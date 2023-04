Amante del cuero, emprendió en la pandemia y le cuida las llaves a Lacalle Pou

En Las Piedras –donde el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, comenzó su carrera política–, Gabriela Martínez empezó a trabajar en cuero, y en plena pandemia abrió su emprendimiento; quizás fue la afinidad a aquella localidad canaria, o el gusto por los objetos camperos lo que llevó al mandatario a visitar a Gabriela en el stand de Sembrando en la Expo Melilla, en el que expuso sus productos artesanales, y de donde se llevo un regalo: un llavero de cuero Holando.

Gabriela vio por primera vez en persona al presidente de la República en la exposición de la Asociación Rural del Uruguay.

Tras su recorrida por la exposición de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) –en el día de su inauguración–, Lacalle Pou se fue con varios regalos, uno de ellos ese llavero, que forma parte de la colección de objetos de cuero, como carteras, accesorios, billeteras, porta mates y alfombras, que Gabriela produce a mano y vende bajo su marca Mucca –que significa “vaca” en italiano–.

Hasta el momento, Gabriela nunca había visto al actual mandatario en persona, por lo que su visita le fue muy gratificante.

El mandatario se fue del stand con un regalo hecho a mano.

Un saber de otra vida

La emprendedora es oriunda de Canelón Chico, y aunque ahora vive en la ciudad de Las Piedras, el campo lo lleva en la sangre, aseguró a El Observador. Antes de la pandemia no había trabajado con cuero, ni sabía cómo tratarlo, pero fue aprendiendo sobre la marcha. “Es lo que muchos de mis amigos no entienden, cómo de la nada empecé a hacer una cartera confeccionada a mano. Fue algo que se ve que tuve en una vida pasada”, comentó.

La primera cosa que hizo en cuero fue un sobre, diseñado, cortado y cocido artesanalmente. En medio de la pandemia, y con la necesidad de tener un ingreso extra, se animó a emprender, fue a la curtiembre Fazakas, invirtió en la materia prima y comenzó a producir.

Años atrás estudió Veterinaria, carrera en la que cursó una materia llamada Etnología, en la que conoció las razas, pelajes y los colores de los mantos de los diferentes vacunos que hay en Uruguay, por eso, al ir a la curtiembre, encontrar las manchas adecuadas para los productos que quiere hacer, le es fácil.

Analía Pereira

Cartera de cuero del emprendimiento Mucca.

En sus productos solo trabaja con cuero vacuno. Algunas de las razas con las que trabaja son Holando, Shortorn y Jersey. Y uno de los desafíos a los que se ha enfrentado es poder hacer entender a los clientes que, como cada animal es único por su genética, cada mancha también lo es, lo que lleva a que cada pieza artesanal sea irrepetible.

Analía Pereira

Los llaveros artesanales hechos en cuero como el que Lacalle Pou se llevó de regalo.

“El campo siempre me atrapó, ahora vivo en la ciudad pero el campo es mi escapada. Y el cuero me encanta, me parece un material noble que me lleva al campo y a las raíces”, afirmó y destacó que “todo lo que es de cuero es eterno”.

Según explicó, los productos son fáciles de mantener. Los mantos o alfombras se pueden lavar con un jabón neutro, incluso en el lavarropas, y secar a la sombra. Las carteras, además, si se manchan de alguna manera pueden lavarse con un paño húmedo y enjuagarse de la misma manera. “Nunca se le va a salir el pelo, es un producto que dura para toda la vida, además está hecho con muchísimo amor, y como trabajo artesanal, cada pieza es como una partecita de una que se va entregando”, indicó.

Analía Pereira

El emprendimiento de Gabriela nació en plena pandemia.

La semilla del emprendimiento

Tras animarse a emprender Gabriela conoció el programa Sembrando, impulsado por Lorena “Loli” Ponce de León, y, según resaltó: “Es impresionante los beneficios que tenemos los emprendedores y cómo nos impulsa”.

En el marco de este programa, realizó un curso de administración de emprendimientos y llegó a vender en diferentes exposiciones, por lo que está muy agradecida, dijo. Ahora, viendo hacia el futuro, tiene pensado seguir trabajando en Mucca, un proyecto que se transformó en su principal fuente laboral.

Analía Pereira

Gabriela selecciona los cueros para realizar sus productos.