"Ambulancia" desde adentro: Jake Gyllenhaal, Michael Bay y el resto del elenco cuentan cómo fue filmar esta película de acción

Las películas de Michael Bay, el responsable de Bad Boys, Transformers y Armagedón, son un poco como sus perros. Grandes, ruidosas, poco sutiles, pero simpáticas. Bay tiene tres mastines que se colaron durante la conversación que mantuvo con El Observador al respecto de su última película, Ambulancia, que este jueves llega a las salas de cine uruguayas. Su filme más reciente mantiene todas sus marcas de estilo habituales: los destellos de luz en el lente de la cámara, la edición rápida y frenética, la cámara movediza, una abundante dosis de explosiones, tiros y acción, y en el medio de todo eso, personajes queribles cuyos vínculos son el corazón de la historia.

En este caso, los dos protagonistas son Will y Danny Sharp, dos hermanos adoptivos encarnados respectivamente por el ascendente Yahya Abdul-Mateen II (Matrix: Resurrecciones, Watchmen) y el consagrado Jake Gyllenhaal. Criados por un criminal profesional, Danny sigue los pasos paternos dedicándose a robar bancos, y Will es un exmilitar que logró zafar de esa vida al margen de la ley. Pero ahora necesita dinero para pagar una operación urgente que necesita su esposa, y cuando va a pedirle ayuda a su hermano termina involucrado en el asalto bancario más grande de la historia de la ciudad de Los Ángeles. Pero todo sale mal, y los Sharp terminan fugándose a bordo del vehículo del título, con una paramédico (la mexicana Eiza González) y un policía herido y al borde de la muerte en la parte trasera.

Basada en una película danesa de 2005, más cercana al thriller que al festival de fuego y pólvora que propone Bay, se filmó en un rodaje breve y expeditivo durante la pandemia, con una producción cambiante y exigente para los involucrados, tanto por la historia que había que contar como por el contexto de trabajo: los actores y el director tuvieron que ser rápidos al momento de resolver problemas y no pensar de más. Ejecutar y reaccionar a lo que el viaje les iba tirando encima, más allá de la preparación y la planificación que pudieran haber tenido.

Así lo consideraron Gyllenhaal, Abdul-Mateen, González y Bay, quienes conversaron con El Observador sobre su trabajo y los desafíos propuestos por esta película. “Cuando hacés películas de acción es un poco como tocar música, debe tener subidas y bajadas”, afirmó Bay desde su casa en Miami. El hombre algo sabe del género, y esa frase hace referencia a algunos de los cambios y modificaciones que fue teniendo el guion a medida que la película se iba filmando. “Las películas toman una vida propia mientras las vas haciendo. Siempre permito que se expandan o se contraigan, que las escenas cambien, soy alguien que cuando está dirigiendo puede tomar decisiones rápidas. Soy muy rápido en ese sentido; hay quienes lo piensan más, yo soy más de ‘hagamos esto’ y si te mantenes fiel a eso, tiene que ser rock and roll, tenés una cantidad limitada de días para trabajar, y esa es la parte divertida”, explicó.

El director plantea como ejemplo de esa dinámica de trabajo el rodaje de la secuencia del asalto, que dispara definitivamente la cacería que guía Ambulancia. La filmación se realizó en un viejo banco de Los Ángeles reconvertido en habitual locación cinematográfica y publicitaria. “Tenía toda esta manzana para nosotros, varias manzanas a la redonda cortadas, todo el edificio, y tenía que filmar el robo del banco en tres días. Una locura. Teníamos que hacer como 120 planos por día. Y llegamos al final del último día, y no iba a poder volver a esa zona. Estábamos filmando el momento en el que el jefe de las fuerzas especiales llega al lugar en su auto, y tenía 90 minutos para filmar ese momento. La mayoría de los extras y las personas que aparecen en esa escena son policías de verdad, hay 50 policías reales en esta película, que no son actores, y no podía ensayar con ellos, me estaba quedando sin luz, sabía que no podía volver. Entonces agarré la cámara y le dije al director de fotografía: 'hay que empezar a filmar de una puta vez'. E hicimos todo en 90 minutos”, recordó Bay.

El director reconoce que ese tipo de limitaciones son buenas, y que en este caso, ayudaron a que la película tuviera cierta energía, obligando a realizar un trabajo de cámara agresivo, lo que sumado a la pericia de sus actores protagónicos, hizo que todo fluyera.

Llamado de emergencia

Al ser la locación principal, la ambulancia del título es prácticamente un personaje más en esta historia. Es una de esas típicas ambulancias estadounidenses que son una gran caja cúbica ubicada detrás de una cabina, aparatosas pero movedizas, que al igual que sus ocupantes va sintiendo el rigor de la persecución policial a medida que avanza la trama. Y fue un espacio que presentó desafíos tanto al momento de filmar como de actuar dentro de ella.

Si bien la producción contaba con un set que simulaba el interior del coche, no fue utilizado más que en los momentos en los que específicamente se necesitaba comodidad. Durante la mayor parte del tiempo, el rodaje se hizo dentro de una de las dos ambulancias destinadas a la filmación, y en buena medida, se grabó mientras atravesaban a toda velocidad los escenarios de la ciudad californiana.

“Me golpeé la cabeza ahí adentro, fui lanzado contra el tablero cuando frenaba de golpe, casi salgo volando de cabeza por la ventana”, enumeró el director. “Jake la manejó, Yahya la manejó, y la manejó con dos helicópteros atrás. Miraba por el retrovisor, y yo estaba con él en los asientos delanteros, y le decía ‘seguí para adelante, seguí manejando’. Él me decía ‘tengo dos helicópteros directamente atrás mío’. Y yo ‘si, vos seguí’. Hay que filmarlo de verdad para que mantenga ese tono de autenticidad”, consideró.

