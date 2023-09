Natalie Pérez: "Amo el mundo en el que vivo y lo detesto con la misma intensidad porque a veces no puedo creer que sea tan injusto"

Intermitente es el último disco de la actriz y cantante argentina Natalie Pérez. Doce canciones de amor, o de todo lo que pasa en el periodo intermitente entre el enamoramiento, la destrucción de la ilusión, lo que queda del desastre y el recogimiento de las piezas para armar algo nuevo.

“Intermitente viene de mi mente, fue como me encontré realmente durante todo el período de trabajo del disco. Y también me di cuenta que los amores que me habían llevado a estas canciones habían sido intermitentes, nada constante. Pero sobre todo eso: el proceso de trabajo, que fue muy largo y hermoso donde yo me encontré así. Intermitente", dice en una conversación con El Observador pocos días después de presentar sus nuevas canciones en vivo en el Teatro Gran Rex.

Un mundo surreal, ecléctico y bailable

Pérez se sienta sobre los restos de una columna en un desierto de arena mientras un atardecer tormentoso baña una escena surrealista que marca la estética del álbum.

“¿Sabes qué pasa?", dice. "El surrealismo me da la posibilidad de hacer lo que quiera, porque finalmente está vinculado a la imaginación de uno. Cada uno tiene su propio mundo surrealista, es infinito. Habla mucho de las fantasías, de lo onírico, de los deseos, de los sueños, de mundos creados por uno mismo. Y eso es lo que más me gusta hacer", explica.

Es que la artista concibe la música como la materia prima para crear un mundo paralelo y modelable. Lejos de la crudeza de la realidad.

“La pobreza que hay en mi país y en todo el mundo, las diferencias sociales, la gente que mata a otra gente. No entendés cómo de verdad eso puede suceder, cómo de verdad alguien tenga que ir a comer de la basura. Amo el mundo en el que vivo y lo detesto con la misma intensidad porque a veces no puedo creer que sea tan injusto. Entonces, lo mejor que para mí puede suceder es inventar un mundo donde expresar mi arte y el de la gente que me acompaña. Un mundo de mentira por un ratito, donde todo esté bien y todo sea mágico. Donde pueda suceder todo lo lindo. A veces me dan ganas de llorar porque me emociona el mundo donde vivimos porque es precioso, pero hay otras cosas que me dan ganas de llorar porque no puedo creer que sucedan. Entonces prefiero crear un mundo en donde nada malo pueda suceder”, sostiene.

El mundo que creó en Intermitente es ecléctico y amplio. Un mundo en el que las canciones pasan por la cumbia, el bolero, el pop, la bachata y los ritmos urbanos con sonidos electrónicos e instrumentaciones más clásicas. Un disco hijo de un proceso de composición honesto y desenfadado. “Ahí me desnudo, soy sincera, soy transparente”, dice la compositora.

"Hay una canción que se llama Trampa, en la que digo 'él me hizo trampa' y de repente me di cuenta que había cuatro o cinco hombres en mi vida que me habían hecho trampa. De pronto mezclo mis historias, mis experiencias, mis vivencias, quizá la de alguna amiga o alguien que me cuenta una historia y a mí me seduce y la transformo en una canción. En algo atravesado por las experiencias que traiga el amor".

El amor es una experiencia universal. Por eso, Pérez cree que cualquiera puede sentirse identificado con sus letras. "Cualquiera tuvo una relación media vueltera como la canción Consuelo dice: 'tanto nos dijimos, tanto nos esperamos y al final lo hicimos nada, por lo menos vamos a darnos consuelo'. ¿A quién no le pasó? Y más en este presente que vivimos que los vínculos sexo-afectivos o amorosos están tan complicados, tan superficiales. No hay compromiso, no hay tolerancia, quizás son más pasajeros”.

Santiago del Sel / Gentileza

Intermitente es el tercer álbum de estudio de la artista argentina, después de Un té de tilo por favor (2018) y Detox (2020). Natalie Pérez vuelve después de una desintoxicación emocional a un estado de arrojo y entrega completa. “¿Cómo se vuelve después de un détox? A veces te mantienes sana por un tiempo y después te vuelves a intoxicar”, dice entre risas.

Se describe como una todoterreno. “Soy una 4x4”, dice. Y su música lo refleja. Pérez recorre este mundo sonoro con naturalidad y libertad, sin atarse a géneros ni preconceptos y esta ya es su marca personal. “En el primer disco había un ska, una cumbia, una balada, una chacarera. Mi primer disco fue ecléctico, el segundo también lo fue, y en el tercero creo que certifico este estilo que tengo, así medio ecléctico, alocado, pretencioso o 4x4”.

