Bordaberry volvió a criticar a Bustillo por el caso Marset: "Solo" un ministro "miente en el Parlamento"

El exsenador colorado Pedro Bordaberry volvió a criticar al canciller Francisco Bustillo por su actuación en el caso del narcotraficante Sebastián Marset que derivó en la renuncia de la por entonces vicecanciller, Carolina Ache. "A pocos parece importarles que el Canciller sabía que Marset era narcotraficante. Tampoco que mintió en la interpelación en el Senado cuando dijo que no sólo él sino que nadie en Cancillería lo sabía. ¡Cuándo lo sabía!", dijo en una columna publicada en El País.

A su vez, apuntó contra los dirigentes del Partido Colorado por la sustitución de Ache. "Sometieron a Ache al escarnio público. No faltaron las notas periodísticas en que off the record recordaban que su madre fue mi secretaria. Los mismos que lo dicen trabajaron conmigo, participaron en listas y accedieron a posiciones, aseguró.

"La sustituyeron en tiempo récord. Con el cuerpo aún caliente se abalanzaron sobre el cargo. No sea cosa que alguien les ganara de mano. A los quince minutos anunciaron su sustituto. Nada tengo contra este que es un excelente profesional . Lo que sí la velocidad revela que la decisión ya había sido tomada y estaban dispuestos a nombrarlo aun antes de que renunciara (o no) la titular", afirmó haciendo referencia al nuevo vicecanciller, Nicolás Albertoni.

"Se llenaron la boca diciendo que habían elevado la vara ética de la política y por ese motivo no estaban de acuerdo con ella.. Levantaron tanto esa vara que el Canciller pasó por debajo y no dicen nada. Calladitos miran para otro lado. Duros con la de abajo, tibios con el de arriba", concluyó.

El exsenador y actual asesor del club Montevideo City Torque había criticado en dos oportunidades el proceso –político e interno en Cancillería– que derivó en la renuncia de Ache como subsecretaria de Exteriores.

Bordaberry primero tuiteó, horas después de que se conociera la renuncia presentada al presidente, que a la exjerarca le habían hecho una "cama".

"Qué cama le hicieron a Carolina Ache; un mes y medio antes de que le comentaran sobre Marset, muchos en cancillería sabían sobre él (incluyendo el Ministro que 1 año después en el Senado afirmó que nadie sabía)".

Luego volvió a apuntar contra el canciller Francisco Bustillo, integrante del Partido Nacional, en una anterior columna de opinión publicada en el diario El País.

En esa columna señaló que Bustillo sabía quién era Marset cuando le entregaron el documento porque "se le había comunicado a su Secretaría y además conocía los chats de los subsecretarios", a pesar de que en la interpelación sobre este asunto en agosto de 2022 lo negó.

"¿Quién tenía la capacidad de denegar el pasaporte? Carolina Ache no. ¿Quién supo en primer lugar quién era Marset? Carolina Ache no. ¿Quién afirmó en el Senado que nadie sabía quién era Marset y por ende mintió? Carolina Ache no. ¿Quién fue el responsable y permanece en su cargo como si nada?", preguntó en la columna.