“Ake Loba le mintió a Peñarol”: Edgardo Novick y su recuerdo sobre lo que ocurrió en el período de pases

El secretario general de Peñarol, Edgardo Novick, se refirió a lo que ocurrió con el delantero marfileño, Ake Loba, quien se anunció como uno de los grandes refuerzos aurinegros para la temporada 2024 y nunca llegó.

En una entrevista que brindó en Canal 12, el dirigente repasó con detalles cómo transcurrió el día a día en las gestiones con el jugador de 25 años.

Novick dijo que trabajaron mucho para lograr la llegada del futbolista.

“Trabajamos muchísimo porque traerlo era impresionante. Era un jugador por el que habían pagado US$ 7.000.000. Se habían dado todas las situaciones para que Peñarol lo pudiera contratar. Ya estaba arreglado el pase, el contrato, dónde iba a vivir, los pasajes. Era un jugador fuera de serie”, comenzó relatando.

Sin embargo, el día que Peñarol abrió la temporada oficial ante Boston River por la Copa AUF Uruguay, el dirigente recibió la noticia que Ake Loba tenía otras ofertas. “Entonces pensé: ‘Se cayó la estantería’”.

En ese momento ocurrió esta situación: “Recuerdo que estaba en el Campeón del Siglo, terminaba el partido y teníamos esa noticia de otro ofrecimiento para el jugador. Ruglio nos llamó al Z (el vicepresidente Eduardo Zaidensztat) y a mí. En ese momento Ruglio estaba en Cuba o España. Y nos dijo: ‘Quédense tranquilos, hablé 35 minutos con el representante, que tenía otra oferta pero que quiere jugar en Peñarol, que quiere que juegue Libertadores con Peñarol. Quédense tranquilos’”.

Novick continuó: “Ahí me quedé un poco tranquilo. Al otro día de mañana llamé a su representante, Matías Fariña y le pregunté si conocía a Domenech (el representante con el que habló Ruglio) y me respondió, ‘sí, lo conozco’. ¿Es serio?, le insistí, y su respuesta fue, ‘yo trabajo con él’, y dijo, ‘yo participé en la charla con Ruglio ayer. No le va a mentir al presidente de Peñarol durante 35 minutos’. Entonces le comenté que le iba a mandar los pasajes, el hotel y todo”.

Sorpresivamente luego de aquella charla, Ake Loba no aceptó la propuesta de Peñarol, se cayó su pase y firmó con Tijuana, de México.

El secretario general aurinegro reconoció que “las cosas se pueden caer”, dijo que el jugador “tuvo una oferta y hasta que no está todo firmado puede pasar y no solo en el fútbol. Lo que no está firmado no está firmado”, pero entiende que el representante le mintió a Peñarol.

Luego, muy molesto por lo ocurrido, Novick reconoció que mandó “al carajo” al representante porque se metió con Peñarol, y dijo entiende que "los negocios son negocios, pero las formas no”.