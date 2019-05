Al fondo que hay lugar: los cruces de Salgado con la IMM de Martínez y Di Candia

Las críticas del presidente de Cutcsa, Juan Salgado, al actual intendente de Montevideo, Christian Di Candia, publicadas este viernes por El Observador sumaron un nuevo capítulo a los cruces protagonizados por el empresario referente del transporte en la capital y asesor honorario del presidente Tabaré Vázquez con la administración de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) en este período, un gobierno que hasta mediados de marzo estuvo en manos del ahora precandidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez.

Este viernes el empresario cuestionó el diagnóstico que hizo Di Candia luego de asumir cuando aseguró que el sistema de transporte "está en crisis", en una entrevista con El Observador.

“Me gustaría que Di Candia se informara un poquito más. Me da la impresión, muy respetuosamente, de que no por asumir un cargo al otro día ya se conoce y se tiene una visión clara de todo. Entonces, me gustaría que se informara un poquito más, que conociera un poco la historia y lo que se vino haciendo en el transporte en los últimos años”, dijo Salgado al ser consultado sobre las declaraciones del intendente durante esa entrevista. “Quisiera que se informara primero. No puede comenzar a ejercer un cargo y ya tener una opinión formada”, agregó.

Se trata del último cruce de una serie de enfrentamientos públicos por diversos temas que fueron desde la regulación para las aplicaciones de transporte, una anunciada reforma sobre 18 de julio, el cierre de Raincoop y el precio del boleto.

El caso Uber

La Cámara del Transporte del Uruguay, encabezada por el presidente de Cutcsa y asesor presidencial presentó a fines de marzo ante la Junta Departamental de Montevideo un petitorio para que la IMM rechace reabrir el registro de conductores de aplicaciones.

Mientras la Cámara del Transporte y las asociaciones de conductores pujan por mantener el registro cerrado, Uber pide que se abra, ya que afirma que los usuarios están haciendo frente a las consecuencias con tarifas más altas en sus viajes y un mayor tiempo de espera para conseguir vehículos.

El tema de las aplicaciones de transporte se convirtió así en un nuevo tema que volvió a abrir fuego entre Salgado y la administración municipal encabezada por Martínez, quien por ese entonces hacía dos semanas había pedido licencia de su cargo para hacer campaña como precandidato, situación que lo llevó a renunciar al cargo días después.

Salgado fue contundente al finalizar una reunión que la gremial del transporte mantuvo el lunes 25 de marzo. En una rueda de prensa, donde le cayó sobre todo a la plataforma Uber, el empresario consideró que ampliar el registro de conductores de aplicaciones perjudicará al negocio de los taxis y, a la larga, al servicio y el precio que pagan los usuarios.

En la rueda de prensa Salgado calificó a Uber como un grupo de "piratas modernos" que buscan tener "más permisos y más choferes" para ejercer presión sobre el gobierno. "Una vez que logren destruir el transporte legal, formal, después van a poner las reglas de juego que quieren. Vamos a tener que adaptarnos a salir a la hora que quieren, con la tarifa dinámica. Lo que van a hacer es el criterio dinámico", alertó el titular de la Cámara del Transporte, que también es presidente de Cutcsa y asesor presidencial.

El empresario reconoció que el transporte de pasajeros por medio de aplicaciones fue regulado, pero advirtió sobre futuras fijaciones de precios por parte de las plataformas. "Tienen que tener mucho cuidado porque hoy no es lo mismo subirse a un Uber en Instrucciones y Antillas, en frente a la Gruta de Lourdes, y recorrer 5 kilómetros hacia el Centro, que recorrer esos 5 kilómetros subiéndose en Bulevar Artigas y Palmar y yendo hacia Buceo", explicó. "Los 5 kilómetros desde la Gruta de Lourdes salen mucho más caros. Al final, van a terminar pagando más los que dificultades", agregó.

Los empresarios del transporte, primero con el expresidente de la Patronal del Taxi, Oscar Dourado, y ahora con Salgado a la cabeza, presionan desde 2015 al gobierno departamental para limitar las operaciones de Uber en la capital uruguaya.



La nueva movida comenzó luego de que el pasado 12 de marzo la Intendencia de Montevideo (IMM) presentó ante la Comisión de Movilidad un estudio de mercado sobre la situación del transporte oneroso de pasajeros, en el que concluye que no hay motivos para que no vuelva a abrir el registro, que se mantiene cerrado desde mayo de 2018.

El cierre del registro fue una respuesta de las autoridades municipales a los reclamos de los choferes de aplicaciones, que advertían sobre una menor cantidad de viajes por la cantidad de conductores que se sumaban a la aplicación. Sin embargo, la medida también llevó a que la empresa active en mayores ocasiones la denominada tarifa dinámica, que eleva el precio de los viajes cuando la empresa asegura que la demanda de viajes supera a la oferta.

De momento, el registro se mantendrá cerrado al menos hasta el 31 de mayo.

La reforma de 18 de julio

Una de las mayores polémicas entre Salgado y la presente administración departamental fue por un proyecto municipal para modificar 18 de julio. En agosto de 2017 el director de Planificación de la comuna, Ramón Méndez, presentó un plan que implicaba un ensanche de 2,85 metros de las veredas de la principal avenida de Montevideo, una ciclovía ubicada en el centro de la calle, la instalación de dos carriles exclusivos para ómnibus eléctricos y retirar los vehículos particulares.

