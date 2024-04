La decisión que tomó Rodrigo "Popi" Muñoz que sorprendió y que recibió una respuesta de Diego Godín

El arquero uruguayo Rodrigo "Popi" Muñoz, de 42 años, anunció este domingo que se retirará del fútbol.

Con un sentido mensaje, el exarquero de Nacional y de la selección uruguaya, con la que estuvo, entre otros acontecimientos, en el Mundial de Brasil 2014, elegido por el Maestro Óscar Tabárez como suplente de Fernando Muslera y de Martín Silva, anunció su adiós de los campos de juego.

En ese entonces, Popi Muñoz jugaba en Libertad de Paraguay.

La carrera de Rodrigo "Popi" Muñoz

Muñoz comenzó su carrera profesional en Cerro, con el que ganó un premio en la encuesta de El Observador, Fútbol x 100, como mejor arquero.

Luego defendió a Osorno de Chile y llegó a Nacional, con el que fue campeón uruguayo en tres oportunidades.

De allí se fue al fútbol paraguayo para jugar en Libertad, con el que consiguió cinco títulos locales.

En 2019 lo contrató Cerro Porteño, con el que ganó otros dos títulos más. Terminó su carrera en Guaraní.

La despedida de Popi Muñoz

Este domingo, Muñoz escribió un sentido mensaje para despedirse del fútbol en su cuenta de Instagram.

"Hoy, después de haberme tomado el tiempo y luego de reflexionar bastante, quiero compartir con ustedes que me retiro oficialmente, es una decisión que me ha costado bastante tomar por lo que el fútbol significó para mí", comenzó escribiendo.

Popi Muñoz entrenando con la selección uruguaya

Y añadió: "No fue una decisión fácil, más que nada porque es a lo que me he dedicado toda mi vida. Quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron en mi carrera, a mis amigos y a mi familia que han estado incondicionalmente, a las personas que confiaron en mí y me dieron la oportunidad de formar parte en los equipos que jugué. A todos los compañeros que compartí vestuario a lo largo de mi carrera, así como también al staff de personas grandiosas que me tocó compartir. De todos me llevo algo, anécdotas aprendizajes, momentos vividos y muchas experiencias compartidas ¡Gracias fútbol por tanto!".

Diego Godín le contestó el mensaje: "Lo mejor en todo lo que viene Popi!!! Y felicitaciones por tu hermosa carrera , que tuve la suerte de haber compartido cancha con vos!!💪💪💪"

