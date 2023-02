Amoza invocó a Minguito para salirle al cruce a una nueva queja mediática de Ruglio

El dirigente de Nacional Gustavo Amoza volvió a utilizar su cuenta de Twitter para salirle a la carga al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio quien el año pasado acunó la frase que "Nacional domina la AUF hace 20 años" y en cada aparición mediática no pierde la ocasión de alimentar esos dichos cargando contra el ejecutivo que preside Ignacio Alonso.

Ruglio se quejó este domingo, en declaraciones a Punto Penal, del penal que Andrés Matonte sancionó correctamente por mano de Santiago Homenchenko en las postrimerías del partido entre Defensor Sporting y Peñarol, el sábado en el Franzini: "No había el más mínimo sentido de cobrar ese penal y nos terminaron quitando dos puntos de nuevo que como digo, para el otro lado (Nacional) nunca son penales, nunca son jugadas dudosas. De eso es que estamos cansados. Los campeonatos hay que ganarlos dentro de la cancha”.

“Si el Tribunal de Ética me quiere llamar 50 veces, que me llame. Yo voy a seguir expresándome”, también dijo Ruglio en una frase de las que tuiteó Punto Penal durante su nota.

Amoza citó ese tuit y expresó: "Cómo decía Minguito....menazame..", recordando al personaje Minguito Tinguitella de Polémica en el Bar, que encarnaba Juan Carlos Altavista.

El directivo de Nacional tuvo que comparecer ante el Tribunal de Ética en tres ocasiones el año pasado mientras que Ruglio también tuvo sus comparecencias ante el mismo órgano.

Algunos hinchas tuiteros de Nacional le recriminaron a Amoza su tuit mientras que otros hicieron lo propio con Ruglio.

Uno de los hinchas del primer bando, le respondió: "Flojito, el dirigente de twitter" a lo que Amoza replicó: "Edgar yo soy flojo tenés razón, pero vos, viendo tu descripción te podés encargar?".

¿Qué decía la descripción de @EdgarCorrea1899? "deportista, me gusta el boxeo y apalear manyas cómo estilo de vida...".

Apalear significa, según la Real Academia, dar una fuerte paliza a alguien, en especial con un palo o con otro objeto contundente.

"Yo no soy dirigente, si querés me pasas la Posta personalmente y vemos si me puedo encargar", respondió el tuitero y Amoza cerró la conversación diciéndole: "Te paso la Posta y adelante si es lo que te gusta...los gustos hay que dárselos en vida".