo agradezco mucho, vamos a ver lo que podamos arreglar acá en el barrio nomás", aseguró.

El líder del MPP afirmó que "es casi seguro que el tratamiento que me van a imponer es radiación".

Además, volvió a dirigirse a los jóvenes e insistió en que "no se sientan quebrados porque están 'pelados', no pueden comprar tal cosa o perdieron el trabajo como si fuera el fin del mundo". En tal sentido, subrayó que "la vida es hermosa y hay que pelearla".

"Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. He tenido una suerte... Tengo balazos a patadas, perdí el bazo, tengo una enfermedad inmunológica. ¡Estoy viviendo de gratis! ¿Qué me voy a quejar? Cuando me toque, que me toque", sostuvo Mujica respecto a si siente miedo frente al diagnóstico.

Consultado sobre su ausencia en el acto por el Día de los Trabajadores llevado adelante por el PIT-CNT, el exmandatario señaló que se tuvo que "ocultar" por el "asunto de la foto".

"Una no es nada, dos tampoco y 20 tampoco, pero me como cada plantón", sostuvo entre risas.

Mujica respondió cuál será su almuerzo de este miércoles 1° de mayo, jornada en la que el asado es una tradición, y respondió: "Me tomaré una sopita, no puedo comer grande porque me duele la panza".

Reconoció que extraña el asado, pero dijo en tono de broma que "lo va a terminar licuando" para poder continuar consumiéndolo.

El expresidente dijo que físicamente se siente "bastante bien, para lo que he vivido bastante bien". En la misma línea agregó que "tendría que creer en Dios, porque estoy vivo de milagro, por eso tengo que gritarle gracias a la vida".

"Voy a empinar el vaso de la vida hasta el último minuto, le quiero transmitir a la gente joven eso. Dificultades siempre hay y va a haber, pero vivir es superar esas dificultades", agregó.

Por otra parte, distinguió al amor como un aspecto central en la vida. "La cosa es enamorarse, eso, vivir la ternura de la vida. Porque después vendrá la ancianidad, cuando el amor se transforma en una dulce costumbre. Cada edad tiene que vivir su aventura, por eso hay una trampa que es la droga", advirtió

El expresidente se dirigió a quienes sufren problemas de adicción e instó a que "no se queden solos", invitando a que "cuando caen tienen que pelear, y para pelear hay que estar con compañeros".

"No puede ser que los jóvenes sean enemigos de los jóvenes, tienen que dar una mano al que está jodido. La libertad está en la cabeza, en la voluntad humana", sentenció.