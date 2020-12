Airbnb entrará a bolsa y espera valer US$ 35.000 millones

Llega la hora del gran bautismo en bolsa para la plataforma de alquiler de alojamiento entre particulares Airbnb, que anunció este martes su objetivo de levantar entre US$ 2.100 y US$ 2.600 millones de cuando abra su capital en Wall Street, lo cual le daría un valor de mercado de unos US$ 35.000 millones.

La firma, que logró recuperarse de unos meses difíciles al inicio de la pandemia de coronavirus, propondrá al mercado 51,9 millones de acciones a un precio de US$ 44 a US$ 50 por papel, según documentos financieros publicados el martes. Airbnb podría valer así unos US$ 35.000 millones en el Nasdaq, donde cotizará bajo el símbolo ABNB. Esta empresa, nacida en San Francisco hace 13 años, creó un concepto que cambió para siempre la industria de los viajes, con cuatro millones de huéspedes y más de 825 millones de clientes en su haber. En abril, su valor estimado en función de rondas de fondeo era de US$ 18.000 millones, según datos de la cadena CNBC. Entonces la firma se vio duramente afectada por las medidas sanitarias impuestas en el mundo para contener el coronavirus, y su facturación de los nueve primeros meses de 2020 cayó 32% si se la compara con igual período de 2019. Airbnb buscó con urgencia unos US$ 2.000 millones para enfrentar la crisis, y despidió a 25% de su personal. Desde entonces el grupo se recuperó con las vacaciones de verano en el hemisferio boreal. Entre julio y setiembre el grupo ganó US$ 219 millones. Airbnb se benefició de las reservas para fines de semanas largos cerca del hogar o de personas que buscaron teletrabajar desde otro lugar que no fuera su domicilio. Especulación inmobiliaria El resurgimiento del covid-19 en el mundo podría afectar sus esfuerzos, ya que surgen nuevos confinamientos. Pero el simple hecho de que Airbnb pueda obtener ganancias trimesrtrales es positivo para Wall Street, donde muchas empresas de economía colaborativa, como Uber, entraron a bolsa sin haber sido rentables, con el argumento de su potencial de futuro. El concepto de Airbnb surgió en 2017 cuando Brian Chesky y Joe Gebbia buscaban una forma de pagar su alquiler. En medio de una grave crisis financiera en el mundo, la idea de encontrar alquileres temporales menos caros, o ganar algo de dinero arrendando una habitación, sedujo rápidamente a muchas personas. Airbnb tuvo que superar resistencias al comienzo, cuando algunas ciudades veían con preocupación cómo casas privadas se transformaban de hecho en hoteles, favoreciendo la especulación inmobiliaria y afectando los ingresos de los hoteles tradicionales. La empresa inició su proceso de ingreso a bolsa en el verano boreal, siguiendo un procedimiento que permite no tener que revelar de inmediato todos sus números y de ese modo exponerse más lentamente al escrutinio del mercado. Pero su llegada a Wall Street es esperada desde hace tiempo: el grupo anunció sus intenciones en setiembre de 2019. Fuente: AFP