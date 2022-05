De Pajarito a Halcón, la metamorfosis de Valverde que juega la final de la Champions

Toni Kroos fue su ídolo futbolístico cuando era apenas un adolescente que jugaba en las inferiores de Peñarol y había pasado de Bayern Múnich a Real Madrid.

La vida y el fútbol le dieron la oportunidad no solo de conocerlo, sino de compartir equipo con él y recibir incluso sus elogios.

Ese es el presente de Federico Valverde, el mismo que sufrió la metamorfosis de pasar de Pajarito a Halcón, el nuevo apodo con el que lo bautizó el técnico de la selección uruguaya,

Doctorado en el ejercicio de volante durante tres años siguiendo muy de cerca las clases magistrales de sus compañeros Luka Modric y el propio Kroos, Valverde está en primera línea para afrontar el relevo generacional en la zona medular de Real Madrid según se acerca el final de la carrera del croata y del alemán, y este sábado buscará su primer título en la Liga de Campeones ante Liverpool.

Toda la prestancia de Valverde, un futbolista diferente que este sábado tendrá un rival complicado

“Para mí es algo único, es algo muy lindo, trato de mirarlos a ellos. Me siento muy nervioso pero es parte de todo esto”, afirmaba Valverde el miércoles sobre sus compañeros más veteranos y con un mejor palmarés.

Tanto dentro como fuera del campo, Valverde tuvo un espejo en que mirarse en las figuras del Balón de Oro Luka Modric, del campeón del mundo Toni Kroos o incluso del brasileño Casemiro.

Cemento y consistencia

Y entre ellos logró hacerse un hueco en la oncena de Carlo Ancelotti, quien podría sacarlo de inicio el sábado en el Stade de France en busca de dar cemento y consistencia al mediocampo de Real Madrid.

Pero el camino hasta hacerse con un lugar en Real Madrid no ha resultado fácil para el uruguayo de 23 años.

Cabe recordar que desde que fue transferido al club merengue desde Peñarol en 2016, llegó al filial del conjunto blanco y tras una cesión en Deportivo La Coruña, con el que debutó en Primera división y descendió, regresó a un Real Madrid que venía de conquistar su tercera Champions consecutiva bajo la batuta de Zinedine Zidane.

A tiempo para conquistar el Mundial de Clubes en 2018, pero demasiado tarde para tocar la “Orejona” con un equipo que había cumplido un ciclo glorioso en la máxima competición europea.

La velocidad es uno de los fuertes del uruguayo

Así pues, en las cuatro temporadas que lleva asentado en el primer equipo, añadió a su palmarés dos títulos de Liga y otras tantas Supercopas de España. Pero su techo en Liga de Campeones es hasta el momento la semifinal perdida el año pasado ante Chelsea.

Ahora está a un paso de convertirse en uno de los escasos futbolistas uruguayos en conquistar el trofeo europeo más prestigioso.

“Pude conseguir un puesto más importante, pude ya afianzarme un poco más en el once, y cuando no me ha tocado, me sentía bien para volver a conseguirlo. En Uruguay he tomado también más responsabilidades, gracias al cuerpo técnico, gracias a mí”, confesó un Valverde que suma 45 partidos esta temporada con la camiseta blanca, 10 de ellos en Liga de Campeones, y en los que ha marcado un gol (ante Barcelona en la Supercopa de España) y dado un pase de gol.

Este sábado será un día especial para el uruguayo. Va por el título más importante para cualquier club europeo y enfrente tiene a uno de los mejores equipos del mundo como Liverpool.

LOS CUATRO URUGUAYOS QUE YA LA GANARON

JOSÉ EMILIO SANTAMARÍA (4). José Emilio Santamaría la ganó cuatro veces con Real Madrid: 1957-58, 1958-59, 1959-60 y 1965-66.

HÉCTOR RAMOS (1). La ganó con Real Madrid en 1959-60 en su única temporada en la institución merengue.

MARTÍN CÁCERES (1). El zaguero celeste, consiguió el título con Barcelona en 2008-09 con un gol de Messi.

LUIS SUÁREZ (1). El salteño consiguió el cetro con Barcelona en la temporada 2014-15 anotándole a Juventus en la final.

EL RIVAL DE LA FINAL

Liverpool de Inglaterra, es el gran rival de Real Madrid en la final de la Liga de Campeones a disputarse este sábado en París. El técnico alemán Jürgen Klopp, va por su segunda Orejona con los de Anfield Road, luego de haberla conquistado el 1° de junio de 2019 cuando su equipo derrotó en Madrid –con varios de los futbolistas del plantel actual– 2-0 a Tottenham Hotspur. Para el encuentro contra Real Madrid, Klopp no confirmó el equipo pero todo indica que jugarán Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Keita; Salah, Mané y Díaz.