Agresor de camioneta de Robert Silva pidió perdón en un video: "No tendría que haber pasado"

La fiscalía llegó a un acuerdo reparatorio con Jorge Manuel Azambuya, el agresor que rompió el vidrio de una camioneta en el que se transportaba el presidente del Codicen, Robert Silva, el pasado 1° de setiembre tras su visita al liceo 11 del Cerro, donde explicó la reforma educativa.

Tras el encuentro, llamado Cara a Cara, muchos manifestantes se acercaron a Silva y lo insultaron. Uno de ellos rompió el vidrio en el que circulaba Silva.

“Hubo agresiones, huevos e insultos. Esas cosas no deben suceder, todo eso lo tenemos que analizar”, había dicho el presidente del Codicen días después del episodio.

También aseguró que debía haber un "efectivo arrepentimiento y reconocimiento" por parte del agresor sobre lo sucedido, algo que finalmente sucedió en las últimas horas.

La fiscalía dispuso que el agresor pidiera disculpas en un medio de comunicación masivo, además de no participar en manifestaciones en contra de la ANEP por seis meses, período que ya cumplió. El canal elegido fue Canal 5 y fue emitido en el informativo de esa señal.

En el video, el agresor expresó: "Mi nombre es Jorge Azambuya. Me encuentro acá para pedir disculpas de haber roto el vidrio a ANEP. Fui yo el que rompí el vidrio cuando se dio un Cara a Cara con Robert Silva. Cuando salió Robert Silva del liceo 11, nosotros fuimos a manifestarnos a dar nuestra disconformidad. A la salida que salió Robert Silva rompí el vidrio con el termo. Quería pedir disculpas. Fue una reacción muy sacada de mi parte. No tendría que haber pasado. Quiero pedir disculpas a la ANEP y a todos los demás. Gente que se piensa que uno es violento. No, yo trabajo y estudio", señaló.