Alejandro Balbi dijo que Zielinski es un DT con "la espalda suficiente" para dirigir Nacional

Nacional anunció al argentino Ricardo Zielinski como su nuevo entrenador este jueves. La candidatura del extécnico de Belgrano, Atlético Tucumán y Estudiantes fue apoyada por el vicepresidente Alejandro Balbi, quien recordó la valoración positiva que hizo el exjugador Alejandro Lembo, que será parte del nuevo cuerpo técnico, sobre el entrenador.

Balbi relató la anécdota de un día fue a visitar a Lembo a Buenos Aires, donde concentraba para jugar con Belgrano de Córdoba, dirigido en ese entonces por Zielinski: "Me quedó el bichito de que Lembo me había dicho que era un tremendo entrenador, una tremenda persona, que trabajaba muchísimo, muy práctico, muy terrenal", recordó el dirigente en una entrevista con 100% Deporte (Sport 890).

Cuando la opción del entrenador apareció en "la mesa chica" de Nacional a Balbi le "encantó" la opción, y afirmó que el club lo fue a buscar.

Según el vicepresidente, Nacional apostó por un técnico con "la espalda suficiente para dirigir" al club y con "ese plus de una persona con experiencia probada a nivel de competencias internacionales". Balbi destacó que el DT argentino tuvo buenas campañas de Copa Libertadores con Atlético Tucumán y Estudiantes.

La decisión fue tomada tras una reunión con Zielinski el pasado miércoles "en un hotel de Punta Carretas", detalló el vicepresidente, quien dijo que la charla con el entrenador fue "muy buena" y tuvo el aditivo de la incorporación de Lembo y "el profesor Alfonso Leoni, rochense y bolso de ley" al cuerpo técnico.

Para Balbi la inclusión de Lembo, exjugador, capitán y gerente deportivo de Nacional, "no fue determinante" para la elección del nuevo técnico, pero aseguró que le "gusta" que "pueda volver un gran ídolo de Nacional a su casa", más cuando "su salida no fue la mejor".

Lembo fue despedido de su cargo como gerente deportivo de Nacional en 2018, tras cinco años en ese rol. "Me tocó ir a su casa en Pocitos y decirle que no íbamos a continuar con él", contó Balbi.

Tres argentinos y un "Chino" en la mesa

El vicepresidente de Nacional indicó que Nacional manejó "tres alternativas" para el puesto de director técnico, todos ellos argentinos: Zielinski, Miguel Ángel Russo y "un entrenador de élite" pretendido "por varias instituciones y selecciones" cuya identidad prefirió no revelar.

En el caso de Russo, Balbi relató que tuvieron "una reunión larguísima" con el extécnico de Boca, pero no alcanzaron un acuerdo por "desavenencias lógicas y naturales" de las negociaciones.

El dirigente relató que "cuando Russo no aparecía y Zielinski no aparecía" el nombre de Álvaro "Chino" Recoba, exjugador y entrenador de la Tercera División de Nacional, "estuvo arriba de la mesa". "No estuvo tan lejos", declaró.

Sin embargo, y aunque Balbi expresó que la dirigencia tricolor tiene "proyectado" que Recoba "algún día sea el técnico de Nacional", algunos directivos entendieron que "sería lo ideal" que el exjugador "se siga experimentando, que siga trabajando, estudiando, interiorizándose" como DT de la Tercera.

Al igual que su nombre, también "se evaluó" el de Jorge Bava, técnico de Liverpool, Ignacio Ithurralde, entrenador de Boston River que pasó al Montevideo City Torque, Marcelo Palladino, quien se fue de Deportivo Maldonado al Santiago Wanderers de Chile, y el de Marcelo Méndez, quien renovó su vínculo con Defensor Sporting pero es sondeado por Peñarol.

"(Evaluamos) a los que les fue bien. Eso pasa naturalmente cuando vas a elegir a un entrenador", explicó.