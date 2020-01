Alberto Fernández declaró patrimonio de US$ 74.734 y Cristina Fernández de 62.283

En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), Alberto Fernández estimó que sus bienes suman la cantidad de 4.484.069 pesos y los de la vicepresidenta Cristina Fernández alcanzan la suma de 73.737.000 pesos, es decir algo más de 70 mil dólares en un caso y de 60 mil en el otro, a un cambio de 60 pesos por dolar.

El diario Clarín apuntó que el patrimonio del presidente argentino se incrementó en poco más de un millón de pesos con respecto a la declaración que hizo luego de oficializada su candidatura presidencial, cuando indició una suma de 2.929.608 pesos (US$ 48.800).

Infobae señala que los bienes de Alberto Fernández son básicamente los mismos de 2018 —departamento, auto y la mitad de una sociedad que es dueña de su estudio jurídico.

Lo que aumentó fue el valor del vehículo porque cambió el modelo del auto Corolla de su propiedad a uno cero kilómetros y el dinero en efectivo que declaró, por una suma de $908.508 (poco más de US$15.000).

La vicepresidenta no declaró propiedad ni acciones en empresas, puesto que donó todos sus bienes a sus hijos en 2016, que ascendió entonces a 74 millones de pesos (más de 1,2 millones de dólares a la tasa actual). La donación incluyó 26 propiedades,acciones en empresas de la familia y plazos fijos.

Infobae destaca que la donación se concretó poco antes de que fuera citada a indagatoria en la causa conocida como “dólar futuro”.

El ministro con más recursos del Gabinete es el de Turismo y ex presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, con un patrimonio neto total de $36,6 millones (sobre los US$ 600.000), al que le sigue el secretario general de la presidencia y amigo de hace más de 20 años del presidente, Julio Vitobello, que declaró bienes por $27,1 millones (US$ 450.000).

Una docena de ministros y tres secretarios de estado presentaron sus declaraciones, a las que están obligados al ingresar a la función pública, para facilitar un control posterior por parte la Oficina Anticorrupción. El plazo vencía este martes, a los 30 días hábiles de la llegada al poder dela administración de Alberto Fernández.