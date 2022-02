Alfredo Lago: “El productor arrocero es un empresario muy capaz”

El martes 8 de febrero la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) conmemoró 75 años, ¿cómo analiza la realidad de la institución?

La ACA es una institución sólida, fuerte, dinámica, es una asociación comprometida con el productor y con el producto, con el arroz. Hay una fortaleza institucional que se fue afirmando durante todos esos años. La ACA es la única gremial que nuclea a los productores de arroz en Uruguay y una de las gremiales que tiene como una realidad muy importante el tener asociados a casi la totalidad de los productores del sector. La ACA ha sido, por todo eso y en todos estos años, un actor fundamental en la diagramación de la política sectorial, porque además tiene capacidad de negociar, de proponer, de interactuar con todas las partes, dentro de la cadena con la industria y con la investigación, por ejemplo, y hacia afuera con el gobierno, con otras gremiales y con organizaciones internacionales con las que nos relacionamos. El sector arrocero tiene en la ACA una excelente herramienta que va más allá de una representación del productor.

¿Qué caracteriza al arroz que Uruguay produce y exporta en casi su totalidad?

El arroz es un producto que no es originario de acá, es de clima tropical, pero ha sido muy bien adaptado a climas templados. Eso no solo lo logró Uruguay, pero acá se hicieron las cosas tan bien de parte de todos que en lo que es el grano largo fino podemos decir con orgullo que tenemos la mejor calidad del mundo, algo muy reconocido, en ese segmento todos los países competidores buscan asemejarse al arroz uruguayo. Es una ventaja en un mercado internacional en el que suele haber dificultades, porque el arroz es un producto que es muy protegido. Con orgullo podemos decir que la calidad del arroz que producimos es indiscutible.

¿Y al productor de ese arroz?

El productor arroceros es un empresario muy capaz, sabe producir, es inteligente, con objetivos bien claros. Es un productor resiliente y generoso con su entorno. En el sector existen empresas con un tamaño muy importante, pero hay a la vez un 70% de productores que son arrendatarios. Hay un componente de inserción social destacado en eso, porque muchos fueron, antes de llegar a ser productores, trabajadores vinculados al sector y en ese caso la cadena arrocera integrada les generó la oportunidad de poder dar el paso de llegar a ser productor, porque alguien les arrendó, porque alguien desde la industria les garantizó ese arrendamiento, porque también estuvieron en el momento necesario los créditos del Banco de la República. Personas sin muchos recursos, con un gran esfuerzo y esos apoyos, llegaron a ser actores principales. El tamaño promedio de esos predios arrendados es 350 hectáreas, no son grandes extensiones, productores medianos si se los compara con otras producciones nacionales. Son en la mayoría productores con un componente familiar importante y tienen dos virtudes, su actividad derrama mucho en la comunidad por todo lo que genera directa o indirectamente, pero además el arrocero conoce de todo: de agronomía, de mecánica, de ingeniería para el riego, conoce de negocios, el arrocero uruguayo es un productor polivalente, con múltiples capacidades y es un empresario muy inteligente.

¿De qué modo define al negocio arrocero en estos momentos?

Hoy, felizmente, podemos decir algo que hace pocos años y durante mucho tiempo no podíamos decir, tenemos una ecuación económica con resultado positivo y eso no es poca cosa. Hubo una crisis extensa en la que se pagó para producir, año tras año. Históricamente el sector comprendió que la competitividad debía generarse internamente, por eso la apuesta a una alta productividad y alta calidad, a optimizar el uso de los recursos, a diferenciarnos en la obtención de buenos valores en el acceso a los mercados. El productor es muy eficiente, analiza mucho cada decisión, sin dejar de apostar e invertir es muy cauteloso al mirar hacia adelante y todo eso es fundamental en las crisis y en momentos en los que hay un buen resultado. Tenemos claro que estamos en un negocio cíclico, que producimos el alimento más económico en la humanidad y que por eso los grandes países consumidores tienen esa política de evitar que se encarezca para que no incida en su macroeconomía y Uruguay como país netamente exportador es dependiente de eso. Tenemos como dije una producción de alta calidad y que se logra de un modo amigable con el ambiente, eso sin dudas es otra fortaleza, acá el arroz no es un cultivo continuo, se hace en rotación con otros cultivos y en combinación con la agricultura.

¿Se ven nuevos arroceros?

No es un tema sencillo. Hay una renovación natural que ha sido bastante continua. Obviamente momentos buenos y malos inciden. En mi caso, pertenezco a una tercera generación familiar que produce arroz, ya tengo a mi hijo produciendo y creo que habrá más integrantes de nuevas generaciones de la familia en el arroz. Como muchos, hemos pasado y seguramente pasaremos por más crisis. De los fundadores de la ACA tenemos entendido que hay un 30% a un 40% que hasta el día de hoy hay familiares suyos, de las nuevas generaciones, en el sector. Eso es un lindo indicador. También hay gente joven que se ha ido integrando, que buscó la oportunidad, la tuvo y la aprovechó. El arroz, si todo anda bien, sin dudas es un negocio atractivo. Hoy en la directiva soy con 55 años de los mayores, hay productores de 30 años empezando a hacer sus armas en la actividad gremial, eso también es positivo.

Tras unas trillas iniciales en la zona norte, ¿cómo ve el resto de la zafra en curso?

En Artigas, en esas cosechas, se dieron niveles productivos muy buenos, arriba de 10.000 kilos por hectárea. Siempre las primeras cosechas son las mejores. No creo que este año se llegue al récord del año pasado, aquellos 9.400 kilos de promedio, pero va a ser un buen año. El área creció –15%, a 163 mil has– y aunque estemos en unos 9.000 kilos promedio la producción crecerá a cerca de 1,5 millones de toneladas (se cosecharon 1,35 millones de toneladas el año pasado). El clima en el norte afectó mucho, casi no llovió en Artigas por ejemplo, en el este sí llovió y no hubo problemas con el riego, más allá de alguna inundación puntual por las crecidas del Olimar y del Cebollatí. Va a ser un buen año, eso creemos.

