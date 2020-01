Admiración, presión y una pila de deberes: las repercusiones del acto de Un Solo Uruguay

Cuando finalizó el tercer acto desarrollado por Un Solo Uruguay las repercusiones fueron varias, pero reinó la admiración por la forma y el respeto con que el movimiento transmitió, una vez más, sus ideas. También hubo quien instó a no bajar los brazos para seguir presionando al gobierno, porque a pesar de que los reclamos y los pedidos están contenidos en la agenda de trabajo del gobierno entrante, "los desafíos siguen estando". Por otro lado, se destacó la coherencia y la importancia de realizar una tercera concentración, sobre todo, "para evitar malinterpretaciones".

Una vez leída la proclama que Un Solo Uruguay expresó en su tercer encuentro anual, realizado el 23 de enero en Santa Bernardina, en Durazno, la gente quitó las sillas de la pista de la "antesala del Prado" –dado que en ese lugar se realiza la Expo Durazno y se pasean los posibles grandes campeones de la Expo Prado– y comenzó a bailar polca, con la musicalización del reconocido grupo Sinfónica de Tambores.

En medio del bullicio y reencuentros y saludos interminables, El Observador dialogó con algunas de las autoridades presentes, así como también con productores y gremialistas rurales que expresaron sus opiniones sobre la proclama y la concentración que una vez más reunió a parte del interior del país que lucha por la seguridad, educación y, entre otros, salud rural.

Las autoridades que ocuparán el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) tomaron nota para comenzar a trabajar desde el 1° de marzo, mientras que los productores y el gremialismo rural instó a continuar presionando al gobierno en el entendido de que "el desafío sigue estando".

Diego Vila

La proclama del movimiento fue leída por Virginia Vaz, productora rural de Cerro Largo y delegada del grupo en ese departamento. La lectura duró 34 minutos e incluyó un reconocimiento al compromiso que asumió el nuevo gobierno de derogar la obligatoriedad de la inclusión financiera, una propuesta que había sido anunciada en la campaña y que fue incluida en la ley de urgente consideración. Sin embargo, el movimiento dejó en claro que no se quedará "al costado del camino" en los próximos cinco años y llamó a sus integrantes a estar "activos de forma permanente".

En la proclama el grupo también afirmó que el acto en Durazno no era un "reclamo" al "nuevo gobierno", sino un recordatorio de que en el camino encontrarán al sector rural "para apoyar y proponer los cambios necesarios", que, según la proclama, fueron "muchos de los cuales son los que la gente eligió en las urnas". Dentro de esos cambios incluyeron a la "libertad, la descentralización, la austeridad republicana y el desarrollo de todos los uruguayos".

Un discurso “admirable”

El futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, fue recibido como un auténtico campeón. Cuando ingresaba al predio, se oyó a un productor gritar "¡Carlos María, nomá!", él respondió con una sonrisa tímida, al tiempo que atendía a cada uno de los saludos, abrazos y pedidos para tomarse una selfie.

Uriarte destacó la forma en la que, una vez más, se expresó el movimiento. “Siempre es admirable”, señaló.

En tanto, sostuvo que el discurso tuvo “dos destinatarios claros”: el gobierno actual y el gobierno electo. “En términos generales, comparto todo lo expresado. Nos llevamos una hoja de deberes que vamos a hacer lo imposible por cumplirla”, aseguró.

Diego Vila

Carlos María Uriarte, futuro ministro de Ganadería.

Uriarte dijo, además, que comparte la necesidad de escuchar lo que precisa la gente, dado que entiende que “ese es el deber que tiene un gobernante”

“Cuando uno llega a estos lugares (saber que precisa la gente) es la pregunta que se hace todos los días. Lo que está pasando hoy a mí me llena de alegría, aunque tengo claro que es un boomerang. Ver a la gente contenta, llena de optimismo, renovada y con motivación a mí, hasta la fecha, me hace sentir el deber cumplido sin haber arrancado, pero me da mucha fuerza para hacerlo con más énfasis”, indicó.

De todas formas, es consciente que no se va a lograr satisfacer con "todas las expectativas que se han creado”, pero “en el esfuerzo sé que vamos a lograr muchas cosas y ese es nuestro compromiso”, anunció.

"Un cambio trascendental"

La ley de urgente consideración, que los socios del Partido Nacional en el gobierno multicolor pusieron en marcha días atrás, sorprendió gratamente al futuro ministro de Ganadería, quien felicitó a los encargados de elaborar la iniciativa.

“Esto proyecta de una manera muy fuerte al próximo gobierno, avanzando muchísimo en lo que se viene. Eso es lo fundamental (…) y va a significar un cambio trascendental comparado con los gobiernos que tuvieron que arrancar en condiciones similares. Vamos a tratar, incluso, de mejorarlo. Lo más importante es que se transforme en una herramienta válida”, afirmó.

“¡Carlos María, nomá!”, así recibió un productor al futuro ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, quien llegó a la concentración de Un Solo Uruguay acompañado por la futura directora general del MGAP, Fernanda Maldonado. pic.twitter.com/CRkOzWALaY — El Observador Agro (@ObservadorAgro) January 23, 2020

Las autoridades tomaron nota

Por su parte, Fernanda Maldonado, quien ocupará el cargo de directora general del MGAP, señaló que en términos generales la proclama “abarcó los temas que se esperaban”. Incluso, dijo que muchos de estos fueron previstos en el anteproyecto de ley de urgente consideración.

