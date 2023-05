Yanina Latorre: “Alberto Fernández es el tipo más inepto que conocí y Javier Milei me da pánico”

Por Maximiliano Montautti y Paula Ojeda

Yanina Latorre forma parte desde el lunes 1° de mayo de la programación de la radio El Observador 107.9.

La panelista de LAM, programa que se emite por América TV y es conducido por Ángel De Brito, volvió a la frecuencia luego de su última experiencia junto al periodista de espectáculos Marcelo Polino.

Fiel a su estilo picante no esquivó ninguna pregunta. Calificó al presidente argentino Alberto Fernández de inepto, expresó que Javier Milei (líder de La Libertad Avanza) le da pánico y aseguró que no votaría a Mauricio Macri, pese a haberlo hecho cuando ganó las elecciones en 2015. También expresó lo que pensaba sobre colegas o compañeras de trabajo de manera frontal.

Los entrevistadores tampoco nos salvamos de sus comentarios directos. "Son prejuiciosos con las preguntas que hacen"; contestó en un momento.

A continuación un resumen de la entrevista que El Observador le realizó a Latorre.

¿De qué hablás en tu programa?

El programa se llama Yanina, es lo que soy yo y mi opinión sobre todos los temas. Yo creo que la radio es dinámica, la radio es el tema del día. Voy a tratar los temas que a la gente le interesan. Un día puede ser espectáculo, otro día es política, otro todo junto mezclado. Entretener. La radio va a tener como un giro político y yo no me quiero meter nada más que en política, salvo mis pensamientos. Mi idea es interactuar más con el público, meter secciones, que (el programa) tenga un poco de humor así como que me tomo la vida con humor. Va a ir de 16 a 18 horas.

¿Quiénes te acompañan?

Está Gustavo Noriega. Los dos solos. A mí no me gustan las mesas grandes. También participa algunos días mi marido, Diego Latorre.

¿Habla de deporte o de otros temas?

Toca todos los temas. Mi experiencia en radio es que, cuando es una per sonalidad como la mía te sigue por lo que sos vos. Yo creo que las cosas que me pasan a mí, que me pueden pasar a mí con Diego, como matrimonio o como padres, son las cosas con las que la gente se siente identificada. Creo que es un poco acompañar y contar.

Entrando más en la parte de espectáculos. ¿Cómo viste la ola de separaciones de los jugadores de la selección argentina después de la Copa del Mundo?

El jugador de fútbol no sabe estar solo y por ahí, por una cuestión de cuando se va a vivir afuera, que son casi todos los tipos de la selección, se terminan yendo con la noviecita que tienen acá. La novia de toda la vida, sin estar lo suficientemente convencidos y enamorados. (Ellas) son las que los bancan cuando por ahí no tienen tanto dinero, tanta cosa. Ahora que son campeones las tiran a la mierda y se buscan otras. Porque casi todos ya las reemplazaron. El jugador de fútbol no sabe estar solo, sobre todo cuando está afuera.

¿Qué es diferente en las chicas de ahora que cuando a vos te tocó irte a Europa a acompañarlo a tu marido?

Es muy difícil la comparación primero, porque tengo 54 años y las chicas ahora tienen 20 y en el medio pasaron las redes sociales, pasó WhatsApp, el iPhone. No había ni celular cuando yo me fui a vivir a Europa. Entonces es muy difícil, porque hoy se las ve frívolas pero no sé cómo hubiera sido yo con un celular e Instagram mientras vivía en Europa. Sí sé que no tengo el perfil de Wanda Nara. A mí no me representa el dinero que tengo, ni las pulseras, ni las carteras. Pero es muy difícil la comparación porque son 35 años de diferencia. Pero básicamente hacíamos lo mismo: viajar, ir a la cancha, acompañar y criar hijos.

Ahora también se gana más dinero que antes y quizás haya más frivolidad.

Los jugadores siempre fueron millonarios en comparación al resto de la gente. No creo que la cifra que ganes te lleve a la frivolidad. Eso es un prejuicio. Hay gente que tiene muchísimo dinero y no es frívola.

No todas tienen el mismo perfil.

Hay chicas que están ahora en la selección, Antonella Roccuzzo, la mujer de (Ángel) Di María, la mujer de (Leandro) Paredes... Cada uno vive acorde de su situación económica, la gente que los critica es de resentida, pero el perfil de las chicas que está ahora en la selección me parece que es bastante tranquilo, como el de nuestra época. Son chicas que acompañan a sus maridos, van con los chicos, viajan y se van mudando de país en país.

Yendo un poco a la interna de LAM, ¿por qué no te gusta Estefi Berardi como panelista o profesional?

Porque no tiene contenido.

¿Cómo te cae cuando dicen que sos la preferida de Ángel y que por eso podés subirle o bajarlo el pulgar a otras panelistas del programa?

Me encanta que me lo digan, pero es porque soy la única que le funciona. Él me elige por laburo. Yo no subo ni bajo pulgares. Es otro pensamiento mediocre del resentido que tuitea. Lamenté muchísima la salida de miles de las compañeras que se fueron. El único que decide ahí quién está y quién no es Ángel.

De las nuevas panelistas que están surgiendo, ¿hay alguna a la que le ves proyección o futuro?

No, ninguna.

¿Te han hecho muchos juicios por las cosas que dijiste?

Mil juicios. Justamente cuanto más creíble sos, más juicios te llegan porque decís cosas que a alguien le molesta y te hacen juicio porque creen que la gente te va a creer. Cuando no sos nadie no te llega nada. Por ahora salí sobreseída de todos.

En Argentina es mucho más común que en Uruguay ir a la vía legal, el primer impulso quizás es hacer un juicio.

