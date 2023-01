Adrián Peña dijo que "no apoyaría" a Pedro Bordaberry, pero que es "bienvenido" en el Partido Colorado

El ministro de Ambiente y líder del sector colorado Ciudadanos, Adrián Peña, dijo que Pedro Bordaberry es "bienvenido" en el Partido Colorado (PC), pero que "no apoyaría" su candidatura debido a lo que hoy en día representa Ciudadanos.

Bordaberry volvió a defender a la exvicecanciller Carolina Ache después de fuera sustituida tras su actuación en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y criticó la actuación de los dirigentes colorados en una columna divulgada en el diario El País. En consecuencia, Peña fue consultado sobre un posible retorno de Bordaberry a esa fuerza política.

Consultado sobre si a la coalición le sobra derecha, Peña dijo que "claramente". "Sin un Partido Colorado potente no hay reválida de la coalición y mucho menos si se derechiza", dijo este lunes en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

Foto: Leonardo Carreño.

Archivo, 2022. El ministro de Ambiente, Adrián Peña

"Aspiro a que el PC lidere la coalición. Me parece posible. Le haría muy bien y sería necesario. La posibilidad de mantener el reducto en el centro y poder captar los votos suficientes para retener el gobierno tiene mucho que ver con la suerte del PC", alegó el ministro y destacó la importancia de su partido en las últimas elecciones, incluido el referéndum por 135 de la Ley de Urgente Consideración.

Peña reconoció que un eventual retorno del exsenador "cambia el mapa político dentro del PC" respecto a las candidaturas. De todas formas, dijo: "Si Pedro quiere venir al PC, es bienvenido". "Creo que es un activo del Partido. Todos en el Partido estamos abiertos a la vuelta de Pedro porque nadie le pidió que se fuera”, añadió.

"En mi caso no apoyaría la candidatura de Pedro, que son cosas distintas. En este momento de la vida política en la que me encuentro y de lo que representa el sector Ciudadanos no sería en principio una candidatura a apoyar”, continuó.

Bordaberry volvió a defender a Ache

El nombre de Bordaberry surgió después de que excandidato presidencial volviera a criticar al canciller Francisco Bustillo por su actuación en el caso del narcotraficante Sebastián Marset y a defender a la exviceministra Carolina Ache, que pertenencia, hasta renunciar, al sector Ciudadanos.

Bordaberry criticó a los dirigentes colorados por la sustitución de Ache, a quien sometieron "al escarnio público".

"La sustituyeron en tiempo récord. Con el cuerpo aún caliente se abalanzaron sobre el cargo. No sea cosa que alguien les ganara de mano. A los quince minutos anunciaron su sustituto. Nada tengo contra este que es un excelente profesional . Lo que sí la velocidad revela que la decisión ya había sido tomada y estaban dispuestos a nombrarlo aun antes de que renunciara (o no) la titular", afirmó haciendo referencia al nuevo vicecanciller, Nicolás Albertoni.

Peña aseguró que desde su sector están "convencidos" de la decisión que tomaron. "Nosotros la escuchamos. Ella tuvo tiempo para preparar algún informe. Los compañeros trabajaron, estudiando la versión taquigráfica, la reglamentación vigente, analizando el tema", explicó el ministro.

En una columna para El País, Bordaberry dijo que en el PC "levantaron tanto esa vara (de la ética) que el Canciller pasó por debajo y no dicen nada". "Calladitos miran para otro lado. Duros con la de abajo, tibios con el de arriba", afirmó.

En cambio, el líder de Ciudadanos respondió que "por una falta ética" no puede "condicionar a un actor de otro partido". "No me compete, no es mi responsabilidad. Yo no me voy a meter en las internas de otros partidos a decir quién tuvo una falta ética o no, sí en nuestro sector", sostuvo este lunes.

A fines de diciembre, Bordaberry ya había defendido a la exvicecanciller en su cuenta de Twitter. El excandidato colorado aseguró que a Ache le hicieron "una cama" y que "muchos en cancillería" sabían sobre el narcotraficante.

“No estoy para definir u opinar sobre si lo que Pedro hace es para ser candidato o para nunca más ser candidato", dijo Peña este lunes. "No creo que las cosas que haga tengan que ver con eso porque tampoco lo necesita. No necesita un enfrentamiento interno para ser candidato si quisiera. Descarto que lo haga por cuestiones políticas. Lo que sí digo es que desde mi visión, el Partido tiene un camino claro que tiene que seguir, que será más largo más lento o no, pero es ser fiel a su identidad que es la de un partido de centro, con identidad definida batllista", continuó.

El ministro señaló que esto es “entendiendo el batllismo en clave moderna” con conceptos relacionados a "ese estado que marca reglas, pero que deja andar donde se cruza la libertad y la justicia social”. “Eso es lo que representa hoy Ciudadanos", afirmó.