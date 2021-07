Adrían Peña, tras sufrir accidente en ruta 5: "Me duele desde la uña hasta el último pelo del cuerpo"

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, sufrió un siniestro de tránsito este jueves cuando viajaba en una camioneta por la ruta 5. El hecho se dio a la altura del kilómetro 132, en el departamento de Florida.

Según contó Peña a El Observador, hacía "cinco o 10 minutos" que habían salido de Sarandí Grande rumbo a Montevideo. El jerarca no era quien conducía, sino que venía de acompañante, por lo que no pudo ver exactamente qué fue lo que pasó. "En el momento que dejé el celular y me puse a leer unos papeles, fue cuando se dio el choque", agregó.

El accidente fue sobre ruta 5

Al volante venía José María Goicochea, asesor del ministro, a quien la espirometría le dio 0, por lo que no se registró alcohol en sangre. En el asiento trasero estaba Federico Baraibar, asesor de la agrupación Ciudadanos que integra el ministro.

En primera instancia, la camioneta Chevrolet en la cual viajaba Peña, fue embestida por un auto que se desplazaba de sur a norte en doble fila. Eso provocó que el vehículo del ministro comenzara a hacer trompos, chocara contra otro auto que venía en la ruta, hasta que finalmente volcó. "Sentía que iba como en una especie de cascada, pero ahí me di cuenta que no era ninguna cascada, estábamos volcando".

Ninguno de los involucrados en el accidente sufrió lesiones graves. Peña tiene algunos golpes y moretones, por lo que quedó internado en revisión. "No pasó nada grave, por suerte. Pero me duele desde la uña hasta el último pelo del cuerpo", contó.

Esta mañana, el ministro de Ambiente fue dado de alta y retomará sus actividades con normalidad. Aclaró que más allá "de lo horrible del momento", agradece que todos "los involucrados estén bien". "La sacamos barata, pudo ser mucho peor".