La ciudad de Los Ángeles es el escenario de una cacería a lo largo de la mayor parte del filme

Gyllehaal terminó “dirigiendo” algunas escenas a causa de las limitaciones de espacio. Bay le pasaba la cámara para que la operara, ya que no podían entrar todos en el vehículo. A eso el actor le suma la suciedad, la sangre falsa, el sudor, la neblina, los rostros continuamente rociados con agua y los movimientos del coche como otros elementos que convirtieron a la experiencia de rodar dentro de la ambulancia en una de las experiencias más llamativas de sus carreras.

Su hermano en la ficción agrega: “Nos sorprendió y nos hizo entender a la gente que trabaja en esos espacios. Fue definitivamente incómodo para nosotros, en esa circunstancia, así que no puedo imaginarme como sería estar ahí en una situación real”, consideró Abdul-Mateen.

Para Eiza González, en tanto, haber sido parte de la película Baby Driver la había entrenado medianamente para actuar dentro de un vehículo, pero en este caso tuvo el desafío agregado de tener que estar dentro de ese espacio interpretando a Cam Thompson, una enfermera que está tratando a un paciente delicado en medio de una cacería frenética, y que se convierte en rehén involuntaria de los ladrones.

"Lo más complejo, más allá de estar en un espacio como ese, fue aprender todas las cosas que conlleva ser un paramédico, y que se sintiera real cuando lo estaba haciendo", explicó la actriz mexicana. "Llevaba mucho tiempo preparándome, físicamente haciendo los movimientos, pero todo cambia cuando uno está adentro de la ambulancia, manejando a mil kilómetros por hora, y en un espacio tan pequeño. Y las cosas que pasaban en el momento eran cosas que le daban mucho color al personaje, y muchas cosas únicas que no puedes preparar o imitar. De verdad fue algo muy diferente a todo”.

González se preparó de una forma bastante práctica para el papel. Contó que en su casa tenía un muñeco de entrenamiento que ejerció de paciente para aprender los movimientos y mecanizar sus acciones, para que su trabajo médico fuera creíble en pantalla. “Ya me puedo poner vías intravenosas dormida y lo hago en cinco segundos. Lo conté con un timer”, contó con una risa. Además, Bay le pasó el contacto de un amigo cirujano para que le explicara paso a paso algunos procedimientos de urgencia que su personaje tendría que hacer. El director le pidió que no lo molestara más de quince minutos. Terminaron hablando dos horas. “Estoy encarnando a alguien que es parte del grupo de gente que durante los últimos dos, tres años se han dedicado a salvar al mundo entero, entonces sentía la presión de honrarlos y hacerlo bien”, explicó la actriz.

Dos hermanos

El vínculo entre los hermanos Sharp es el motor emotivo de la película

Al frente de la ambulancia – y de la historia – van los hermanos Sharp. Los actores encargados de ponerse en sus pieles tuvieron como uno de sus desafíos hacer creíble ese vínculo fraternal, algo que trabajaron en la previa del rodaje, con tres reuniones previas en las que delinearon su encare, no tanto pensando una historia de fondo para estos personajes, sino conociéndose mejor mutuamente.

"Lo que hicimos más bien fue complementarnos, plantearnos ‘¿cómo es este actor, como es esta persona?’. Una vez que llegamos al fondo de la energía del otro, conversamos para partir desde la misma base de que esta es una historia sobre la hermandad, y no teníamos que agregar demasiado para explicarlo. Eso nos dio el entendimiento que necesitábamos para seguir adelante, esa confianza de que, si lo miro a los ojos y puedo ver a mi hermano, va a pasar lo mismo a la inversa, y eso era lo que necesitábamos para cuidarnos el uno al otro como hermanos en la pantalla”, explicó Abdul-Mateen.

Gyllenhaal lo complementó: “Yahya tiene un corazón enorme, y no fue muy difícil conectar con él. Y eso es lo que buscas, un compañero que te de un espacio para abrir el corazón y saltar. Creo que eso es lo que logramos en términos de construir este mundo y de pensar la historia de nuestros personajes. Lo construimos de una forma muy sencilla, se criaron con este padre que era un ladrón de bancos profesional, crecieron dentro de esa vida, para ellos es la normalidad, y Will pasa su vida tratando de salir de esa vida, y Danny busca resolver esto y salir, pero se aman el uno al otro, entonces estaba seguro de que si lo encarábamos desde el lado del amor, cada escena iba a ser interesante”.

El vínculo entre los Sharp también fue para Bay una herramienta para desarrollar uno de los elementos que más le interesaba poner en juego en esta historia: la tensión.

“Siempre te tienen que importar los personajes, sino la acción no significa nada”, opinó el director. “A la gente de Universal le dije, ‘esta película es un estudio de la tensión’. Quería ver si podía mantener al público tenso. Es una película claustrofóbica también, y los actores son el pegamento que mantiene unida toda la acción, porque quiero que el público esté detrás de esos actores en este viaje, y que vivan este robo que sale mal desde la perspectiva de un tipo que hizo algo malo, de una mujer que está tratando de salvar una vida, esa tensión para mí era el ejercicio principal de la película. Y lo vi con un público, con una audiencia de 360 personas, miraba el lenguaje corporal, suelo hacerlo para ver como reaccionan. Estaban congelados. Si se mueven en el asiento hay algo que está pasando, pero si están quietos, es una buena señal”.