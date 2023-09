¿Por qué Alfredo Arias no puede dirigir a Nacional? Esto dijo el extécnico de Peñarol

Alfredo Arias fue campeón del Apertura 2023 dirigiendo a Peñarol, pero tuvo una pésima actuación en la Copa Sudamericana, perdiendo los seis partidos del grupo.

En la segunda fecha del Torneo Intermedio, tras perder contra River Plate, Arias fue reemplazado por Darío Rodríguez.

Casi sin tiempo de hacer el duelo por el despido ni hacer declaraciones públicas, Arias fue contratado por Independiente Medellín.

"En el medio de la tristeza de la decisión que se tomó con nosotros, entendible, no me dio tiempo a pensar demasiado. Nos llamaron dos equipos de Colombia y Barcelona de Ecuador esa misma noche. De Peñarol solo siento agradecimiento por lograr una realización personal y un orgullo. Solo haberlo dirigido me marcó", dijo Arias este martes en Sport 890.

Durante la entrevista el técnico contó que "Gregorio Pérez me fue a visitar a Los Aromos antes del segundo partido de Copa y me dijo que me enfoque en el Campeonato Uruguayo. Importa ser campeón, de la copa nadie se acuerda después".

Arias durante su pasaje por Peñarol

Sobre su relación con el director deportivo Pablo Bengoechea, señaló: "Pablo me llamó a Colombia, siento agradecimiento porque conocí a una persona y un ídolo de Peñarol, que no falta un día, que ama a Peñarol, que es más que una estatua puesta ahí y del cual aprendí mucho. Pablo es uno más porque está todos los días en Los Aromos. Con él hablábamos mucho, lo bueno, lo malo. Admiré a Bengoechea jugador y se lo expresé el primero día", admitió.

Respecto a los fichajes dijo que se habló de posiciones, de los jugadores que le parecía que podían llegar a Peñarol y Bengoechea le habló de jugadores con los que Peñarol había contactado el semestre anterior: "No siempre llegan los que vos querés porque después hay negociaciones".

Arias también dijo que tras su paso por Peñarol, no podría dirigir a Nacional: "Ya no puedo dirigir a Nacional después de haber dirigido a Peñarol. Yo jugué en Nacional, me inicié, después fui a Wanderers y a Peñarol. A mi me llamó Barcelona de Ecuador y no lo voy a dirigir porque dirigí a Emelec y salí campeón".