Alberto Fernández, tras ser atacado en Chubut: "Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas"

Al menos seis personas fueron señaladas como posibles responsables de ataques que se produjeron en la cordillera de Chubut, cuando el presidente argentino, Alberto Fernández, y su comitiva pasaban por el Centro Cultural de Lago Puelo, una de las localidades afectadas por incendios forestales.

Durante la recorrida, manifestantes arrojaron piedras y golpearon después los vidrios del vehículo presidencial ante la total ausencia de custodia, lo que produjo la suspensión de las actividades presidenciales para ese día, ya que el jefe de Estado se subió a un helicóptero.

Respecto a los incendios en la provincia, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó que la justicia "tiene que determinar si hubo culpables", aunque anticipó que él creía que sí los había.

Fernández, por su parte, se refirió este lunes a lo ocurrido y criticó la actitud de los agresores, quienes fueron liberados. "Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente", dijo.

También apuntó contra la oposición y aseguró que no va a arreglar la deuda con el FMI "a costa de los argentinos", como "hicieron ellos", en alusión al anterior gobierno de Cambiemos encabezado por Mauricio Macri. "Nunca escuché entre los opositores a alguien que venga a verme y me diga 'tengo una puerta para abrir, para conseguir una vacuna para los argentinos'. Me hubiera encantado que lo hicieran, y no que me acusaran de envenenarlos", afirmó desde Adrogué, donde encabezó el acto de presentación de las primeras 1.000 obras públicas que están en ejecución en todo el país.

Acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el intendente local, Mariano Cascallares, entre otros funcionarios, el mandatario le dedicó buena parte de su discurso a la oposición al asegurar que en 2022 le deberá pagar al FMI "tres veces" lo destinado a las obras inauguradas.

"Algunos eligen el camino fácil de endeudarse y olvidar a su gente, y nosotros elegimos el camino de discutir y pelear con los acreedores y darle seguridad y futuro a cada uno de los argentinos", arrojó en otro tramo de su discurso.

Hacia el final, el mandatario se comprometió a importar más vacunas, para garantizar la salud de los argentinos. "Estamos en el 90% del mundo que consigue vacunas", remató.

Con información de El Cronista