Salgado reaccionó ante esa propuesta. "El que se quema con leche ve la vaca y llora; veo de vuelta la foto y, la verdad, será muy linda pero la realidad que viven los comerciantes, quienes viven allí, va a ser muy diferente si no tenemos cuidado y buscamos la manera de discutirlo con tiempo", dijo Salgado a El Observador en su edición del 13 de setiembre de 2018 al ser consultado por el proyecto. "No tenemos que inventar nada, solamente tenemos que acordarnos de Garzón", señaló.

Finalmente, y tras varios idas y vueltas, la intendencia resolvió modificar el proyecto inicial.

Martínez dijo en diciembre de 2018 entrevistado por No Toquen Nada de Del Sol FM que la postura de Salgado no influyó en el cambio. “¿Está saliendo o no? Y no solo Salgado se opuso, lo hizo todo el sistema político. Yo estuve peleado con Salgado y fue público, aunque yo no le dije nada porque nunca le digo nada a nadie, pero fuimos cuestionados duramente por nuestras medidas y hubo una parafernalia política entorno a Salgado. A nosotros nos interesa hacia dónde vamos y no andamos haciendo show mediático de peleas”, sostuvo.

“Hubo un enojo y una serie de cuestionamientos políticos, pero la idea de 18 de Julio sigue válida. Vamos a ensanchar las veredas, vamos a poner una bici senda, todo eso es así y lo haremos de una forma en la que después podamos avanzar a donde queramos”, agregó en esa entrevista.

Piña va, piña viene

El ida y vuelta de mayor tensión entre Salgado y Martínez ocurrió cuando se fundió Raincoop y la IMM debió readjudicar las líneas de la excooperativa y definir qué pasaba con los trabajadores que quedaban en la calle.

En una entrevista con El País publicada en junio de 2016, Salgado dijo que Martínez lo convocó para reabsorber los trabajadores de Raincoop "porque no le quedó otra". "Durante 9 meses me puteó y me pegó cada vez que tuvo ganas", dijo. “El viernes pasado me llama Martínez. Me contó que COME se había bajado, una actitud que deja mucho que desear. Entiendo que COME no se quiso complicar la vida, porque es la empresa que está más cómoda de todo el sistema. Mientras que el sistema tiene un 50% de coches sin guarda, COME tiene el 100%. Y el peso de los salarios en la paramétrica del boleto es del 72%. En definitiva, me ofrece lo que le había propuesto a COME”, explicó el empresario.

Martínez dijo en ese momento a radio El Espectador que la solución de Cutcsa para Raincoop dejaba "580 trabajadores en la calle y que el sistema los absorbiera" y que eso "no es la forma en que hemos trabajado" en la IMM. "Le dije (a Salgado) en su momento que eso es incendiar la pradera y aparte no es respetar lo que ha hecho el Frente Amplio en la historia", aseguró.

El por entonces intendente también respondió, en declaraciones a Canal 12. “Hay que dejar de generar conflictos, de hacer declaraciones que no contribuyen absolutamente a nada , dejar de mirarse el ombligo y pensar en la salud del sistema”, señaló.

Salgado dijo a fines de junio de 2016 a El Observador que “Cutcsa es una empresa que puede hacer cosas por la sociedad en la medida que haga cosas por lo comercial”. Según sostuvo, uno de los mayores intereses de la empresa eran los recorridos que se le adjudicarían.

Uno de los mayores temas de discusión mientras se buscaba una salida a la crisis generada por el cierre de Raincoop fue la cantidad de guardas que hay, cuya reducción es impulsada por la comuna pero que Cutcsa y las cooperativas resisten. La IMM lanzó un plan para eliminar el 95% de los guardas en siete años bajo el supuesto que eso ayudará a bajar el precio del boleto ya que en la actualidad la mayor parte del costo del tique es destinado al pago de salarios de trabajadores.

El precio del boleto

También hubo cruces entre la administración municipal y el presidente de Cutcsa por el tema del precio del boleto. En junio de 2017 el secretario general de la IMM, Fernando Nopitsch, dijo al semanario Búsqueda que de no hacerse transformaciones necesarias el precio del boleto iba a aumentar $4 en enero de 2018. “Si el boleto sube $4 sería el principio del fin”, opinó, en tanto, el empresario.

En esa ocasión Salgado criticó a la administración de Martínez por hacer anuncios "extremos" con respecto al precio del boleto de ómnibus y por no aplicar los cambios estructurales necesarios para mejorar el sistema de transporte y bajar los costos.

En el programa Desayunos Informales de Canal 12, el empresario aseguró que las declaraciones del secretario general de la comuna, Nopitsch eran una "locura". "Si estamos viendo eso tenemos que trabajar fuertemente para que eso no suceda y tendríamos que haber trabajado para que no sucediera el aumento anterior", criticó Salgado.

El aumento anterior había sido de $3 y elevó el boleto común a $33, quedando en $31 para quienes usan la tarjeta STM.

El presidente de Cutcsa cuestionó que la comuna no había encarado en ese momento todavía cambios profundos en el transporte como la modificación de recorridos, la estructura del sistema y del servicio. "El aumento pasado pasó, el que viene, decimos que no puede ser, que tenemos que hacer cosas a corto plazo, que se pueden hacer", señaló.