Alonso y el debut con Los Teros en el Mundial: “La competencia en las prácticas no se ve pero nos hace tener un nivel altísimo”

Juan Manuel Alonso es el segundo jugador más joven del plantel de Los Teros en Francia. Tiene 22 años recién cumplidos, y solo lo supera el medioscrum Santiago Álvarez, que los cumplirá en diciembre. Es padre de Justina, de 3 meses, que está en Francia con su pareja Romi y toda la familia: en total 14 personas siguiéndolo, incluido Agustín, su hermano, tercera línea, que fue parte del plantel mundialista de 2015.

Sufrió un esguince a 48 horas de debutar en el Mundial y tuvo que ver desde afuera los dos primeros partidos. Pero ahora tiene su revancha al ir al banco ante Namibia, un partido donde Los Teros buscan su primera victoria en el torneo.

Juanma habla en esta nota de la alegría de entrar en el equipo, y de la competencia interna en el plantel.

Se te dio la oportunidad, después de una lesión y estar dos partidos mirándolo afuera, ¿cómo lo sentís?

Con mucha emoción. Está toda mi familia acá, está mi hija. Es algo que estaba esperando hace mucho tiempo. Desde el Mundial 2015 cuando hermano debutó en el Mundial mi objetivo era estar acá. Se hizo esperar un poco más de lo que quería, pero al fin y al cabo estoy a la orden ahora y estoy re contento.

¿Cómo fueron estos días? Primero tuviste un esguince, y dos convocatorias donde no pudiste estar.

Tuve el esguince el día antes del Captains Run contra Francia, aún así estaba a la orden, aunque no al 100%. Obviamente genera amargura y es muy duro sabiendo que estamos los 33 a un altísimo nivel y uno nunca sabe si está o no en el equipo. A mí hoy en día me toca competir en mi puesto con Andrés Vilaseca, el capitán, y Nico Freitas, uno de los mejores jugadores del equipo. Es muy difícil pero lo tomo como algo para que me ayude a mejorar como jugador y seguir compitiendo a altísimo nivel con esos dos jugadorazos, y que al fin y al cabo va a ser que sea un mejor jugador y cuando me toque estar, estar más preparado.

Ignacio Chans

La familia Alonso casi completa. Lo siguen a Juan Manuel por todo Francia

¿Como es la experiencia de jugar un mundial, de estar en una delegación mundialista?

Eso es impresionante. Comparado a las ventanas, que es un grupo que va a jugar a un país, acá sos una delegación que tenés policía para todos lados, un grupo antiterrorista también que está al tanto de todo, te sacan fotos al bondi, vas con policía para todos lados… está todo súper organizado, te lavan la ropa todos los días, es algo a lo que no venimos acostumbrados. Estar con todas las comodidades hace la gran diferencia respecto a otras competiciones, es eso de

¿Como fueron estos días? ¿Me imagino que la cabeza de haber estado difícil de llevar, ¿no?

El domingo, que tuvimos libre, me quedé acá en el hotel, me metí a la piscina, pensando en el partido y preparándome también. Ya otros días libres después de Francia y después de Italia tuve el rato libre que quería y ahora me lo tomé para prepararme mejor para este partido. Vino bien. mentalmente me preparé para este partido.

¿Cómo ves el partido? Es un partido donde Uruguay debería apostar a tener la pelota y a tratar de atacar, porque le generó problemas tanto a Francia como a Italia por ese lado.

Yo creo que con los backs de Uruguay hoy en día armamos dos líneas, mismo con los jugadores que quedaron afuera del Mundial, y están muy parejas. Todas las prácticas competíamos entre nosotros y creo que la competencia más dura que tuvimos fue entre nosotros. No se sabía quién iba a ganar en las prácticas, así fuimos compitiendo y mejorando todos. Creo que se notó contra Francia, luego contra Italia y ahora hay que hacer mostrarlo contra Namibia, porque es nuestro objetivo ganar el partido. La competencia en las prácticas es algo que no se ve, que está atrás la cortina, pero sí es lo que nos hace mejorar a todos y tener un nivel altísimo que tenemos.