Piensa que esa característica, que no cree que sea novedosa, está influenciada también por la forma en la que se experimenta la música en la era de las plataformas de streaming. “Uno no se compra discos, o por lo menos yo ya no me compro discos, ni siquiera tengo dónde escucharlos, y en las listas que te proporcionan las plataformas digitales es una locura. De repente escuchas 70 artistas distintos y 70 estilos en los que pasas de un lado a otro. Quizás de esa forma de escucha es que me salen las canciones, o que quiero sacar todo lo que tengo adentro y bueno y así es como me sucede. No lo pensé tanto tampoco”, sostiene.

Intermitente cuenta con la colaboración del músico Julián Kartun en Vuelve, un bolero delicioso en medio del disco. Pérez recuerda que se conocieron en el cumpleaños del productor del álbum, Mariano Otero, y lo invitó a colaborar. “Sentía que una voz masculina le podría quedar muy linda. Encima la canción tiene algo de humor, algo simpático y gracioso, y sentí que Julián con esa voz tan particular que tiene y esa conexión con el humor podía ser. Lo invité y me dijo que sí. Fue una alegría enorme poder compartir con él esta canción porque lo admiro como artista”.

Si bien en la única colaboración vocal del disco, Trampa, el segundo tema del álbum, lleva también la firma de Santiago "Chano" Moreno Charpentier, exvocalista de Tan Biónica y amigo de Pérez.

“Cuando Chano me invita a cantar El himno de nosotros, que fue la colaboración que yo hice para el disco de él, nos juntamos una tarde, nos quedamos guitarreando, yo le mostré mis canciones y él me mostró las suyas. Cuando le compartí Trampa le digo 'me encanta esta canción, pero tiene tres acordes, no sé'. En ese momento nos pusimos a jugar y él aportó una data que finalmente quedó, así que tuvo una colaboración en un puente musical", contó ella.

"Un abrazo grande como el Río de la Plata"

Natalie Pérez puso un pie en el camino de la música ya con una amplia experiencia artística. En 1999 debutó como actriz en la exitosa tira juvenil Chiquititas y desde entonces comenzó una carrera actoral que la llevó a consagrarse en cine, televisión y teatro. ¿Pero qué fue lo que encontró en la música? Libertad.

“A mí la actuación me encanta y me encanta entregarme, porque la actuación es una entrega y un juego. Pero es un juego que tiene reglas y esas reglas no las pongo yo, las pone otra persona o muchas otras personas, entonces la música es mi propio juego. Si yo quiero hacer una bachata, un bolero, una rumba y una canción pop nadie puede decirme nada porque es mi juego y tiene mis propias reglas. Es un juego inventado por mí, para mí y para la gente que se identifique con mi forma de vivir y de pensar y de existir. Entonces creo que me da libertad”, comentó.

Carla Scolari / Gentileza

Pérez regresa a Uruguay –después de participar de la última temporada de ¿Quién es la máscara?–para presentar su tercer álbum el próximo 17 de noviembre en La Trastienda. En el mismo escenario que hace cinco años se encontró por primera vez con el público uruguayo en un espectáculo que compartió con Ángela Torres y todavía está fresco en su memoria.

“Me acuerdo que tenía tan pocas canciones que tuve que hacer un show compartido porque no iba a durar ni media hora. Y tuve que cantar covers. Pero fue una noche espectacular. Si hay algo que tengo que admitir es que el público uruguayo siempre me recibe con un abrazo grande como el Río de la Plata. Todas las veces que vine fue una fiesta. Creo que no hay una palabra que identifique más nuestros encuentros. Esa Trastienda fue para mí también muy significativa porque fue uno de mis primeros shows y por más de que seamos vecinos, no deja de ser otro territorio, fue mi primer show en otro país. Volver hoy con más de 30 canciones me súper enorgullece”.

La cantautora no cree que algo haya cambiado desde aquel show compartido, pero sí identifica una evolución en su desarrollo artístico. “Yo sigo siendo la misma. Soy una persona que tiene los pies bien plantados en la tierra. Sigo teniendo los mismos valores y sigo conservándome simple y genuina. Solo que ahora soy un poco más vieja, más experimentada y tengo más canciones. Seguramente sea la evolución de mi propia versión porque hoy compongo más, canto mejor, tengo más escenarios encima, más caminos recorridos, más experiencias y eso lo único que me puede hacer es un poco más sabia”.