“Me defiendo porque me pegan”, dijo Keke Almeida sobre los incidentes en Defensor vs River y contó cómo quedó con Dawson

El zaguero y capitán de River Plate, Christian “Keke” Almeida, habló este lunes a primera hora luego de los graves incidentes que se registraron al finalizar el partido ante Defensor Sporting en el Estadio Franzini este domingo.

El zaguero señaló que su reacción se debió a que le pegaron desde atrás mientras intentaba separar, indicando que lo golpeó alguien con ropa de Defensor Sporting pero que no era futbolista.

“Terminó el partido y yo estaba hablando con Dawson por el tema de la jugada, hablando lo más bien, y de repente no sé si fue un jugador de ellos suplente que entró y se agarraron a las piñas, allá en la esquina. Yo no entendía qué pasaba, la verdad”, comentó a radio Carve Deportiva este lunes.

Incidentes en Defensor vs River Plate

“Estábamos separando nosotros, a mí me vieron separando, estábamos separando con los jugadores de ellos. Cuando yo reacciono es porque uno de los de seguridad o no sé quién era de Defensor me pega de atrás, de dio vuelta y reaccioné, como todos, me defendí”.

Almeida señaló que “sin dudas” hubo gente de Defensor Sporting que no eran futbolistas que participaron de la trifulca.

“Aparte, los jugadores nos conocemos todos, es la realidad. Había gente metida pegando con la ropa de Defensor que no eran jugadores de Defensor. No sé si eran de seguridad, no conozco, no sé quiénes eran. Yo me defiendo porque me pegan. En ningún momento tiré piñas de onda, me defendí nomás”.

El zaguero señaló que tras finalizar el partido estaba hablando con Kevin Dawson, golero violeta, ya que durante el partido habían tenido un intercambio de insultos luego de que el zaguero cargara fuertemente ante el golero.

🇺🇾 Tangana hermosa entre los jugadores de Defensor Sporting y River Plate en Uruguay pic.twitter.com/12dhjcme86 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) April 14, 2024

En ese sentido, señaló que dialogó con el arquero tras finalizar el juego y que estaba todo bien, sin considerar que ese haya sido el desencadenante del incidente.

Luego de ver las imágenes de su falta al guardameta, volvió a llamar al golero. “Hablé con Dawson por teléfono y me dijo ‘tranquilo Keke, son jugadas del partido’” (…) Yo jamás voy de mala leche”.

Almeida reconoció que se equivocó por su acción, pero reiteró que nunca va de mala leche. "Quedé bien de bien con Kevin", comentó.

El zaguero agregó que no vio en cancha cómo se originaron los incidentes ya que estaba hablando con el golero rival en otra zona. También descartó que haya tenido problemas con Fernando Elizari, jugador de Defensor Sporting.

Además, señaló que él no se peleó con ningún futbolista rival y que su enfrentamiento fue con "un seguridad o funcionario del club, que jugador no es". "Cerca de la ambulancia, atrás del arco, ahí fue que me pega de atrás, yo me di vuelta y me reaccioné y atendía defenderme porque no sabía si me iba a seguir pegando", señaló.

Nueve expulsados por Javier Feres

El árbitro Javier Feres estampó en su informe del partido que expulsó por haber participado de la riña a siete jugadores de River y a solamente dos de Defensor.

Los expulsados en River fueron Christian Almeida, Santiago Corbo, Ramiro Cristóbal, Matías Alfonso, Valentín Amoroso, Juan Cruz De los Santos y Jonathan "Papo" Barboza.

Además de Sebastián Guerrero, que vio la roja en cancha con el duelo ya finalizado, fue expulsado en Defensor Sporting Fernando Elizari.

A Almeida le pareció "raro" que haya siete expulsados de River y solo dos de Defensor.

El lío con hinchas de Defensor Sporting y los "sartenes"

Almeida señaló que luego de la pelea, tuvieron agresiones de parte de hinchas de Defensor Sporting.

“Después que pasa eso, cuando ya salimos del hormigón donde estaba la ambulancia, empezaron a tirar sartenes, que nunca había visto. ¡Sartenes! Escobillas de barrer el pasto… Esos eran hinchas de Defensor que aparecieron por atrás”, comentó.

“Y piedras. Piedras, ni que hablar”, agregó el zaguero.

El defensa dijo que no vio que hinchas de Defensor ingresaran al vestuario darsenero en el Franzini.

También señaló que llegó "caliente" a su casa por lo ocurrido. "Estas cosas no pueden pasar, tenemos que dar el ejemplo", comentó.