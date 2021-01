Aguardan una zafra de carneros similar a la que hubo el año pasado

La zafra de carneros de 2021 está por empezar y desde el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y Central Lanera Uruguaya (CLU) predicen que las comercializaciones serán similares a las de 2020, porque el clima ayudó al buen estado de las majadas y por eso la reposición puede no destacarse. Por otro lado, se espera que los valores sigan en niveles como los de la zafra anterior.

Buenas majadas

“Esta va a ser una zafra buena, pero no sobresaliente”, dijo a El Observador Martín Riso, jefe del Departamento de Promoción de CLU. “Por el clima, esta zafra ha sido muy buena, las majadas y los carneros han pasado muy bien y eso puede conspirar con el tema de la reposición”, admitió.

Por su parte, Romeo Volonté, gerente del SUL, opinó: “Las majadas llegan en mejores condiciones que otros años, incluso a nivel histórico, porque ha sido un año muy bueno desde lo sanitario”.

Por el buen estado de las majadas no se aguarda una demanda muy alta de reproductores, aunque las expectativas de venta son buenas.

“Se puede estimar un stock más o menos estabilizado con el de los últimos cinco años. El clima ha ayudado y se han destetado en buenas condiciones las ovejas que criaron, las borregas que van a entrar a encarnerada están en muy buenas condiciones e incluso hay productores que encarneran las corderas nacidas en esta primavera. Este año va a mostrar una mejor condición de los vientres para recibir servicio y una mejor condición de los carneros que van a servir”, añadió.

Valores muy parecidos

En cuanto a los valores, se estima que sean similares a los de la zafra pasada. Riso entiende que las razas laneras seguramente no tengan un destaque en sus precios, porque la lana tuvo “una fuerte baja”. Aún así, se espera una buena colocación, “porque el ovino dejó de bajar y la demanda de reproductores está firme. Capaz que la reposición y la puja no sean altas y por ende los precios no se destaquen”.

Por el contrario, las razas de carne, así como las de doble propósito, “han venido creciendo muchísimo”. Se espera que las subastas de reproductores de carne y lana sean “ágiles y con buenos valores, porque la carne realmente no bajó”, expresó.

También resaltó que a través de CLU se pueden adquirir ovinos a plazo, pagando con producción.

Volonté informó que varios cabañeros han manifestado en el SUL que para esta zafra se ha dado una demanda anticipada, un interés por reproductores que comenzó en diciembre. “Esa es sin duda una buena señal, porque el productor sabe que va a tener la necesidad y se anticipa. Los cabañeros nos dicen que ven una zafra donde se mantienen los precios y que los valores que se están manejando son similares a los de los últimos años en dólares”.

La virtualidad se va a imponer

Ambos coincidieron en que en la zafra 2021 las ventas virtuales se van a imponer sobre la presencialidad. Algunas ventas de cabaña ya presentan fechas para agendar visitas de revisión de animales.

El valor de la buena genética

Adquirir buena genética sigue siendo una tendencia entre los productores, que buscan en los datos mejoras para sus majadas.

Volonté explicó que es importante hacerse de buena genética: “No hay dudas de que es una de las herramientas que tiene el productor para mejorar los resultados de su sistema productivo. Cuando se tienen objetivos claros para buscar afinar la lana, aumentar peso de vellón, la precocidad de crecimiento o la prolificidad de la majada, la genética le da esa posibilidad. Las cabañas que trabajan con datos y garantizan mejoras en la productividad son las que ofrecen mejores diferencias de precios y el productor lo tiene claro”.