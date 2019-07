Agremiaciones de profesionales se reúnen con partidos políticos

Un grupo de asociaciones de profesionales conformado por varias instituciones comenzó a reunirse con candidatos y asesores de las colectividades políticas, a los efectos de dialogar y prestar su opinión y colaboración en distintos temas relacionados con su quehacer. El objetivo, entre otros, es contribuir profesionalmente en todos aquellos asuntos vinculados también a las operaciones inmobiliarias, su alcance y regulación actual.

El equipo de trabajo de las instituciones, denominado Foro Multidisciplinario Nacional (FMN), mantuvo una reunión con Pablo Mieres, candidato a la presidencia de la República y senador del Partido Independiente. El encuentro fue el primero de varios que buscarán tener los profesionales con los candidatos de los distintos partidos.

Este foro lo componen la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Asociación Nacional de Rematadores, Cámara Nacional de Comercio, Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay (ADIU) y el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal (CAPH).

Por el FMN concurrieron a la cita la escribana Ana María Ramírez (presidenta de AEU) y las escribanas Jaqueline Perdomo y Miriam Saldivia; mientras que por la Asociación de Agentes del Uruguay (ADIU) asistieron el vicepresidente Hugo Fernández y el directivo Gonzalo Martínez, quien también lo hizo por la CIU. Participaron también Cecilia del Castillo (presidenta de CAPH) y Abril Pérez por la Asociación Nacional de Rematadores (ANRTCI). Componentes del Foro Multidisciplinario dijeron a El Observador que los temas manejados fueron varios, entre ellos el de la Ley de Viviendas Promovidas, llegando a la conclusión que la misma no ha cumplido con los objetivos trazados, habiéndose desvirtuado en cierta medida porque las diversas reglamentaciones se han alejado del objetivo marcado, el público al que debería apuntar la propuesta (sectores y familias de clase media y clase media baja), y que no pueden acceder a los préstamos por no poseer los niveles de ingresos requeridos.

Por otra parte, la oferta de créditos para la vivienda de los bancos públicos tampoco permite que estos sectores puedan obtener préstamos, lo que lleva a que los destinatarios de los créditos sean familias de sectores más altos o inversores inmobiliarios.

Las partes dialogaron sobre la Ley de Inclusión Financiera y la necesidad de correctivos y ajustes. Se habló además sobre distintos proyectos de ley que no han tenido aún aprobación legislativa, como es el caso del proyecto de ley de Donaciones Inoficiosas. Otro tema que estuvo en el análisis fue la posibilidad de modificar la Ley N° 19604 sobre Gastos Comunes, proyecto presentado por el Foro Multidisciplinario Nacional.

Fue tratado con especial atención el tema tanto desde el punto de vista general como particular, y con ello la burocracia del Estado y la necesidad de un cambio, la repercusión en los negocios jurídicos y la inestabilidad para la inversión, lo que fue denominado como “desborde de poder de las Oficinas Públicas”, explicaron los voceros a El Observador.

Al finalizar la reunión se acordó entre las partes mantener un diálogo fluido y promover la mutua colaboración para mejorar la normativa vigente y el funcionamiento del Estado. El encuentro tuvo lugar días atrás en el Centro de Montevideo.