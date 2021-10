Adscripto de Cardoso dijo que nunca envió nada de Kirma; documento que no mostró indica que sí

Daniel Reta, exadscripto de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo, compareció este lunes ante el Parlamento y dijo que no envió propuesta alguna sobre Kirma, la empresa con sede en Estonia a la que la secretaría de Estado adjudicó 280 mil dólares que no llegó a pagar debido a reparos interpuestos por el Banco República.

Para hacer valer esa posición, el exadscripto mostró un documento escrito en Word con una propuesta de publicidad digital que no llevaba el nombre de ninguna firma. Según Reta, eso fue lo único que envió a la agencia Young and Rubicam, asesora en marketing y publicidad del Ministerio de Turismo.

Sin embargo, Reta omitió informar acerca de un segundo documento que envió horas después de ese primer texto, y en el que ya figuraba el nombre de Kirma y la estética de lo que sería luego la oferta formal.

Documentos a los que accedió El Observador días atrás evidencian que si bien no fue el principal articulador de la controversial propuesta – como sí lo fue Elbio Rodríguez, “asesor honorario” de Cardoso que intermedió por Kirma–, Reta participó del proceso de contratación a la empresa de Estonia, tanto en el diálogo con la agencia como dentro del Ministerio de Turismo.

La agencia Young and Rubicam comunicó esta noche que presentará pruebas ante el Parlamento que confirman que el exadscripto fue uno de los que envió la propuesta de Kirma.

Del dicho al hecho

Tras su comparecencia ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Reta argumentó que la propuesta de Kirma surgió de Elbio Rodríguez y que luego se canalizó vía la agencia de publicidad.

Dijo el exadscripto: “Yo nunca conocí a Kirma. Esto es lo que el señor Elbio Rodríguez me envía por Whatsapp para que yo presentara en la agencia Young & Rubicam. Pero yo no sabía ni siquiera que se llamaba Kirma. Es más. Nunca me enteré hasta que empezó todo este problema. Hasta los montos eran distintos: eran 31 mil dólares mensuales. Yo no presenté Kirma, yo presenté esto que me mandó Elbio Rodríguez”, afirmó ante los medios tras su comparecencia ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

Sus dichos hacían referencia a un documento que envió a las 18:48 del 23 de diciembre de 2020 a Gonzalo Praderio, director de Wavemaker, firma asociada a Young and Rubicam.

Ese texto, de pocas páginas, no mencionaba ninguna empresa en particular, pero incluía un punteo de servicios como Native Ads y Google Display que serían luego parte de la propuesta de Kirma. El precio en ese primer borrador, tal como informó El Observador días atrás y dijo Reta este lunes en el Parlamento, era de US$ 31.000 mensuales.

Lo que Reta omitió informar públicamente es que unas horas después, más precisamente a las 20:15, envió a Praderio un nuevo documento, que ya contenía la firma de Kirma y la estética de la propuesta que luego formaría parte del expediente formal.

A las 20:42, luego de que Young & Rubicam se hiciera con esos documentos, el director de la agencia, Álvaro Moré, se contactó con Elbio Rodríguez a través de Whatsapp.

–Daniel recién mandó la propuesta y no tiene nada que ver con lo hablado.

–Dime qué le cambio. Le dejo solo Google. Era para que tuviera un poco de todo pero es editable –contestó el “asesor honorario”.

Moré respondió que el principal "problema" era que se incluía un precio por mes, y no un monto anual como disponía la agencia para las ofertas digitales:

–Es una propuesta de 31 por mes durante un año. El producto no es el problema; sí el precio y la duración. Presentado así lo va a dejar para enero.

–Ok. Qué fecha le pongo y qué precio. Disculpa el error. Ya lo hago cambiar –acotó Elbio Rodríguez.

–Lo que hablamos hoy. 280 sin período.

La referencia de Moré era a un intercambio que habían mantenido en la mañana, antes de que Reta enviara los documentos. Desde la agencia habían señalado a los asesores de Cardoso que restaban adjudicar US$ 280 mil para publicidad digital, y que las ofertas debían ser anuales –y no por mes– para poder gestionar los contenidos a lo largo del año siguiente en función de la evolución de la pandemia y las condiciones de la industria turística.

Rodríguez se volvió a contactar una hora después, a las 21:56. "A ver qué te parece esto", escribió el asesor honorario a Moré, y adjuntó el PDF con la propuesta final de Kirma.

El director de Young and Rubicam preguntó a continuación si esa oferta era de una empresa que tiene sede en Montevideo. Cuando Rodríguez contestó que se trataba de "una firma del exterior", Moré retrucó que debía estar registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

La conversación pasó entonces a un intercambio de los requisitos y formularios necesarios para la inscripción. Desde el entorno de Cardoso aportaron los datos a Praderio, que facilitó el registro.