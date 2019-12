Un Solo Uruguay, atento a las "señales preocupantes" que advierte en la transición

La fecha y el lugar son lo único que está confirmado. Al igual que en 2018 y 2019, el movimiento Un Solo Uruguay realizará este 23 de enero un acto en el predio de la Sociedad Rural de Durazno, en la localidad de Santa Bernardina. Pero aunque los detalles de la convocatoria apenas fueron delineados, los referentes de la agrupación tienen algo claro: "El gobierno entrante está dando señales preocupantes, se está empezando a contradecir lo que se dijo en campaña", sostuvo el vocero Guillermo Franchi.

El triunfo del Partido Nacional en estas elecciones es bien vista por el movimiento, al igual que el hecho de que ningún lema vaya a tener mayorías parlamentarias en el próximo quinquenio. "Estamos esperanzados, atentos a si de una vez por todas se logran meter en la conciencia de los gobernantes los problemas que están pasando en todo el Uruguay", señaló a El Observador el ingeniero agrónomo.

No obstante, Franchi precisó que hay "detalles" de la transición entre el gobierno de Tabaré Vázquez y el de Luis Lacalle Pou que mantienen "en alerta" a los dirigentes de Un Solo Uruguay, un movimiento que está integrado por gente de todos los sectores productivos, pero que en estos dos años principalmente encarnó las protestas del agro. En concreto, el vocero apuntó contra cuatro aspectos del recambio de autoridades en curso.

En primer lugar, Franchi planteó la falta de información sobre qué puntos de la ley de inclusión financiera van a ser incluidos en el proyecto de ley de urgente consideración que será discutido en el Parlamento. La Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece), una de las organizaciones que juntó firmas para poder hacer un plebiscito en contra de la obligatoriedad, pidió a las autoridades electas una reunión, a la que tenía previsto invitar a los dirigentes de Un Solo Uruguay. Sin embargo, según Franchi no hubo respuesta para esa solicitud.

Asimismo, el vocero afirmó que Lacalle Pou "minimiza" el acuerdo firmado por el actual gobierno y la empresa finlandesa UPM, que supone la construcción de la tercera planta de celulosa en el país y la puesta en marcha de un tren de carga desde Montevideo hasta Tacuarembó. "Nos parece bárbaro que se le dé a la empresa la 'seguridad jurídica', como dijo el presidente electo, pero en campaña prometieron revisar o renegociar el contrato en favor de todos los uruguayos. Esa promesa parece haber quedado en nada", dijo Franchi.

La agrupación además entiende que "otra vez está quedando relegado el desarrollo del interior del país" y que, al prestar atención al discurso de las autoridades designadas, "no se escuchan propuestas" en este sentido.

Pero uno de los puntos que más preocupa a los dirigentes de Un Solo Uruguay sobre la transición, es la probabilidad de que el gobierno entrante ajuste las tarifas públicas en marzo. Si bien el aumento no fue confirmado por la ministra de Economía designada, Azucena Arbeleche, esto es algo que quedó sobre la mesa después de que los actuales jerarcas anunciaran que, a diferencia de otros años, en 2019 no habría un ajuste en diciembre.

"Se dio una especie de novela de a quién le corresponde el incremento de las tarifas pública y los combustibles, cuando todos sabemos que eso es lo que ha llevado en gran medida al deterioro de toda la actividad económica. Estamos totalmente en desacuerdo porque en campaña se habló muchas veces de los altos costos", anunció Franchi.

Los costos del Estado y el valor de las tarifas públicas, al igual que el precio los combustibles, fueron reclamos que Un Solo Uruguay incluyó en las proclamas de los dos actos que realizó desde su fundación. De los 22 puntos que el movimiento planteó a los políticos en 2019, 12 fueron medidas para bajar el gasto y reactivar la actividad económica. Está previsto que estas exigencias también sean incluidas en el acto de este 23 de enero, aunque todavía no fueron definidos los oradores y tampoco escrito el discurso.

El ministro de Ganadería designado, Carlos María Uriarte, definió al acto del año pasado en Santa Bernardina como una "muy importante manifestación de la sociedad", porque la ciudadanía "expresó con mucha preocupación su profundo deseo de cambios".

Por su parte, Franchi fue cauteloso al referirse a las autoridades que asumirán el 1° de marzo y prefirió no detenerse en ninguno de los jerarcas que integrarán el gabinete de Lacalle Pou. "No vamos a hacer juicios por adelantado, los nombres no dicen nada", subrayó.

La relación tensa entre los integrantes de Un Solo Uruguay y el Ejecutivo saliente fue constante. Esta puja se manifestó en diversos desencuentros, pero uno de los más célebres se produjo incluso antes de que el movimiento se constituyera como tal.

"Nos vemos en las urnas, esto es un movimiento político", le respondió en febrero de 2018 el presidente Vázquez a uno de los productores rurales "autoconvocados" que pedían medidas "urgentes" para el campo, después de haberse reunido con las gremiales rurales en el Ministerio de Ganadería. Un mes antes, el mandatario había recibido a representantes del colectivo en la Torre Ejecutiva para conocer sus reclamos.

Franchi sostuvo que Un Solo Uruguay "nunca fue oposición" y además dijo que el dos veces presidente se "encargó" de ponerlos "en la vereda de enfrente" al desestimar sus pedidos. "Obviamente, en la medida que ellos nos colocaron ahí, nosotros hicimos todo lo posible para que nuestras propuestas siguieran estando arriba de la mesa", justificó.

El dirigente entiende que, de cara al cambio de signo político que se concretará el 1° de marzo, no se puede clasificar a Un Solo Uruguay "como opositor o partícipe del gobierno". "Entendemos que hay un montón de cosas que hay que corregir, como la falta de caminería rural y de posibilidades de estudio en el interior. Siempre vamos a tener intención de aportar, vivimos en este país y queremos que haya oportunidades para todos", dijo.

No está previsto que los dirigentes del movimiento se reúnan con el presidente electo o los integrantes de su gabinete antes del 1° de marzo.

Cómo está organizado Un Solo Uruguay

Un Solo Uruguay no tiene un sistema de afiliación, lo que dificulta saber el número exacto de adherentes. Franchi sostuvo que "decenas de miles de personas" integran los grupos de WhatsApp a través de los cuales se divulgan las consignas del movimiento.

En cuanto a la estructura de la organización, el ingeniero agrónomo dijo que hay mesas de discusión en todos los departamentos. En este ámbito se definen los temas prioritarios que serán planteados en los encuentros entre los representantes del movimiento de todo el país. La mesa nacional, conformada por dos delegados de cada departamento, se reúne periódicamente para votar las causas o temas que plantearán a toda la ciudadanía.