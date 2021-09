Alberto Kesman, sobre la salida de su hijo de canal 12: "Me quedé con enorme tristeza"

El periodista y relator Alberto Kesman fue uno de los primeros en reaccionar a través de sus redes sociales cuando su hijo Martín, también periodista y relator deportivo, anunció su salida de Telemundo, el informativo de Canal 12, hace ya varias semanas. En aquel momento, el "Mariscal" publicó un mensaje en su cuenta de Twitter apoyando a su hijo y colega, que decía lo siguiente: "El apoyo incondicional a mi hijo y la confianza 100% en él. Seguro que el futuro le traerá grandes oportunidades."

Ahora, casi dos meses después de ese episodio, el relator de Radio Universal volvió a referirse al caso en una entrevista que concedió al ciclo web Uno en tres millones, a cargo del periodista Richard Galeano.

"Cuando vino la pandemia, el canal tomó la decisión de bajar las horas de determinados funcionarios. Martín es casado, tiene dos hijos, y cuando terminó esa etapa de la reducción de horas, el canal decidió mantenerla y él no lo aceptó", dijo el periodista.

"Cuando el canal decidió prescindir de él me quedé con enorme tristeza", contó Kesman. "Él está muy firme, tiene gran personalidad. Y por eso no le va a faltar oportunidades. Estoy convencido porque sé los valores que tiene, la personalidad, y se tiene confianza. Y es una persona de bien", agregó.

Más tarde, el relator se refirió a la carrera que Martín emprendió a su lado, y aseguró que esas oportunidades no le llegaron por ser su hijo.

"Él tiene 38 años. Acá entró a los 15 años e hizo todo. No se la ganó de arriba. La peleó, hizo vestuarios, la buscó. El primer día que lo puse a relatar, vi que no me gustaba y lo saqué. Es mi hijo pero es mi amigo, y ahí no estaba maduro todavía. Se dio cuenta, me dio la derecha y nunca trató de tirarme para el costado, ni yo a él. No voy a dejar que fracase. Y te digo hoy es el mejor relator de futbol del Uruguay. Es lo que pienso, no lo digo porque sea mi hijo", agregó Kesman.