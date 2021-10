Adolescentes gays fueron detenidos por conducta "indecorosa" en una plaza de Rivera

Una pareja de adolescentes gays, de 17 y 19 años, fue detenida el martes en una plaza de la ciudad de Rivera luego de que el jefe de Policía del departamento los viera desde la ventana de la Jefatura, frente a esa plaza, ejerciendo una conducta que él consideró "indecorosa". Ellos dijeron que solamente se estaban abrazando, pero el funcionario del Ministerio del Interior entendió que era más que eso.

"Le di un abrazo, quedé un rato abrazándolo y cuando nos dimos cuenta, de repente, había dos policías delante nuestro y nos dijeron: 'che, gurises, ¿se pueden retirar? El jefe de Policía los vio por la ventana y no le gustó nada'. Y yo le dije: '¿Qué tiene que no le haya gustado?'. Y dijo: 'Se tienen que ir'", contó uno de los involucrados en un audio al que accedió El Observador.

Según un comunicado del Colectivo Riversidad, los adolescentes "fueron sorprendidos por dos agentes enviados por el jefe de Policía", quienes en primera instancia les dijeron que se retiraran del lugar, y luego fueron detenidos por "acto indecoroso" y llevados a la fiscalía.



El procedimiento, en el que los policías les solicitaron cédula y domicilio para constatar el hecho, terminó con la madre del más joven enfurecida con su hijo y el novio. "Me dijo que no me acercara nunca más a él, que si me veía me iba a dar con un rebenque", contó el mayor de la pareja.

Para Rodríguez, en cambio, lo que hacían en la plaza era más que "abrazos y caricias"; estaban "acostados haciendo actos que casi colindan con el atentado al pudor público". "Lo mandé a notificar y, lógico, cuando van, los traen a la comisaría porque uno de ellos es menor", explicó a El Observador.

El jefe de Policía señaló que no suele controlar a las parejas que, comúnmente, están abrazadas, acariciándose o sentadas tomando mate en esa plaza. Sin embargo, a este caso lo considera un "hecho inusual" y que "rompe los ojos".

Mariana Castiñeiras

La plaza en donde los jóvenes estaban interactuando se encuentra enfrente a la Jefatura de Policía del departamento

Rodríguez dijo no haber distinguido que eran dos personas del mismo sexo, aunque observó que estaban "al límite" y "subidos de tono". "Capaz que si estaban parados uno sacaba los perfiles, pero al estar recostados y revolcándose en el pasto es imposible. Acá lo que no interesa es la condición de la pareja, sino el hecho que estaban haciendo en el lugar expuesto al público donde hay familias. Es un lugar muy transitado", subrayó.

"La idea era notificarlos simplemente y que siguieran. No ameritaba otra cosa, pero al detectar que uno era menor, ahí si debimos intervenir y entregarlo bajo recibo", añadió. En caso contrario, cree, el responsable de uno de ellos podría haber cuestionado la falla de la policía como, afirmó, "ha pasado otras veces".

A raíz de este episodio, el mayor de la pareja decidió ir acompañado a pedir explicaciones en Fiscalía sobre lo que, a su juicio, fue un procedimiento inadecuado. La fiscal Stella Alciaturi entendió que lo correcto era iniciar una investigación y le tomó la denuncia: "Entendí que correspondía investigar una posible actuación policial no adecuada", manifestó la magistrada.

Alciaturi dijo además que notó al denunciante con el "espíritu" de pedir explicaciones por la vulneración de sus derechos más que por llevar el caso a la Justicia.

Luego de eso, una mujer trans integrante del colectivo Riversidad se presentó en la comisaría para hacer su descargo. Ante una respuesta negativa de los funcionarios, en la que, según denunció, la trataron como hombre, el grupo decidió presentar una nueva denuncia en apoyo a los jóvenes que efectivizará este jueves.

Sebastián Guida, referente de Riversidad y miembro de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU) en Rivera, dijo a El Observador que están planificando una nueva denuncia por "mal procedimiento policial", luego de elevar una nota a la Junta Departamental de Rivera.

En consecuencia, Rodríguez se presentó de forma voluntaria a Fiscalía y dio su versión de los hechos, que difirió con la de los afectados. "Nosotros no estamos en la chiquita. Es un insuceso y uno tampoco puede hacer de una gota un mundo. No tengo nada contra nadie. Aspiramos a trabajar y mantener el orden y la buena convivencia de todo el mundo", agregó el jerarca.