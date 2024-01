Aguirregaray dijo cómo se enteró de su salida de Peñarol y que Deportivo Maldonado tiene la misma infraestructura que los aurinegros

El exjugador de Peñarol, Matías Aguirregaray, habló este lunes y comentó cómo fue que se enteró de su salida del club de manera sorpresiva, a la vez que tocó distintos tópicos del presente que vive el club aurinegro y de cómo terminaron la temporada pasada.

"El 24 de diciembre cuando abrí Instagram me enteré de que no iba a renovar. Ellos lo decidieron así y hoy, con el paso de los días, el ánimo empieza a cambiar y uno va reconociendo que si no quisieron renovar, tendrán sus razones", dijo Aguirregaray a Carve Deportiva.

Y añadió: "Yo estaba en el campo y no agarraba señal. Ahí cuando abrí, vi esa publicación en la que me etiquetaron, y por eso me enteré. Fueron días duros porque mi intención era seguir. Es la primera vez que me voy de Peñarol sin haber conseguido el objetivo. Eso duele porque uno quiere mucho al club".

Leonardo Carreño

Aguirregaray estuvo lejos en 2023 de lo que había aportado anteriormente en el club

El futbolista, quien fue campeón uruguayo con los carboneros en tres oportunidades y que ganó una vez la Suipercopa Uruguaya, habló de lo "complicado" que fue 2023.

Así lo definió: "Hubo muchos cambios de entrenadores. Veníamos muy bien con Darío Rodríguez. Si bien después de perder con Liverpool no le encontrábamos la vuelta, el grupo estaba fuerte. A veces los cambios de entrenadores te levantan, pero en este caso nos bajoneó"

"No veníamos mal como para haber cambiado a Darío Rodríguez. Nos golpeó mucho, más allá de la relación que algunos teníamos hace años con él. Lo sintió todo el plantel. Fue un cambio grande que sorprendió a todos. Si el club lo decidió así, por algo fue. Nosotros no veníamos jugando bien. No salió bien y no se pudo cumplir un objetivo que estaba casi ahí", sostuvo.

Leonardo Carreño

El Vasquito habló de cómo les pegó la salida de Darío Rodríguez

El Vasquito también habló con autocrítica del Peñarol del año pasado.

"Fallamos más que nada en la Copa Sudamericana. Hicimos una muy buena preparación con Alfredo Arias, un grandísimo entrenador. Hicimos un gran Apertura, pero la Sudamericana nos complicó. Fuimos los culpables de la salida de Alfredo. Después hubo más cambios y eso te afecta", explicó.

También sostuvo que cuando era capitán del equipo, "Thiago Cardozo se equivocó con decir que era el responsable. Lo hablamos con él. Era nuestro líder pero no era el responsable".

La falta de infraestructura en Peñarol

Según Aguirregaray, "la gente se ilusiona mucho con la copa, pero no se da cuenta de que Peñarol hoy está un poco lejos en infraestructura. Siempre que te ponés la camiseta de Peñarol, por las copas que tiene, el hincha se ilusiona, pero los jugadores somos más realistas y sabemos con quién competimos en América”.

Y agregó: "Deportivo Maldonado tiene las mismas condiciones de infraestructura que Peñarol"

El Vasquito habló de la flamante Ciudad Deportiva aurinegra y la ponderó.

Foto: Leonardo Carreño.

El Vasquito habló de la importancia de la Ciudad Deportiva

"Fue espectacular porque ahí sí se está acercando para competir internacionalmente. En Los Aromos hacíamos un entrenamiento fuerte y al otro día no salía igual por el tema de la cancha. En la Ciudad Deportiva estuvimos entrenando un par de meses con Darío Rodríguez y era totalmente diferente. Mirabas los GPS y se corría más que en Los Aromos”.

Aguirregaray habló de la sanidad aurinegra que comandaba Edgardio Rienzi, quien luego de varios años, fue cesado en los últimos días.

"En Peñarol teníamos grandes profesionales en la sanidad. El problema era que ellos no tenían recursos ni materiales que se precisan tener", indicó.