“Todo lo que abarcó la última parte del discurso, relacionado al tema de la inseguridad en el sector agropecuario, solicitando reformas al código penal y cuestiones relacionadas al abigeato, son temas que están dentro de lo esperado”, aseguró.

Maldonado afirmó que el equipo asistió “para escuchar, tomar nota y ahora a dialogar con los equipos” dentro del Ministerio para ver lo que se pueda aportar desde el 1° de marzo. Es importante destacar que también participó el próximo subsecretario del MGAP, Ignacio Buffa.

“Me pareció muy buena la disposición que tienen para trabajar, acompañar y contar con la organización en todo el territorio nacional, para poder llevar adelante las medidas que sean necesarias adoptar”, concluyó.

Diego Vila

Fernanda Maldonado y Carlos María Uriarte.

Mantener la presión

Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), comentó su satisfacción con el acto, pero instó al sector productivo a no bajar los brazos. “Obviamente hacemos nuestras las palabras de la proclama, pero el desafío sigue estando. No hay que creer que a partir del 1° de marzo los cambios se vayan a dar por el simple motivo de que haya otro gobierno”, señaló.

En ese sentido, resaltó una parte de la proclama que exhortaba a “mantener la presión hacia el nuevo gobierno”. “Más que presión hay que estar muy cerca para poder plasmar los cambios necesarios”, indicó.

De igual forma, sostuvo que sabían “que iba a ser un acto diferente a los anteriores”, porque, desde su punto de vista, “el mayor cambio” se dio cuando la ciudadanía eligió.

Un acto coherente, para evitar malinterpretaciones

El productor Álvaro Díaz Nadal –también presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay– destacó, en primer lugar, la importancia y la coherencia de haber realizado el acto por tercera vez, sobre todo "para evitar malinterpretaciones".

“El sentir de la primera manifestación y la que le siguió, fue un nacimiento espontáneo de algunas carencias, pedidos que hacía el interior del país al gobierno, quien lo malinterpretó y lo ninguneó. Lo que sí es cierto es que ningún partido político, ni actor político juntó a la gente que vino hace dos años a Durazno”, dijo.

Diego Vila

Desde su punto de vista, el acto surgió a raíz de la necesidad de la gente “que vive en los pueblos chicos”. Desde el productor rural, hasta el dentista, el de la gomería o el de la panadería. “Habían cosas que estaban pasando en el interior que en Montevideo no se veían y no se vieron. Me parecía importante que esto siguiera, que se mantuviera, que hubiera una proclama y un sentimiento, porque, de alguna manera, me siento identificado. Creo que el interior es la locomotora del Uruguay y en Montevideo hace muchos años que no se dan cuenta, y son mucho más de 15 años”, agregó.

En lo que refiere a la proclama, Díaz Nadal dijo que “fueron muchas” las cosas que se mencionaron y que todas, en mayor o menor medida, tienen su peso específico.

“No me animo a rescatar puntalmente una, pero sí en su globalidad; en transmitirle al país que el interior existe y que el interior es la máquina productiva de Uruguay. Si desde Montevideo no se dan cuenta este país no tiene futuro, es cuestión de tiempo”, concluyó.

“Las dos primeras veces vinimos a quejarnos y a reclamar, hoy estamos para apoyar al futuro gobierno”, narró un Mauro González, un fruticultor que vino desde Treinta y Tres para acompañar la movilización de Un Solo Uruguay en Durazno. pic.twitter.com/NmTUCoIjfI — El Observador Agro (@ObservadorAgro) January 23, 2020

Apoyo al nuevo gobierno

Mauro César González Menéndez vivió 52 años en Montevideo, fue fruticultor durante 20 años y gremialista rural. Hoy es un productor pasivo –está jubilado– en un pequeño predio en la 7ª sección de Treinta y Tres.

“En los dos últimos actos estuvimos apoyando a Un Solo Uruguay por las barbaridades que estaba haciendo el gobierno. No nos tienen en cuenta. Somos los que siempre pagamos los platos rotos, de la fiesta de unos pocos. Ahora estamos acá para apoyar al nuevo gobierno”, aseguró.

De todas formas, y de cara a un nuevo escenario político, aseguró que los productores rurales “están muy esperanzados”.

“Nos llaman de oligarcas porque andamos en (camionetas) 4x4, pero con el estado que tienen los caminos ya no van a ser suficientes las 4x4 y vamos a tener que andar en helicópteros”, contó.

Diego Vila

Mauro César González Menéndez, productor de Treinta y Tres.

González planteó su indignación por el tema del costo de las patentes, en dónde los vehículos del interior y los de Montevideo pagan lo mismo.

“Una camioneta 4x4 es una herramienta de trabajo. No podemos andar en un Cherry QQ, ni en un Chevrolet Spark. Tenemos que andar en buenas camionetas, porque los caminos destrozan los vehículos. En consecuencia, tenemos que invertir más y, por lo tanto, pagar más patente y más seguro. Es una barbaridad. No estamos en un país productivo. ¿Dónde vamos a parar si esto sigue? Creo que esto no va a seguir, porque ahora tenemos gente que piensa y que sabe lo que es el campo. Estamos muy esperanzados”, concluyó.

Lea la proclama completa:

Proclama Un Solo Uruguay 23...