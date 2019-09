IMM aplicó multa de más de $64 mil a Un Solo Uruguay por dejar piedra en una plaza

La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) multó al movimiento Un Solo Uruguay con 55 unidades reajustables, unos $ 64 mil al valor actual, por dejar una piedra de monolito sin permiso en una de las plazoletas que está frente al Palacio Legislativo, en el marco de la manifestación a la que convocó la organización el pasado 5 de setiembre.

Durante la manifestación, Un Solo Uruguay colocó una piedra con un mensaje grabado en la plazuela Carlos María Ramírez. El mensaje decía: "Enero 2018-Setiembre 2019. Luchando por el país que nos merecemos... Sin banderas políticas... Por una patria para nuestros hijos". Una vez que se disolvió la manifestación, que también incluyó una marcha hacia la Torre Ejecutiva, el movimiento dejó la piedra en el lugar y personal de inspección de la IMM debió retirarla.

Sin embargo, el vocero del movimiento, Marcelo Nogué, aseguró a El Observador que Un Solo Uruguay no tiene personería jurídica ni está inscrito como asociación civil, por lo que calificó la situación como una "jugada política" de la intendencia para no devolver la piedra, que, según sostuvo, sigue en poder de la IMM y en un depósito de contenedores. Además, el productor afirmó que no fue notificado de la multa.

La resolución de la intendencia no nombra a ninguna autoridad del movimiento, sino que afirma que se aplica la multa a la organización que se identifica con el "# Un Solo Uruguay".

Este lunes, en el acuerdo semanal de la comuna, se incluyó la resolución por la cual la Secretaría General resolvió multar a Un Solo Uruguay. En la parte expositiva, el documento afirma que "la sola colocación de un monolito de esas características en un espacio enjardinado es susceptible de provocar una degradación del área afectada", por lo que, "sin perjuicio de la irregularidad constatada", el "monumento fue debidamente removido, evitando daños de mayor entidad".

Camilo dos Santos

Además de esta argumentación, la comuna entendió que la organización violó varios decretos del digesto departamental referidos a los espacios públicos y su acceso. En definitiva, según la resolución, Un Solo Uruguay deberá pagar 55 unidades reajustables por no contar con autorización para colocar elementos de propaganda sin el permiso correspondiente.

En la convocatoria del 5 de setiembre se registraron incidentes entre algunos manifestantes y la Policía, cuando los primeros intentaron violar el vallado policial con maquinaria agrícola para continuar la marcha hacia la Torre Ejecutiva. El Ministerio del Interior impidió el paso y afirmó que los vehículos no tenían autorización para circular por la avenida Libertador.

La proclama que los dirigentes de Un Solo Uruguay leyeron ese día incluyó un reclamo de medidas concretas al sistema político para atender la crisis del campo, así como un tirón de orejas para el gobierno, a quien acusaron de no "tomar en serio" los problemas del sector. "Hasta para reclamar morimos en la capital", leyó en un momento el productor e integrante del movimiento, Guillermo Franchi.