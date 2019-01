El interior propone

Por Carlos María Uriarte, especial para El Observador

El interior nuevamente alzó su voz en Durazno y lo hizo impulsado por la falta de respuestas efectivas a los planteos realizados hace un año.

La situación, lejos de mejorar, ha empeorado desde entonces.

Fue una muy importante manifestación de la sociedad, que expresó con mucha preocupación su profundo deseo de cambios.

Esta vez el foco no estuvo en reclamos, sino en compartir propuestas, para que sean tenidas en cuenta por quienes tendrán la responsabilidad de gobernar a partir del 2020.

El gobierno, en un lamentable pero esperado desaire, no solo no estuvo presente, sino que desde el mismo surgieron opiniones de desacreditación. Pero hay que ser persistentes y mantener viva la ilusión de que primará la cordura y, ojalá, no tengamos que esperar un año para ver cambios.

Por su importancia y por más que haya habido una amplia cobertura periodística, creemos oportuno repasar las propuestas más importantes. Cabe destacar que en su mayoría coinciden con las promovidas por nuestras gremiales desde hace ya un tiempo.

1. Limitar el gasto público:

a) Crear una regla fiscal.

b) Realizar un presupuesto para el próximo quinquenio sin incrementos de gastos.

c) Reducir los cargos políticos en las empresas y/o entes públicos.

d) Eliminar empresas públicas que hoy no se justifican, por ejemplo Pluna.

e) No ingreso al Estado de empleados públicos, ni contratados, en los próximos cinco años.

f) Reducir sueldos de los cargos políticos y de confianza.

g) Eliminar partidas extras a los legisladores que no se usan para el fin por el que fueron creadas, como por ejemplo para la prensa.

h) Reducir la burocracia del Estado.

2. Transparentar el gasto público:

a) Que todo aquel que maneje dinero público rinda cuentas de su uso.

b) Que devuelva lo que no use.

3. Mejorar el control del gasto público:

a) Que las empresas de derecho privado que usan dinero público puedan ser controladas por el Estado.

b) Eliminar toda empresa de este tipo que genere pérdidas por más de un año.

c) Que las observaciones del Tribunal de Cuentas sean obligatoriamente tendidas en cuenta.

d) Hacer que se respete los montos aprobados en licitaciones públicas.

e) Asegurarse que los precios de los servicios y bienes que contrata el Estado reflejen fehacientemente el mercado.

4. Mejorar la justicia social:

a) Eliminar los impuestos a las jubilaciones.

b) Que los que viven en el interior tengan las mismas oportunidades que quienes viven en Montevideo.

c) Que los privilegios de los legisladores cesen cuando dejan sus cargos.

5. Priorizar la educación, no con palabras sino con hechos tangibles. haciendo hincapié desde temprana edad en:

a) Revalorar los principios básicos para una convivencia en paz:

I) Respeto a los mayores y al prójimo.

II) Respeto a las leyes.

b) Revalorar el orgullo de ser uruguayo:

I) Fortalecer el respeto a los símbolos patrios.

II) Educar recordando a aquellos a los que debemos nuestra nación libre y soberana.

c) Inculcar la cultura del trabajo y el respeto al medioambiente.

6. Sustentabilidad económica:

a) La estrategia y dirección económica del país debe estar por arriba de las ideologías y pensadas para trascender los períodos de los gobiernos.

b) Es imprescindible que quienes integren el Estado sean consientes que somos un país agropecuario y que tengan claro el país que queremos, pues aquel que no sabe de donde viene no sabe a dónde va.

c) No más atraso cambiario, porque es absolutamente incompatible con un país agroexportador y turístico.

d) Reducir costos para el trabajo y la producción.

e) Promover la inversión, pero no a cualquier precio.

f) Es imperioso mejorar la inserción internacional.

g) Derogar la ley de inclusión financiera, porque atenta el derecho constitucional de libertad.

7. Paz laboral:

a) Derogar el decreto que habilita la ocupación de los lugares de trabajo.

b) Evitar que la población sea rehén de problemas de terceros.

8. Seguridad:

Nuestra sociedad en su conjunto necesita de un pacto social para asegurarnos la convivencia en paz y la protección a las personas de bien. La mejor forma de combatir el delito es promoviendo la cultura del trabajo y asegurando la disponibilidad del mismo.

El desafío que tenemos por delante es pasar de la dialéctica a los hechos, para lograr que estas propuestas sean al menos consideradas con seriedad por el próximo gobierno, cualquiera fuere.

Llegue nuestro más sincero reconocimiento a todos los que hicieron posible la convocatoria del miércoles, así como a los que estoicamente la acompañaron.