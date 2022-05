Alonso llegó a Arizona, y también dio una entrevista en España: "Valverde desparrama fútbol"

El técnico de la selección uruguaya, Diego Alonso, ya se encuentra en Arizona, Estados Unidos, para lo que será el primer partido amistoso de la fecha FIFA de junio que se disputará el jueves 2 a la hora 23 de Uruguay ante México.

Además de él, ya llegaron también otros futbolistas como Darwin Núñez, Sebastián Coates y Fernando Gorriarán.

En las últimas horas, se conoció una entrevista que el técnico celeste brindó al diario AS de Madrid en la que habló de varios temas.

La misma se titula "Fede Valverde es un jugador que desparrama fútbol", y allí se explaya de otros tópicos.

Pellistri sorprendió como titular en la selección uruguaya de Alonso

Allí habló, por ejemplo, de la oportunidad que le brindó a Facundo Pellistri, quien no jugaba en Deportivo Alavés, y sin embargo, fue titular con la celeste.

"Yo creo mucho en las características de los futbolistas y creo mucho, además, en mis futbolistas. Confío mucho en el jugador uruguayo y en lo que puede hacer. Creía que las características que tiene Pellistri nos podían ayudar muchísimo al juego que queremos implantar. Desde ahí, le dije lo que pretendía de él, lo que sí le valoraba y después el que rindió fue él. Vino con 20 añitos, se puso la camiseta de titular de la selección mayor y jugó como jugó… Eso habla mucho mejor de él que de mí", sostuvo Alonso.

También opinó de la versatilidad que tiene Ronald Araujo para jugar en el fondo uruguayo.

"Nos da mucha polifuncionalidad. Puede jugar en los cuatro puestos de la defensa (...) Eso habla de su capacidad para entender el juego. Sus virtudes futbolísticas y físicas son más que destacadas, pero por encima sobresale el crecimiento. Es un chico que año tras año va a más. Ese detalle te dice cómo es su capacidad de comprensión hacia el juego. Te da unas posibilidades enormes y estamos muy contentos", explicó el DT celeste.

Valverde es dueño del fútbol total en Uruguay

Consultado acerca de cuál es el puesto ideal para Federico Valverde en la mitad de la cancha, dijo: "La posición en el campo que mejor puede desempeñar no la sé, juega bien en todas. De lo que sí estoy convencido es que el juego tiene que pasar por él. Es un jugador que desparrama fútbol cada vez que toca la pelota, me parece que donde juegue, si la pelota pasa por él, seguramente su equipo es mejor. En nuestro caso, intentamos que suceda porque no necesita tener la pelota todo el tiempo en los pies para hacernos jugar bien. Le basta con un movimiento, un desmarque, jugando de primera o con pases filtrados. Todo el tiempo nos ayuda a que el juego sea mejor".

Acerca de Luis Suárez y cómo llegará a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el club al que elegirá ir a jugar luego de haberse despedido de Atlético de Madrid, Alonso también opinó.

Luis Suárez sigue cumpliendo con goles en la celeste

"Estoy seguro de que al Mundial va a llegar en las mejores condiciones, conozco su profesionalidad, y la elección que haga de su próximo club va a ser buena. El futbolista uruguayo, si tiene una virtud, es que una de sus prioridades es la selección y cuando toma una decisión piensa en su carrera, piensa en su familia y también piensa en la selección. Estoy convencido de que para él y para sus compañeros la selección es prioridad y tomará la mejor decisión pensando también en ello", indicó.

Edinson Cavani fue muy halagado por Alonso

Asimismo, lo consultaron si le sorprendió que Edinson Cavani jugara poco en Manchester United en la temporada que termina y sostuvo: "No se trata de estar sorprendido. Es lo que le ha tocado. Ha tenido alguna lesión que truncó el rendimiento. Es normal en los futbolistas tener alguna temporada con algún impasse porque tenés alguna lesión, pero repito lo mismo que con Luis Suárez. Tengo la tranquilidad de que van a hacer la mejor elección. Pero yo siempre miro la actualidad conmigo. Porque a veces en los clubes pasan por un momento en el que no juegan mucho o no están teniendo un gran rendimiento. Yo puedo hablar de lo que pasa cuanto los tengo yo y cuando Cavani vino tuvo un rendimiento brutal. Y Suárez, en cuatro partidos hizo tres goles. Eso es de lo que yo puedo hablar y de lo que yo siento. Estoy conforme con ellos".

El profe Ortega aún no tiene decidido si podrá estar o no en Qatar 2022

Sobre la chance de contar o no con el profesor Óscar Ortega en el cuerpo técnico que irá al Mundial de Qatar 2022, Alonso sostuvo que "lo que tengo que hacer en primer lugar es respetar lo que elija el profe hacer y, después, respetar también a Atlético (de Madrid), por el que tengo un cariño muy especial, por su afición, por Miguel Ángel Gil… Lo que hay que hacer es estar tranquilo y esperar a que se desarrollen los acontecimientos con normalidad. Lo que se decida que sea lo mejor para todos".

En la conferencia de prensa realizada hace unos días en el Complejo Uruguay Celeste, Alonso sostuvo que trabaja para que Uruguay sea campeón del mundo. Al respecto fue consultado por el diario deportivo español.

"Lo que pasa es que si uno quiere ganar, aspirar a lo máximo, se tiene que preparar. Si uno lo quiere conseguir y no se prepara, no lo va a conseguir nunca. Después puede ser que no lo consigamos, pero lo dimos todo para ello. Te preparas a nivel futbolístico y mental. Y si me preguntas una cualidad del futbolista uruguayo es que somos competitivos. Competimos bien porque somos un país chiquitito que nos criamos entre dos potencias, dos monstruos como Argentina y Brasil y nadie nos dijo nunca que no podíamos ganar. Ni mi abuelo ni los abuelos de los otros futbolistas ni nuestros padres ni los tíos ni las abuelas ni las tías ni las madres… Al contrario, nos decían que sí podíamos hacerlo y eso nos incitó a competir. No nos creemos mejores que nadie y no nos sentimos inferiores a nadie. Esa es la mayor fortaleza que tenemos nosotros y la defendemos#