Los uruguayos, la verdad que en eso son bárbaros son mucho más tranquilos, mucho más cuidadosos. Pero también son más prejuiciosos, me doy cuenta hasta por cómo preguntan. Ustedes son más tranquilos, van de a poquito, nosotros somos más crudos y quizás esa crudeza nos lleva más a otro tipo de vinculo. Por ahí también ustedes son más de encasillar. Tienen una parte buena que es su paz, su tranquilidad, pero para mí también hay una parte en la que tienen demasiado prejuicio para hablar de los temas.

¿Cómo terminó el juicio que te hizo Jorge Rial?

El día que iba a empezar el juicio oral el juez decidió levantarlo y yo pagué la multa que fueron 2.500 pesos argentinos. Cuando te lo levantan, técnicamente estaría terminado salvo que él apele. Hasta ahora a mí no me llegó nada. Evidentemente el juez habrá levantado la sesión porque habrá creído que no había pruebas suficiente como para arrancar un juicio oral.

Vemos que quizás tienen peleas duras y al poco tiempo están como si nada. ¿Cómo lo hacen?

En el último tiempo no me he peleado. Solo con Estefi Berardi. pero tampoco califica como pelea porque ella te agrede, vos no le contestas y abre la boca y se ríe como una estúpida.

Siempre queda la duda de cómo te llevas con Andrea Taboada realmente.

Antes éramos muy amigas hasta que ella arrancó con esta guerra boluda que hace un año la terminó y quedó como un buen vínculo. Somos compañeras de trabajo, porque yo en realidad ahí voy a trabajar no a hacer amigos.

¿Es difícil cuando explota un tema mediático y el que está involucrado es un amigo?

No me es para nada difícil. Yo no laburo de amiga. Explota el tema mediático y lo tengo que hacer como lo hice con Jey Mammon y lo hago. Mi laburo es mi laburo y mi vida privada es mi vida privada. Mi deber es siempre decir lo que pienso y no chuparle las medias a nadie.

Ya pasó un poco el tiempo la denuncia de abuso a Jey Mammon. ¿Qué fue lo que más te defraudó?

No sé si la palabra es defraudación porque no me debe nada, pero la verdad si me desilusionó. Me desilusionó enterarme de que había estado con menores de edad siendo él mayor y también me desilusionó la manera en que lo manejó. En vez de escaparse, dar tanta nota grabada a periodista elegido con el dedo, él tendría que haber dicho desde el primer día: "Sí, me mandé una cagada, voy a ver cómo lo soluciono". Y pedir perdón. Yo creo que cuando te mandas una cagada lo mejor es aceptarla de una. Después todo es mucho más fácil.

Como que en un momento se terminó corriendo el foco sobre la edad que tenía el menor (Lucas Benvenuto). Si tenía 14 años o 16 y eso no era lo más importante.

Exacto, no es el foco. A los 32 años no podés estar con un menor de edad, punto. No importa si tiene 17, 16 años, porque ahí el vínculo está viciado por la edad del adulto. Una cosa es 16 años con 20 o 21, son pares ¿entendés? Cuando dos personas se juntan hay una pareja, ¿explicame qué paridad puede haber entre un chico de 16 o 14 y uno de 32? Ninguna.

Conociste a los dos últimos presidentes, Mauricio Macri y Alberto Fernández. ¿Hoy, en retrospectiva, cómo ves a cada uno en base al trato que vos tuviste?

Gustarme no me gusta ninguno de los dos. Obviamente en su momento voté a Macri, no por votarlo a él, sino porque no quería votar al kirchnerismo. Porque lamentablemente en este país... yo soy anti K, voto en contra del kirchnerismo, pero no sé si voto lo que yo votaría si hubiera otro tipo de elecciones. No me gustó ninguno de los dos gobiernos. Pero creo que el de Alberto supera ampliamente al de cualquier otro presidente o candidato. Es lejos el tipo más inepto y el peor gobierno que vi desde que tengo uso de razón. No puedo creer la realidad paralela en la que vive. No puedo creer cómo se burla de nosotros, no puedo creer las notas que da, la poca autocrítica. No hay palabras.

¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente?

Ninguno de los que están me gusta. Me da pánico (Javier) Milei y que los jóvenes lo voten. Las pavadas que dice... Ser presidente no es ningún circo. La verdad que, de lo que hay en este momento, nada me gusta. Me preocupa muchísimo el mensaje de Milei. Son tipos que no tienen gestión, que no tienen estructura, lo demostró Mauricio. Cuando asumió Macri, que yo creo que tenía toda la buena intención del mundo, él venía de blanquear Boca, como presidente de Boca fue maravilloso, pero manejar un país no es manejar un club de fútbol. Yo creo que Macri tenía buenas intenciones, pero no esperó que lo fueran a elegir. Y se encontró siendo presidente del país y no supo resolverlo. No creo que haya sido mala voluntad, ni que fuera corrupto ni chorro, pero creo que no pudo por eso, porque no tenía gestión.

¿Era diferente Alberto Fernández cuando vos lo conociste antes de asumir?

Sí, como tipo me caía bárbaro. La verdad es que al principio tampoco me gustaba, yo no soy kirchnerista. Siempre le dije que no lo hubiera votado, me caía bien como tipo, lo tenía como tipo inteligente. Profesor de la universidad, un tipo bastante profundo en ese momento. Pero sinceramente las pelotudeces que está haciendo como gobernante yo no las puedo creer. Nunca me imaginé que fuera tan frívolo, tan tibio, que se burlara tanto de nosotros. El lunes él estaba dándole una nota a un actor en la cancha de Ferro y el dólar se iba a la mierda. No hay nadie que le diga "macho, quedate en tu casa, no hables más". Yo no te digo que solucione, digo que no hable más.